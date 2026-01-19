$43.180.08
50.320.20
ukenru
Ексклюзив
13:29 • 5556 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
11:57 • 18968 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
11:54 • 21848 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
11:48 • 14651 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
19 січня, 07:52 • 20768 перегляди
Ворог підтягує резерви до Покровська: Сирський розкрив ситуацію на Покровському напрямку
19 січня, 07:13 • 29468 перегляди
Погрози Трампа щодо Гренландії змушують Європу розглядати альянс без США, з варіантом "коаліції охочих" з врахуванням міці України - Politico
18 січня, 11:31 • 39663 перегляди
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
Ексклюзив
18 січня, 10:58 • 60107 перегляди
Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня
18 січня, 08:25 • 48108 перегляди
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
17 січня, 12:49 • 79278 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
ЦВК визнала Романа Кравця обраним народним депутатом України

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Центральна виборча комісія визнала Романа Кравця обраним народним депутатом замість Дмитра Наталухи, який очолив Фонд держмайна. Кравець був наступним у списку партії "Слуга народу" під №153.

ЦВК визнала Романа Кравця обраним народним депутатом України

Центральна виборча комісія визнала Романа Кравця обраним народним депутатом замість Дмитра Наталухи, якого було призначено на посаду голови Фонду державного майна України. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу ЦВК.

Деталі

До Комісії надійшла постанова Верховної Ради України від 14 січня 2026 року, якою достроково припинено повноваження народного депутата України Дмитра Наталухи, обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії "Слуга народу", у зв’язку з особистою заявою про складення ним депутатських повноважень.

ЦВК розглянула вказану постанову і визнала Романа Кравця, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку політичної партії "Слуга народу" під № 153, обраним народним депутатом України на вказаних виборах

- йдеться в повідомленні.

Доповнення

14 січня Верховна Рада підтримала призначення народного депутата від фракції "Слуга народу", голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитра Наталуху на посаду голови Фонду державного майна України.

Наталуха пройшов до Верховної Ради під №14 за списком "Слуги народу" на позачергових парламентських виборах у 2019 році.

Раніше УНН повідомляв, що замість Наталухи до ВР може зайти наступний кандидат - Роман Кравець (№153 у списку "Слуги народу"), адже №152 у виборчому списку Володимир Тригуб у 2023 році відмовився від балотування.

Після складання мандату Наталухою та смерті народного депутата від "Слуги народу" Олександра Кабанова, у Раді залишається 393 нардепів. У фракції "Слуга народу" залишається 227 депутатів.

На момент балотування Кравець був заступником директора з інформаційних технологій та безпеки у ТОВ "ССЛ Консалтинг", яка займається наданням в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Також ЗМІ пов’язують Кравця з провладним Telegram-каналом "Джокер". Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, Кравець не буде брати мандат.

Відповідно через 20 днів ЦВК перейде до наступного за списком "Слуги народу"

 - повідомив Железняк.

Наступними у списку партії "Слуга народу" йдуть Богдан Козуб та Сергій Москаленко, проте у 2025 році вони відмовилися від балотування, а тому, ймовірно, замість Кравця до Ради може зайти Сергій Карабута (№156 у списку "Слуги народу").

На момент балотування, Карабута був (і залишається) співзасновником та директором туристичної фірми ТОВ "Тропікана тревел".

Павло Башинський

СуспільствоПолітика
Нерухомість
Слуга народу
Верховна Рада України
Ярослав Железняк