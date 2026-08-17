Рекордні 33 тисячі проти нинішніх 20 тисяч: як змінилася народжуваність у Києві

Рекорд за кількістю пологів у столиці 33 тисячі на рік, якщо говорити про комунальні заклади Києва. Зараз цей показник значно знизився. Про це в інтерв'ю виданню Цензор.нет розповів директор столичного перинатального центру Дмитро Говсєєв, пише УНН.

"Найбільша кількість пологів у комунальних закладах Києва, яку ми колись фіксували, – 33 тисячі на рік. Це було між 2000 і 2010 роками. Якщо брати два останні роки, 2025 та 2026, то у нас народжуваність значно знизилася – 20 тисяч пологів на рік. З одного боку, все зрозуміло – і чому так мало народжують, і чому немає жінок, які хочуть мати дітей. З іншого боку, є певні причини, які пов’язані зі станом здоров’я, а є такі, які ми називаємо соціальними", - заявив Дмитро Говсєєв.

Нагадаємо, за даними Мін'юсту, за перше півріччя 2026 року в Києві народилося 8 352 дитини, що є найвищим показником в Україні. Однак народжуваність у столиці впала на 16% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Київ став лідером за рівнем народжуваності, але показники падають

Водночас, за словами Говсєєва, з лютого 2022 року протягом трьох років спостерігався ефект зниження кількості передчасних пологів – з 10% до 5% від загальної кількості. Зараз показник повернувся на рівень до 2022 року.

Дмитро Говсєєв також розповів про перші дні роботи Перинатального центру після початку повномасштабного вторгнення рф.

"24 лютого 2022 року, коли всі виїжджали з Києва, коли навколо була паніка, до нас у пологовий їхала "швидка", аби забрати дитину з вродженою вадою серця – саме на 24 число ми запланували операцію у жінки, у якої під час обстеження виявили проблему серця у плода. І це не можна було відкласти, перенести… Та операція відбулася, незважаючи ні на що. Одразу після операції кесаревого розтину в нашому пологовому маля забрали у "швидку" і перевезли у Центр дитячої кардіології і кардіохірургії, де наші колеги у той же день прооперували новонароджену дитину. У неї була критична вроджена вада серця – транспозиція магістральних судин. Тоді для більшості лікарів не було евакуації. Треба було робити свою роботу", - розповів Говсєєв.

За його словами директора, з 24 лютого до кінця травня 2022 року у Перинатальному центрі було прийнято 515 пологів.

"У день початку бомбардувань і всього цього суцільного жаху ми оперували не тільки жінок, які були заплановані, а й проводили ургентні операції, приймали пологи у підвальному приміщенні. Використовували операційні, розташовані в найбільш безпечних місцях. Вони були повністю обкладені мішками з піском, щоб у разі обстрілу ніщо не переривало операції чи пологи. Все це було одночасно і небезпечно для всіх, і дуже відповідально для лікарів, які надавали допомогу. За два дні після початку повномасштабного наступу в сусідній будинок з пологовим влетіла ракета, яка, по суті, могла бути націлена на нас – вона пролетіла наш заклад і влучила у житловий будинок. Всі зрозуміли, що це не жарт, що це справжня страшна війна…", - розповів він.

За словами Говсєєва, у пологовому є власна котельня, вже тоді був і генератор – сьогодні генератори є на кожній філії – це дає можливість забезпечити безперервну роботу приладів навіть у випадку відключень електроенергії.

"Запас пелет теж був, і ми наперед думали, що будемо робити, якщо вони закінчаться, де будемо брати дрова… Ми були готові жити автономно, у нас запас є завжди, і тоді він нам допоміг. Тому і жінки після пологів лишалися у нас. Їм з крихітними дітками було спокійніше перебувати поруч з медичним персоналом", - розповів директор.

У Перинатальному центрі Києва народилася трійня