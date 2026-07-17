В Перинатальном центре Киева родилась тройня
Киев • УНН
24-летняя женщина родила двух мальчиков и девочку путем кесарева сечения. С 2024 года в центре родилось 8 троен.
В столичном Перинатальном центре родилась тройня, сообщает УНН.
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Двух мальчиков и девочку родила 24-летняя женщина. Роды прошли путем кесарева сечения. Сейчас мать восстанавливается после операции, а младенцы находятся под наблюдением врачей.
Вес мальчиков - 1290 граммов каждый, девочки - почти полтора килограмма.
Как сообщил УНН директор Перинатального центра Дмитрий Говсеев, в этом году это вторая тройня. Всего с 2024 года в Перинатальном центре родилось 8 тройней.
Добавим
Мировая статистика свидетельствует, что тройня случается с частотой 1 на 6400 беременностей, если речь идет о наступлении беременности без применения технологий искусственного оплодотворения.
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