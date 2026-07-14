С какими патологиями все чаще сталкиваются беременные и как их предотвратить

Растет количество беременных, у которых не одно заболевание, а совокупность. Все больше женщин имеют хронические заболевания, которые появились еще до беременности. Об этом в комментарии УНН рассказал врач акушер-гинеколог Владислав Явир.

Мы сейчас чаще сталкиваемся не с каким-то одним заболеванием, а с совокупностью заболеваний, сочетанием патологий, таких как, например, анемия, гестационный сахарный диабет, преэклампсия, и хроническая гипертензия, артериальная гипертензия. И сейчас все больше беременных, на мой взгляд, уже приходят с какими-то хроническими патологиями, которые появились до беременности - говорит врач.

Владислав Явир отметил, что, к сожалению, очень многие женщины не прошли полное обследование. Часто это связано с тем, что они до последнего времени находились на прифронтовых территориях, либо покинули прежнее место жительства и не встали на учёт.

"Стало больше случаев, когда женщин привозят на терминальных стадиях – когда помощь нужна уже здесь и сейчас. Наше учреждение – Перинатальный центр Киева – специализируется на патологиях, поэтому, конечно, у нас объективно больший процент беременностей с осложнениями, тяжёлым течением. Но, по моему мнению, таких беременностей стало больше", - говорит Явир.

По словам врача, в Перинатальный центр обращаются женщины со всей Украины, ведь здесь врачи имеют самый высокий уровень опыта ведения беременности и родов с осложнениями. Но, как подчеркивает врач, многих осложнений можно было бы избежать, а обострения хронических заболеваний предотвратить в случае своевременного обследования во время планирования беременности.

Напомним

В Перинатальном центре столицы проводят уникальную органосохраняющую операцию при одной из самых сложных акушерских патологий - врастании плаценты.

"Одним из ведущих центров в Киеве, выполняющих сложные органосохраняющие операции, является Киевский перинатальный центр под руководством профессора Дмитрия Говсеева. Ежегодно в перинатальном центре выполняют более 20 органосохраняющих операций у пациенток с врастанием плаценты. В частности, в 2026 году врачам Киевского перинатального центра удалось сохранить матку даже пациентке после нескольких кесаревых сечений с предлежанием и врастанием плаценты.

Вообще в Киевский перинатальный центр направляются беременные города Киева с осложненным течением беременности, преждевременными родами до 34 недели гестации, и наши коллеги демонстрируют хорошие акушерские и перинатальные результаты", - рассказал УНН акушер-гинеколог, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой факультетского акушерства и гинекологии Национального университета им. Богомольца Василий Бенюк.