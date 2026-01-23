ЦИК признала Сергея Карабуту избранным народным депутатом Украины

Центральная избирательная комиссия признала Сергея Карабуту избранным народным депутатом Украины после досрочного прекращения полномочий народного депутата Александра Кабанова, передает УНН со ссылкой на ЦИК.

Детали

В Центральную избирательную комиссию из Аппарата Верховной Рады Украины поступил документ, удостоверяющий досрочное прекращение полномочий народного депутата Украины Александра Кабанова.

Александр Кабанов был избран народным депутатом Украины на внеочередных выборах 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии "Слуга народа".

Как сообщал УНН, 14 января стало известно о смерти народного депутата Украины от "Слуги народа" Александра Кабанова.

Рассмотрев указанный документ, Центральная избирательная комиссия признала Сергея Карабуту, следующего по очередности кандидата, включенного в избирательный список политической партии "Слуга народа" под №156, избранным народным депутатом Украины на указанных выборах.

Для его регистрации народным депутатом Украины Сергей Карабута не позднее двадцатого дня должен подать в Комиссию документы, определенные избирательным законодательством. В свою очередь Центральная избирательная комиссия не позднее пятого дня со дня их получения принимает соответствующее решение.

Напомним

Ранее ЦИК признала Романа Кравца избранным народным депутатом Украины, однако он отказался брать мандат.