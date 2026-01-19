ЦИК признала Романа Кравца избранным народным депутатом Украины

Центральная избирательная комиссия признала Романа Кравца избранным народным депутатом вместо Дмитрия Наталухи, который был назначен на должность главы Фонда государственного имущества Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Детали

В Комиссию поступило постановление Верховной Рады Украины от 14 января 2026 года, которым досрочно прекращены полномочия народного депутата Украины Дмитрия Наталухи, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии "Слуга народа", в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий.

ЦИК рассмотрела указанное постановление и признала Романа Кравца, следующего по очередности кандидата, включенного в избирательный список политической партии "Слуга народа" под № 153, избранным народным депутатом Украины на указанных выборах - говорится в сообщении.

Дополнение

14 января Верховная Рада поддержала назначение народного депутата от фракции "Слуга народа", главы парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрия Наталухи на должность главы Фонда государственного имущества Украины.

Наталуха прошел в Верховную Раду под №14 по списку "Слуги народа" на внеочередных парламентских выборах в 2019 году.

Ранее УНН сообщал, что вместо Наталухи в ВР может зайти следующий кандидат - Роман Кравец (№153 в списке "Слуги народа"), ведь №152 в избирательном списке Владимир Тригуб в 2023 году отказался от баллотирования.

После сложения мандата Наталухой и смерти народного депутата от "Слуги народа" Александра Кабанова, в Раде остается 393 нардепа. Во фракции "Слуга народа" остается 227 депутатов.

На момент баллотирования Кравец был заместителем директора по информационным технологиям и безопасности в ООО "ССЛ Консалтинг", которая занимается предоставлением в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества.

Также СМИ связывают Кравца с провластным Telegram-каналом "Джокер". Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, Кравец не будет брать мандат.

Соответственно через 20 дней ЦИК перейдет к следующему по списку "Слуги народа" - сообщил Железняк.

Следующими в списке партии "Слуга народа" идут Богдан Козуб и Сергей Москаленко, однако в 2025 году они отказались от баллотирования, а потому, вероятно, вместо Кравца в Раду может зайти Сергей Карабута (№156 в списке "Слуги народа").

На момент баллотирования, Карабута был (и остается) соучредителем и директором туристической фирмы ООО "Тропикана тревел".