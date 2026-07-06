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Начало новой жизни в безопасности: как прошла ночь в столичном Перинатальном центре

Киев • УНН

 • 550 просмотра

Во время очередной российской атаки на Киев в Перинатальном центре за время тревоги родилось четверо детей. Роды проходили в укрытиях, врачи называют это новой реальностью.

Начало новой жизни в безопасности: как прошла ночь в столичном Перинатальном центре
Кадр с видео

В ночь очередной российской атаки на столицу в Перинатальном центре Киева за время тревоги родилось четверо малышей, пишет УНН

Роды проходили в укрытиях филиалов Перинатального центра. Врачи говорят, что, к сожалению, это уже стало привычным делом, но жизнь пациентов – превыше всего. Поэтому когда звучит тревога – все перемещаются в бомбоубежища, где оборудованы и родильные залы, и операционные, есть места для пребывания рожениц с младенцами. 

"Пока враг пытается отобрать у нас будущее, мы держим свой фронт.

Рожать под звуки взрывов – это новая реальность наших украинских мам. А спускать рожениц в укрытие прямо во время процесса, делать все возможное и невозможное – это наша повседневность. Несмотря ни на что, новая жизнь должна появиться в безопасности. Гордимся нашими мамами и нашей командой", - написала на своей странице в Instagram врач акушер-гинеколог Наталья Колесник. 

В ночь предыдущей массированной атаки на столицу (с 1 на 2 июля) в укрытиях Перинатального центра за время тревоги свет увидело 8 младенцев. Среди них мальчик по имени Демьян. Принимала роды врач акушер-гинеколог Виолета Чернега.  

Врач рассказала, что схватки начались еще до начала тревоги в столице и роженице успели сделать обезболивание. Но когда воздушная угроза распространилась и на Киев, то женщину нужно было переместить в укрытие. 

"Благодарю всю нашу команду – они, как всегда, сработали как нужно. Ведь девушка после обезболивания не могла самостоятельно спуститься", - рассказала Чернега. 

 Фото со страницы Виолеты Чернеги

Юлия Мельник

Киев