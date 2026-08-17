Рекордные 33 тысячи против нынешних 20 тысяч: как изменилась рождаемость в Киеве

Рекорд по количеству родов в столице — 33 тысячи в год, если говорить о коммунальных учреждениях Киева. Сейчас этот показатель значительно снизился. Об этом в интервью изданию «Цензор.НЕТ» рассказал директор столичного перинатального центра Дмитрий Говсеев, пишет УНН.

"Наибольшее количество родов в коммунальных учреждениях Киева, которое мы когда-либо фиксировали, — 33 тысячи в год. Это было между 2000 и 2010 годами. Если брать два последних года, 2025 и 2026, то у нас рождаемость значительно снизилась — 20 тысяч родов в год. С одной стороны, всё понятно — и почему так мало рожают, и почему нет женщин, которые хотят иметь детей. С другой стороны, есть определённые причины, связанные с состоянием здоровья, а есть такие, которые мы называем социальными", — заявил Дмитрий Говсеев.

Напомним, по данным Минюста, за первое полугодие 2026 года в Киеве родились 8 352 ребёнка, что является самым высоким показателем в Украине. Однако рождаемость в столице упала на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Киев стал лидером по уровню рождаемости, но показатели падают

В то же время, по словам Говсеева, с февраля 2022 года в течение трёх лет наблюдался эффект снижения количества преждевременных родов — с 10% до 5% от общего количества. Сейчас показатель вернулся к уровню до 2022 года.

Дмитрий Говсеев также рассказал о первых днях работы Перинатального центра после начала полномасштабного вторжения рф.

"24 февраля 2022 года, когда все выезжали из Киева, когда вокруг была паника, к нам в роддом ехала "скорая", чтобы забрать ребёнка с врождённым пороком сердца — именно на 24-е число мы запланировали операцию у женщины, у которой во время обследования выявили проблему с сердцем у плода. И это нельзя было отложить, перенести… Эта операция состоялась, несмотря ни на что. Сразу после операции кесарева сечения в нашем роддоме малыша забрали в "скорую" и перевезли в Центр детской кардиологии и кардиохирургии, где наши коллеги в тот же день прооперировали новорождённого ребёнка. У него был критический врождённый порок сердца — транспозиция магистральных сосудов. Тогда для большинства врачей эвакуации не было. Нужно было делать свою работу", — рассказал Говсеев.

По словам директора, с 24 февраля до конца мая 2022 года в Перинатальном центре было принято 515 родов.

"В день начала бомбардировок и всего этого сплошного ужаса мы оперировали не только женщин, которые были запланированы, но и проводили экстренные операции, принимали роды в подвальном помещении. Использовали операционные, расположенные в наиболее безопасных местах. Они были полностью обложены мешками с песком, чтобы в случае обстрела ничто не прерывало операции или роды. Всё это одновременно было и опасно для всех, и очень ответственно для врачей, которые оказывали помощь. Через два дня после начала полномасштабного наступления в соседний с роддомом дом влетела ракета, которая, по сути, могла быть нацелена на нас — она пролетела над нашим учреждением и попала в жилой дом. Все поняли, что это не шутка, что это настоящая страшная война…", — рассказал он.

По словам Говсеева, в роддоме есть собственная котельная, уже тогда был и генератор — сегодня генераторы есть в каждом филиале — это даёт возможность обеспечить бесперебойную работу приборов даже в случае отключений электроэнергии.

"Запас пеллет тоже был, и мы заранее думали, что будем делать, если они закончатся, где будем брать дрова… Мы были готовы жить автономно, у нас запас есть всегда, и тогда он нам помог. Поэтому и женщины после родов оставались у нас. Им с крошечными детьми было спокойнее находиться рядом с медицинским персоналом", — рассказал директор.

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