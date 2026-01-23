ЦВК визнала Сергія Карабуту обраним народним депутатом України

Центральна виборча комісія визнала Сергія Карабуту обраним народним депутатом України після дострокового припинення повноважень народного депутата Олександра Кабанова, передає УНН із посиланням на ЦВК.

Деталі

До Центральної виборчої комісії з Апарату Верховної Ради України надійшов документ, що засвідчує дострокове припинення повноважень народного депутата України Олександра Кабанова.

Олександр Кабанов був обраний народним депутатом України на позачергових виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії "Слуга народу".

Як повідомляв УНН, 14 січня стало відомо про смерть народного депутата України від "Слуги народу" Олександра Кабанова.

Розглянувши вказаний документ, Центральна виборча комісія визнала Сергія Карабуту, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку політичної партії "Слуга народу" під №156, обраним народним депутатом України на зазначених виборах.

Для його реєстрації народним депутатом України Сергій Карабута не пізніш як на двадцятий день має подати до Комісії документи, визначені виборчим законодавством. Своєю чергою Центральна виборча комісія не пізніш як на п’ятий день з дня їх отримання ухвалює відповідне рішення.

Нагадаємо

Раніше ЦВК визнала Романа Кравця обраним народним депутатом України, проте він відмовився брати мандат.