ЦИК признала Романа Кравца избранным народным депутатом Украины

$43.180.08
50.320.20
ukenru
Эксклюзив
13:29 • 5534 просмотра
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
11:57 • 18921 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
11:54 • 21804 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
11:48 • 14631 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
19 января, 07:52 • 20750 просмотра
Враг подтягивает резервы к Покровску: Сырский раскрыл ситуацию на Покровском направлении
19 января, 07:13 • 29455 просмотра
Угрозы Трампа по поводу Гренландии заставляют Европу рассматривать альянс без США, с вариантом "коалиции желающих" с учетом мощи Украины - Politico
18 января, 11:31 • 39657 просмотра
Морозы и похолодания в Украине: какой погоды ждать дальше
Эксклюзив
18 января, 10:58 • 60105 просмотра
Одна из самых интересных и нестандартных недель всего года: астрологический прогноз на 18-25 января
18 января, 08:25 • 48106 просмотра
Европейские страны начали борьбу с российским "теневым флотом" - ISW
17 января, 12:49 • 79273 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
кремль готовит россиян к отказу от мира и использует для этого Медведчука - ISW19 января, 04:31 • 22269 просмотра
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет19 января, 07:47 • 14783 просмотра
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo08:40 • 16680 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет09:09 • 34833 просмотра
Из-за новых атак РФ обесточены 5 областей, есть аварийные отключения, в Киеве и области ситуация остается сложной - Минэнерго10:04 • 17803 просмотра
публикации
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Эксклюзив
11:57 • 18921 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины11:54 • 21804 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет09:09 • 35228 просмотра
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 64315 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 102822 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Джорджия Мелони
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Гренландия
Харьков
Дания
Реклама
УНН Lite
"Мамина копия": Инна Мирошниченко трогательно поздравила сына с днем рожденияPhoto14:12 • 434 просмотра
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo08:40 • 16981 просмотра
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет19 января, 07:47 • 15004 просмотра
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 26395 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 38772 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Дипломатка
Financial Times

ЦИК признала Романа Кравца избранным народным депутатом Украины

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Центральная избирательная комиссия признала Романа Кравца избранным народным депутатом вместо Дмитрия Наталухи, который возглавил Фонд госимущества. Кравец был следующим в списке партии "Слуга народа" под №153.

ЦИК признала Романа Кравца избранным народным депутатом Украины

Центральная избирательная комиссия признала Романа Кравца избранным народным депутатом вместо Дмитрия Наталухи, который был назначен на должность главы Фонда государственного имущества Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Детали

В Комиссию поступило постановление Верховной Рады Украины от 14 января 2026 года, которым досрочно прекращены полномочия народного депутата Украины Дмитрия Наталухи, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии "Слуга народа", в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий.

ЦИК рассмотрела указанное постановление и признала Романа Кравца, следующего по очередности кандидата, включенного в избирательный список политической партии "Слуга народа" под № 153, избранным народным депутатом Украины на указанных выборах

- говорится в сообщении.

Дополнение

14 января Верховная Рада поддержала назначение народного депутата от фракции "Слуга народа", главы парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрия Наталухи на должность главы Фонда государственного имущества Украины.

Наталуха прошел в Верховную Раду под №14 по списку "Слуги народа" на внеочередных парламентских выборах в 2019 году.

Ранее УНН сообщал, что вместо Наталухи в ВР может зайти следующий кандидат - Роман Кравец (№153 в списке "Слуги народа"), ведь №152 в избирательном списке Владимир Тригуб в 2023 году отказался от баллотирования.

После сложения мандата Наталухой и смерти народного депутата от "Слуги народа" Александра Кабанова, в Раде остается 393 нардепа. Во фракции "Слуга народа" остается 227 депутатов.

На момент баллотирования Кравец был заместителем директора по информационным технологиям и безопасности в ООО "ССЛ Консалтинг", которая занимается предоставлением в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества.

Также СМИ связывают Кравца с провластным Telegram-каналом "Джокер". Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, Кравец не будет брать мандат.

Соответственно через 20 дней ЦИК перейдет к следующему по списку "Слуги народа"

 - сообщил Железняк.

Следующими в списке партии "Слуга народа" идут Богдан Козуб и Сергей Москаленко, однако в 2025 году они отказались от баллотирования, а потому, вероятно, вместо Кравца в Раду может зайти Сергей Карабута (№156 в списке "Слуги народа").

На момент баллотирования, Карабута был (и остается) соучредителем и директором туристической фирмы ООО "Тропикана тревел".

Павел Башинский

ОбществоПолитика
Недвижимость
Слуга народа
Верховная Рада
Ярослав Железняк