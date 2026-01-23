$43.170.01
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
Платформу, створену для того, щоб пацієнти ділилися своїми історіями про лікування в скандальній клініці Odrex, знову заблокували
Блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною: перекриття руху транспорту наразі не фіксується
Питання Донбасу "ключове", його будуть обговорювати в Абу-Дабі - Зеленський
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Делегації України, США та росії вирушають до Абу-Дабі для тристоронніх переговорів щодо війни: що відомо
ЦВК визнала Сергія Карабуту обраним народним депутатом України

Київ

Центральна виборча комісія визнала Сергія Карабуту, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку політичної партії “Слуга народу” під №156, обраним народним депутатом України на зазначених виборах.

ЦВК визнала Сергія Карабуту обраним народним депутатом України

Центральна виборча комісія визнала Сергія Карабуту обраним народним депутатом України після дострокового припинення повноважень народного депутата Олександра Кабанова, передає УНН із посиланням на ЦВК.

Деталі

До Центральної виборчої комісії з Апарату Верховної Ради України надійшов документ, що засвідчує дострокове припинення повноважень народного депутата України Олександра Кабанова.

Олександр Кабанов був обраний народним депутатом України на позачергових виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії "Слуга народу".

Як повідомляв УНН, 14 січня стало відомо про смерть народного депутата України від "Слуги народу" Олександра Кабанова. 

Розглянувши вказаний документ, Центральна виборча комісія визнала Сергія Карабуту, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку політичної партії "Слуга народу" під №156, обраним народним депутатом України на зазначених виборах.

Для його реєстрації народним депутатом України Сергій Карабута не пізніш як на двадцятий день має подати до Комісії документи, визначені виборчим законодавством. Своєю чергою Центральна виборча комісія не пізніш як на п’ятий день з дня їх отримання ухвалює відповідне рішення.

Нагадаємо

Раніше ЦВК визнала Романа Кравця обраним народним депутатом України, проте він відмовився брати мандат.

Андрій Тимощенков

Політика
Слуга народу
Верховна Рада України
Україна