Рекордные 33 тысячи против нынешних 20 тысяч: как изменилась рождаемость в Киеве

$44.710.0151.710.15
ukenru
Эксклюзив
11:06 • 246 просмотра
В Минфине объяснили, как должен облагаться налогом авиационный лизинг, из-за которого БЭБ возбудило уголовные дела
09:35 • 5954 просмотра
Два цеха уничтожены, четыре повреждены - Генштаб подтвердил результаты поражения на комбинате российского ВПКPhoto
Эксклюзив
09:18 • 8914 просмотра
Как подготовить ребёнка к школе: психолог назвала навыки, более важные, чем чтение и счёт
08:45 • 9760 просмотра
Выпало более 800 мм дождя: Южную Корею накрыли смертоносные наводнения и оползниPhotoVideo
06:18 • 17903 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру Одесской области: повреждено иностранное судно, 4 пострадавших
05:27 • 22022 просмотра
ЕС готовит крупнейший пакет санкций против россии - Каллас
17 августа, 04:33 • 19293 просмотра
Вспышка Эболы в Конго официально стала самой смертоносной, превысив прошлый показатель в 2299 жертв
17 августа, 04:21 • 23865 просмотра
В возрасте 36 лет умерла актриса Хайден Панеттьери, бывшая невеста Владимира Кличко
17 августа, 00:57 • 14967 просмотра
Иран объявил награду в размере 30 тысяч долларов за убийство или захват американского военнослужащего
16 августа, 18:07 • 34729 просмотра
"Пожалуй, мой последний год в футболе" — Роналду сделал заявление о завершении карьеры
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+29°
2.5м/с
36%
743мм
Популярные новости
Бельгия столкнулась с крупнейшим лесным пожаром за всю историю наблюдений17 августа, 01:15 • 9900 просмотра
Россия украла у Украины идею маркетплейса для дронов и вооружения17 августа, 01:36 • 14244 просмотра
Украинские БПЛА Vector смогут видеть россиян сквозь туман и облака благодаря новому радаруPhoto17 августа, 01:56 • 13292 просмотра
Что празднуют 17 августа в Украине и мире17 августа, 04:00 • 12821 просмотра
Vogue показал кадры со свадьбы Роналду и РодригесPhotoVideo08:09 • 7296 просмотра
публикации
В Минфине объяснили, как должен облагаться налогом авиационный лизинг, из-за которого БЭБ возбудило уголовные дела
Эксклюзив
11:06 • 226 просмотра
Украина вывела из строя 7 из 10 крупнейших логистических центров Wildberries: есть ли у России возможность спасти маркетплейс?16 августа, 14:39 • 62721 просмотра
Кто окажется в эпицентре событий, а кого захватят чувства? Гороскоп для всех знаков Зодиака на 17–23 августа
Эксклюзив
16 августа, 12:57 • 61938 просмотра
Остановить «Рассвет»: как поражение завода «Прогресс» влияет на космическую программу рф PhotoVideo
Эксклюзив
15 августа, 14:03 • 112742 просмотра
Украинские производители оружия предупредили о риске срыва поставок на фронт и предложили решение 15 августа, 09:31 • 96119 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Дмитрий Говсеев
Биньямин Нетаньяху
Ким Чен Ын
Руслан Кравченко
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Одесская область
Испания
Реклама
УНН Lite
Vogue показал кадры со свадьбы Роналду и РодригесPhotoVideo08:09 • 7658 просмотра
Роналду и Джорджина Родригес объяснили, почему сыграли свадьбу в гостиной своего дома17 августа, 01:05 • 30576 просмотра
Кортни Лав рассказала, что врачи прогнозировали ей смерть в 2019 году16 августа, 23:00 • 30016 просмотра
Marvel представила трейлер новых "Мстителей"Video15 августа, 06:00 • 59573 просмотра
Ви из BTS рассказал о потере слуха на одно ухо13 августа, 07:24 • 96468 просмотра
Актуальное
Отопление
Крылатая ракета
Техника
Грибы
Instagram

Рекордные 33 тысячи против нынешних 20 тысяч: как изменилась рождаемость в Киеве

Киев • УНН

 • 970 просмотра

Рождаемость в столице снизилась довольно существенно. Об изменении показателей рассказал директор Перинатального центра столицы Дмитрий Говсеев.

