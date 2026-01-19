ЦВК визнала Романа Кравця обраним народним депутатом України

Центральна виборча комісія визнала Романа Кравця обраним народним депутатом замість Дмитра Наталухи, якого було призначено на посаду голови Фонду державного майна України. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу ЦВК.

Деталі

До Комісії надійшла постанова Верховної Ради України від 14 січня 2026 року, якою достроково припинено повноваження народного депутата України Дмитра Наталухи, обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії "Слуга народу", у зв’язку з особистою заявою про складення ним депутатських повноважень.

ЦВК розглянула вказану постанову і визнала Романа Кравця, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку політичної партії "Слуга народу" під № 153, обраним народним депутатом України на вказаних виборах - йдеться в повідомленні.

Доповнення

14 січня Верховна Рада підтримала призначення народного депутата від фракції "Слуга народу", голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитра Наталуху на посаду голови Фонду державного майна України.

Наталуха пройшов до Верховної Ради під №14 за списком "Слуги народу" на позачергових парламентських виборах у 2019 році.

Раніше УНН повідомляв, що замість Наталухи до ВР може зайти наступний кандидат - Роман Кравець (№153 у списку "Слуги народу"), адже №152 у виборчому списку Володимир Тригуб у 2023 році відмовився від балотування.

Після складання мандату Наталухою та смерті народного депутата від "Слуги народу" Олександра Кабанова, у Раді залишається 393 нардепів. У фракції "Слуга народу" залишається 227 депутатів.

На момент балотування Кравець був заступником директора з інформаційних технологій та безпеки у ТОВ "ССЛ Консалтинг", яка займається наданням в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Також ЗМІ пов’язують Кравця з провладним Telegram-каналом "Джокер". Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, Кравець не буде брати мандат.

Відповідно через 20 днів ЦВК перейде до наступного за списком "Слуги народу" - повідомив Железняк.

Наступними у списку партії "Слуга народу" йдуть Богдан Козуб та Сергій Москаленко, проте у 2025 році вони відмовилися від балотування, а тому, ймовірно, замість Кравця до Ради може зайти Сергій Карабута (№156 у списку "Слуги народу").

На момент балотування, Карабута був (і залишається) співзасновником та директором туристичної фірми ТОВ "Тропікана тревел".