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Оплата на счёт учреждения: директор Перинатального центра столицы разъяснил ситуацию с платными услугами

Киев • УНН

 • 1260 просмотра

Перинатальный центр Киева официально предоставляет платные услуги, оплата за которые осуществляется исключительно через кассу на счёт учреждения. Директор Дмитрий Говсеев опроверг связи с фирмой "Медлайф", которая была субарендатором помещений.

Оплата на счёт учреждения: директор Перинатального центра столицы разъяснил ситуацию с платными услугами

Киевский перинатальный центр официально предоставляет платные услуги, оплата за которые осуществляется исключительно на счёт учреждения. Об этом говорится в посте директора КНП «Перинатальный центр» Дмитрия Говсеева, пишет УНН

«Да, в Перинатальном центре есть платные услуги — это официально. Пациентка может выбрать врача или находиться в палате повышенной комфортности. Оплата за это осуществляется официально, через кассу Перинатального центра, на счёт учреждения. Только так. В настоящее время почти половина рожениц в нашем учреждении пользуется такими услугами», — сообщил Дмитрий Говсееев. 

Он также объяснил, как происходит сотрудничество с другими медицинскими учреждениями, в частности частными. 

«Перинатальный центр, как и 5-й родильный дом до объединения, сотрудничал и сотрудничает со многими медицинскими учреждениями, в частности частными, в рамках рамочных соглашений (меморандумов). Поясню: эти учреждения при необходимости направляют к нам своих пациенток. Такие соглашения не о деньгах — учреждения-партнёры знают, что могут направить к нам пациентку, нуждающуюся в помощи, например из-за осложнений во время беременности. Мы принимаем таких пациенток на общих условиях: если женщина подпадает под программу медицинских гарантий, то услуги, предусмотренные государственными программами, предоставляются ей бесплатно», — объяснил директор Перинатального центра, добавив, что ему неизвестно, взимают ли другие медицинские учреждения с пациенток дополнительную плату, направляя их в Перинатальный центр. 

Дмитрий Говсєєв также заявил, что ему неизвестно, оплачивали ли пациентки услуги каким-либо частным компаниям, в частности фирме «Медлайф», в период реорганизации 5-го родильного дома и до окончательного объединения его с Перинатальным центром. Причина в том, что в ноябре 2023 года он ушёл из 5-го родильного дома и до назначения директором уже объединённого учреждения работал в Перинатальном центре (бывшем 7-м родильном доме на Предславинской). 

Объединение ради выживания: директор Перинатального центра Киева Дмитрий Говсеев — о медицинской реформе, конкуренции и главном в работе роддома28.04.26, 13:19 • 73096 просмотров

«После ноября 2023 года в 5-м родильном доме действовала ликвидационная комиссия, которая занималась вопросами реорганизации учреждения для последующего объединения с тогдашним Перинатальным центром», — сообщил Говсєєв. 

Отвечая на обвинения отдельных СМИ, директор Перинатального центра также сообщил, что упомянутая фирма «Медлайф», на счёт которой якобы пациентки оплачивали услуги Перинатального центра, была субарендатором помещений, которые с 2012 года в соответствии с официальным соглашением, утверждённым в КГГА, арендовало ООО «НИИ „Жизнь“». 

«Когда я возглавил объединённый Перинатальный центр, то узнал, что ООО «НИИ „Жизнь“» (арендовало помещения 5-го родильного дома с 2012 года) передало арендованные помещения ООО «Медлайф» в субаренду. Согласно условиям договора, «НИИ „Жизнь“» имело право передавать помещения в аренду третьей стороне при условии сохранения профиля деятельности. Договор аренды с «НИИ „Жизнь“» действовал много лет и был утверждён всеми профильными департаментами Киевской городской государственной администрации.

В конце концов договор с НИИ «Жизнь» не был продлён, поэтому и субарендатор больше не мог использовать соответствующие помещения. В настоящее время эти помещения Перинатальный центр использует для собственных нужд. Никакие коммерческие структуры там свою деятельность не осуществляют.

У меня не было и нет никаких связей с ООО «Медлайф», и я никоим образом не способствовал его коммерческой деятельности на территории Перинатального центра или за его пределами», — подчеркнул Говсєєв. 

Юлия Мельник

КиевЗдоровье
Дмитрий Говсеев
Киевская городская государственная администрация
Киев