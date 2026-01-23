$43.170.01
15:12
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
14:53
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
12:59
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Эксклюзив
12:48
В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий
12:42
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США
Эксклюзив
11:40
Платформу, созданную для того, чтобы пациенты делились своими историями о лечении в скандальной клинике Odrex, снова заблокировали
Эксклюзив
11:04
Блокировка движения польскими фермерами на границе с Украиной: перекрытие движения транспорта пока не фиксируется
23 января, 08:25
Вопрос Донбасса "ключевой", его будут обсуждать в Абу-Даби - Зеленский
Эксклюзив
23 января, 08:04
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
23 января, 07:54
Делегации Украины, США и россии отправляются в Абу-Даби для трехсторонних переговоров по войне: что известно
Графики отключений электроэнергии
ЦИК признала Сергея Карабуту избранным народным депутатом Украины

Киев • УНН

 • 388 просмотра

Центральная избирательная комиссия признала Сергея Карабуту, следующего по очередности кандидата, включенного в избирательный список политической партии "Слуга народа" под №156, избранным народным депутатом Украины на указанных выборах.

ЦИК признала Сергея Карабуту избранным народным депутатом Украины

Центральная избирательная комиссия признала Сергея Карабуту избранным народным депутатом Украины после досрочного прекращения полномочий народного депутата Александра Кабанова, передает УНН со ссылкой на ЦИК.

Детали

В Центральную избирательную комиссию из Аппарата Верховной Рады Украины поступил документ, удостоверяющий досрочное прекращение полномочий народного депутата Украины Александра Кабанова.

Александр Кабанов был избран народным депутатом Украины на внеочередных выборах 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии "Слуга народа".

Как сообщал УНН, 14 января стало известно о смерти народного депутата Украины от "Слуги народа" Александра Кабанова. 

Рассмотрев указанный документ, Центральная избирательная комиссия признала Сергея Карабуту, следующего по очередности кандидата, включенного в избирательный список политической партии "Слуга народа" под №156, избранным народным депутатом Украины на указанных выборах.

Для его регистрации народным депутатом Украины Сергей Карабута не позднее двадцатого дня должен подать в Комиссию документы, определенные избирательным законодательством. В свою очередь Центральная избирательная комиссия не позднее пятого дня со дня их получения принимает соответствующее решение.

Напомним

Ранее ЦИК признала Романа Кравца избранным народным депутатом Украины, однако он отказался брать мандат.

