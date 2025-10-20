Пять невероятно вкусных и питательных рецептов с охотничьими колбасками

Охотничьи колбаски являются одним из самых популярных видов перекуса на все случаи жизни: дома, в офисе, во время поездки или похода. Кроме того, что они очень вкусны сами по себе, они являются компонентом многих изысканных блюд.

И сегодня УНН расскажет о некоторых из них.

Запеченное азу по-татарски с охотничьими колбасками

Ингредиенты

1 кг картофель;

1 шт. болгарский перец (крупный, сочный);

1 шт. лук белый;

500 г шампиньоны;

500 г охотничьи колбаски;

1 шт. морковь;

по вкусу соль;

по вкусу перец;

по вкусу паприка;

по вкусу приправа к картофелю;

2-3 ст. л. масло;

2 ст. л. соевый соус (можно заменить на кетчуп или домашнюю аджику, чтобы было более аутентично)

Приготовление

Очистить овощи. Картофель, перец и грибы нарезать крупно. Лук и морковь нарезать полукольцами. Колбаски нарезать длинными кусочками. В большой миске смешать все овощи, колбаски, специи, масло, соевый соус, кетчуп и аджику. Выложить в форму для запекания. Запекать при 200°C 40-50 минут, дважды перемешать во время приготовления.

Топ рецептов питательных и невероятно вкусных вареников

Легкий весенний салат с фасолью и охотничьими колбасками

Ингредиенты

6 штук длинных охотничьих колбасок;

1 большой свежий огурец;

1 б. белая консервированная фасоль;

1 средняя луковица;

1 уп. майонеза;

по вкусу соль и перец

Приготовление

Нарезать колбаски кружочками, к ним порезать кубиками огурец и лук. Промыть фасоль и выложить к остальным ингредиентам. По желанию можно еще добавить яблоко, оно обогащает вкус. Посолить, поперчить и тщательно перемешать с майонезом.

А-ля плов с охотничьими колбасками

Ингредиенты

300 г рис;

300-500 г охотничьих колбасок;

1 большая луковица;

1 большая морковь;

2-3 зубчика чеснока;

масло для обжаривания;

по вкусу специи к плову или другие на ваш вкус, соль, перец, лавровый листок, сухой острый перец, соевый соус;

вода.

Приготовление

Лук порезать кубиками, морковь кружочками. Порезать небольшими кусочками охотничьи колбаски, очистить чеснок. Обжарить в глубоком сотейнике лук, через несколько минут добавить порезанную морковь. Обжаривать вместе минут пять. Затем добавить охотничьи колбаски, немного обжарить, добавляем специи и соль. Всыпать промытый рис, немного разровнять поверхность. Налить горячей воды примерно на 1 см выше риса. После закипания убавить огонь до минимума, накрыть крышкой и тушить примерно 30 минут до готовности. Выключить огонь, втереть в горячий рис чеснок, хорошо перемешать, накрыть бумажным полотенцем, сверху положить крышку и так дать постоять еще минут 15-20. Полотенце впитает в себя лишнюю влагу и конденсат и тогда рис будет вкусным и рассыпчатым. Перед закладкой риса можно добавить 1 ст л соевого соуса для цвета.

Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептов

Паста в сливочно-сырном соусе с охотничьими колбасками

Ингредиенты

3-4 длинных охотничьих колбаски;

1 плавленый сырок хорошего качества;

180 мл сливок (у меня 10 процентов и жирнее не надо);

1 ст. л. оливкового масла;

2 л воды для макарон (всю воду не выливать);

2-3 зубчика чеснока;

1 луковица;

1 уп. спагетти 500 г (у меня твердых сортов);

2 ч. л. соли или по вкусу;

1/2 ч. л. черного перца;

1 ч. л. приправы к мясу.

Приготовление

Поставить отвариваться макароны в подсоленной воде. На сковородке с оливковым маслом выложить чеснок, далее лук, затем измельченные колбаски. Когда колбаски обжарились, добавить сливки, немного подержать на небольшом огне. Добавить кусочки плавленого сыра и дать ему раствориться. Вареные спагетти выложить в сковородку с соусом. Добавить немного воды, в которой они варились, специи и довести до нужного вкуса и консистенции.

Горячий салат с охотничьими колбасками

Ингредиенты

1 порция;

150 г картофеля (отварить в "мундире");

50 г цветной капусты;

30 г болгарского перца;

25 г лука-порея;

70 г охотничьих колбасок;

30 г маринованных огурцов;

1 куриное яйцо (отварное);

20 г горчицы;

30 мл соевого соуса;

50 мл растительного масла;

1 зубчик чеснока;

по вкусу соль, сахар;

лук зеленый (для декора).

Приготовление

Обжарить цветную капусту на растительном масле примерно 3-4 минуты. Добавить нарезанный картофель в "мундире". Обжарить 2-3 минуты. Добавить болгарский перец и лук-порей. Обжарить 3-4 минуты. Добавить охотничьи колбаски, маринованный огурец, отварные куриные яйца и чеснок. Заправить салат соевым соусом, горчицей и сахаром. Протушить 3-4 минуты. Готовое блюдо посыпать зеленым луком.

Топ-5 блюд из курицы: простые и вкусные рецепты для семейного ужина