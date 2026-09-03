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Шахед-136

З початку року на світ з'явилося понад 97 тисяч маленьких українців: де найбільше

Київ • УНН

 • 316 перегляди

Київ залишається лідером за рівнем народжуваності, але і тут кількість немовлят суттєво зменшилася

З початку року на світ з'явилося понад 97 тисяч маленьких українців: де найбільше

Поява дитини на світ є однією з найважливіших подій у житті кожної родини. Від початку 2026 року в електронній системі охорони здоров’я сформовано 97 767 медичних висновків про народження дитини, повідомили у Національній службі здоров'я, пише УНН

Найбільшу кількість медичних висновків про народження від початку року сформовано в Києві (13,8 тис.), Львівській (8,9 тис.), Дніпропетровській (7,5 тис.), Одеській (7,2 тис.) та Рівненській (5,5 тис.) областях. До регіонів із високими показниками також належать Закарпатська, Вінницька, Волинська, Івано-Франківська та Харківська області.

Київ – лідер, але народжуваність суттєво впала 

За час з початку повномасштабного вторгнення у столиці народилося понад 86,5 тисячі немовлят.  А за перші 6 місяців 2026 року – 8 352 дитини, що є найвищим показником в Україні. Однак народжуваність у столиці впала на 16% порівняно з аналогічним періодом минулого року. 

Падіння рівня народжуваності у столиці стало особливо помітним під час повномасштабної війни, але почалося ще до 2022 року. 

"Найбільша кількість пологів у комунальних закладах Києва, яку ми колись фіксували, – 33 тисячі на рік. Це було між 2000 і 2010 роками. Якщо брати два останні роки, 2025 та 2026, то у нас народжуваність значно знизилася – 20 тисяч пологів на рік. З одного боку, все зрозуміло – і чому так мало народжують, і чому немає жінок, які хочуть мати дітей. З іншого боку, є певні причини, які пов’язані зі станом здоров’я, а є такі, які ми називаємо соціальними", - заявив директор Перинатального центру столиці Дмитро Говсєєв.  

Як свідчить офіційна статистика, що охоплює не лише комунальні заклади, а загалом усіх народжених у столиці немовлят, то у 2015 році у Києві народилося 35 558 малюків, а у 2019 – вже близько 30 тисяч. Після 2022 року показник в середньому трохи перевищує 19 тисяч.  

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На рівень народжуваності впливає низка факторів, викликаних війною: міграційні процеси, відсутність впевненості у завтрашньому дні, зміна гендерних ролей та моделі родини – чоловіки на фронті, а жінки самі, економічні фактори та здоров'я. 

В українців суттєво скоротився горизонт планування – для багатьох це "пережити рік" або й "пережити цю ніч". Все це не сприяє покращенню демографічної ситуації.  

Юлія Мельник

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