Рекордные 33 тысячи против нынешних 20 тысяч: как изменилась рождаемость в Киеве

Рекорд по количеству родов в столице — 33 тысячи в год, если говорить о коммунальных учреждениях Киева. Сейчас этот показатель значительно снизился. Об этом в интервью изданию «Цензор.НЕТ» рассказал директор столичного перинатального центра Дмитрий Говсеев, пишет УНН.  

"Наибольшее количество родов в коммунальных учреждениях Киева, которое мы когда-либо фиксировали, — 33 тысячи в год. Это было между 2000 и 2010 годами. Если брать два последних года, 2025 и 2026, то у нас рождаемость значительно снизилась — 20 тысяч родов в год. С одной стороны, всё понятно — и почему так мало рожают, и почему нет женщин, которые хотят иметь детей. С другой стороны, есть определённые причины, связанные с состоянием здоровья, а есть такие, которые мы называем социальными", — заявил Дмитрий Говсеев. 

Напомним, по данным Минюста, за первое полугодие 2026 года в Киеве родились 8 352 ребёнка, что является самым высоким показателем в Украине. Однако рождаемость в столице упала на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Киев стал лидером по уровню рождаемости, но показатели падают 23.07.26, 16:24 • 8876 просмотров

В то же время, по словам Говсеева, с февраля 2022 года в течение трёх лет наблюдался эффект снижения количества преждевременных родов — с 10% до 5% от общего количества. Сейчас показатель вернулся к уровню до 2022 года. 

Дмитрий Говсеев также рассказал о первых днях работы Перинатального центра после начала полномасштабного вторжения рф. 

"24 февраля 2022 года, когда все выезжали из Киева, когда вокруг была паника, к нам в роддом ехала "скорая", чтобы забрать ребёнка с врождённым пороком сердца — именно на 24-е число мы запланировали операцию у женщины, у которой во время обследования выявили проблему с сердцем у плода. И это нельзя было отложить, перенести… Эта операция состоялась, несмотря ни на что. Сразу после операции кесарева сечения в нашем роддоме малыша забрали в "скорую" и перевезли в Центр детской кардиологии и кардиохирургии, где наши коллеги в тот же день прооперировали новорождённого ребёнка. У него был критический врождённый порок сердца — транспозиция магистральных сосудов. Тогда для большинства врачей эвакуации не было. Нужно было делать свою работу", — рассказал Говсеев. 

По словам директора, с 24 февраля до конца мая 2022 года в Перинатальном центре было принято 515 родов. 

"В день начала бомбардировок и всего этого сплошного ужаса мы оперировали не только женщин, которые были запланированы, но и проводили экстренные операции, принимали роды в подвальном помещении. Использовали операционные, расположенные в наиболее безопасных местах. Они были полностью обложены мешками с песком, чтобы в случае обстрела ничто не прерывало операции или роды. Всё это одновременно было и опасно для всех, и очень ответственно для врачей, которые оказывали помощь. Через два дня после начала полномасштабного наступления в соседний с роддомом дом влетела ракета, которая, по сути, могла быть нацелена на нас — она пролетела над нашим учреждением и попала в жилой дом. Все поняли, что это не шутка, что это настоящая страшная война…", — рассказал он. 

По словам Говсеева, в роддоме есть собственная котельная, уже тогда был и генератор — сегодня генераторы есть в каждом филиале — это даёт возможность обеспечить бесперебойную работу приборов даже в случае отключений электроэнергии. 

"Запас пеллет тоже был, и мы заранее думали, что будем делать, если они закончатся, где будем брать дрова… Мы были готовы жить автономно, у нас запас есть всегда, и тогда он нам помог. Поэтому и женщины после родов оставались у нас. Им с крошечными детьми было спокойнее находиться рядом с медицинским персоналом", — рассказал директор. 

В Перинатальном центре Киева родилась тройня17.07.26, 12:43 • 14093 просмотра

Юлия Мельник

КиевЗдоровье
Дмитрий Говсеев