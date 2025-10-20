Пять невероятно вкусных и питательных рецептов с охотничьими колбасками

$41.730.10
48.760.24
ukenru
15:34 • 5844 просмотра
Припарковался возле многоэтажки и выстрелил в голову: в полиции подтвердили самоубийство блогера Константина ГаничаPhoto
Эксклюзив
14:23 • 12558 просмотра
Законопроект о виртуальных активах: нардеп рассказала, когда документ могут рассмотреть в Раде
12:10 • 17129 просмотра
Есть ли риск возвращения графиков отключения света - ответ Укрэнерго
20 октября, 08:37 • 27032 просмотра
Президент рассказал, на каких участках фронта удалось улучшить ситуацию
20 октября, 08:22 • 56981 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления
20 октября, 08:16 • 28571 просмотра
Зеленский инициирует продление военного положения и мобилизации в Украине: законопроекты уже в Раде
Эксклюзив
20 октября, 07:13 • 29510 просмотра
Каждый ребенок-сирота после 18 лет получит жилье: как будет работать новый закон
20 октября, 07:07 • 11166 просмотра
ЕС рассматривает возможность вступления новых стран без полного права голоса: Politico узнало, как это может помочь Украине
20 октября, 04:24 • 25787 просмотра
Трамп до сих пор решает, давать ли Украине ракеты Tomahawk – Вэнс
20 октября, 02:26 • 26377 просмотра
Президент США отрицает, что призывал Зеленского сдать ДонбассVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3.2м/с
85%
750мм
Популярные новости
Украина и США готовят контракт на поставку 25 систем Patriot - Зеленский20 октября, 07:56 • 23852 просмотра
Новая элита украинского бизнеса: рейтинг молодых предпринимателей, строящих глобальный бизнес, несмотря на войнуPhoto20 октября, 08:14 • 41012 просмотра
Зеленский заявил о приближении Украины к завершению войны, но есть нюансы20 октября, 08:56 • 11774 просмотра
Глава дипломатии ЕС ответила, не будет ли "пощечиной" встреча Трампа с путиным в Будапеште без европейцев20 октября, 09:15 • 18645 просмотра
Зеленский объяснил, чем путин постоянно пытается "подкупить" Трампа20 октября, 10:40 • 16183 просмотра
публикации
Пять невероятно вкусных и питательных рецептов с охотничьими колбаскамиPhoto15:48 • 5132 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления20 октября, 08:22 • 56981 просмотра
Новая элита украинского бизнеса: рейтинг молодых предпринимателей, строящих глобальный бизнес, несмотря на войнуPhoto20 октября, 08:14 • 41059 просмотра
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
Эксклюзив
19 октября, 15:10 • 114367 просмотра
Украинский молодежный сленг: словарь современных слов и терминовPhoto19 октября, 08:35 • 80545 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Блогеры
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Европа
Одесса
Реклама
УНН Lite
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo15:55 • 2214 просмотра
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 63991 просмотра
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 62981 просмотра
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема17 октября, 20:07 • 82243 просмотра
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 октября, 10:57 • 80120 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Дипломатка
Сериал
Фильм
Грибы

Пять невероятно вкусных и питательных рецептов с охотничьими колбасками

Киев • УНН

 • 5142 просмотра

Охотничьи колбаски являются популярным перекусом и ингредиентом многих блюд. УНН предлагает пять рецептов: азу по-татарски, легкий весенний салат, а-ля плов, паста в сливочно-сырном соусе, горячий салат.

Пять невероятно вкусных и питательных рецептов с охотничьими колбасками

Охотничьи колбаски являются одним из самых популярных видов перекуса на все случаи жизни: дома, в офисе, во время поездки или похода. Кроме того, что они очень вкусны сами по себе, они являются компонентом многих изысканных блюд.

И сегодня УНН расскажет о некоторых из них.

Запеченное азу по-татарски с охотничьими колбасками

Ингредиенты

  • 1 кг картофель;
    • 1 шт. болгарский перец (крупный, сочный);
      • 1 шт. лук белый;
        • 500 г шампиньоны;
          • 500 г охотничьи колбаски;
            • 1 шт. морковь;
              • по вкусу соль;
                • по вкусу перец;
                  • по вкусу паприка;
                    • по вкусу приправа к картофелю;
                      • 2-3 ст. л. масло;
                        • 2 ст. л. соевый соус (можно заменить на кетчуп или домашнюю аджику, чтобы было более аутентично)

                          Приготовление

                          1. Очистить овощи. Картофель, перец и грибы нарезать крупно. Лук и морковь нарезать полукольцами.
                            1. Колбаски нарезать длинными кусочками. В большой миске смешать все овощи, колбаски, специи, масло, соевый соус, кетчуп и аджику.
                              1. Выложить в форму для запекания. Запекать при 200°C 40-50 минут, дважды перемешать во время приготовления.

                                Топ рецептов питательных и невероятно вкусных вареников14.10.25, 17:37 • 4011 просмотров

                                Легкий весенний салат с фасолью и охотничьими колбасками

                                Ингредиенты

                                • 6 штук длинных охотничьих колбасок;
                                  • 1 большой свежий огурец;
                                    • 1 б. белая консервированная фасоль;
                                      • 1 средняя луковица;
                                        • 1 уп. майонеза;
                                          • по вкусу соль и перец

                                            Приготовление

                                            1. Нарезать колбаски кружочками, к ним порезать кубиками огурец и лук.
                                              1. Промыть фасоль и выложить к остальным ингредиентам. По желанию можно еще добавить яблоко, оно обогащает вкус.
                                                1. Посолить, поперчить и тщательно перемешать с майонезом.

                                                  А-ля плов с охотничьими колбасками

                                                  Ингредиенты

                                                  • 300 г рис;
                                                    • 300-500 г охотничьих колбасок;
                                                      • 1 большая луковица;
                                                        • 1 большая морковь;
                                                          • 2-3 зубчика чеснока;
                                                            • масло для обжаривания;
                                                              • по вкусу специи к плову или другие на ваш вкус, соль, перец, лавровый листок, сухой острый перец, соевый соус;
                                                                • вода.

                                                                  Приготовление

                                                                  1. Лук порезать кубиками, морковь кружочками. Порезать небольшими кусочками охотничьи колбаски, очистить чеснок.
                                                                    1. Обжарить в глубоком сотейнике лук, через несколько минут добавить порезанную морковь. Обжаривать вместе минут пять. Затем добавить охотничьи колбаски, немного обжарить, добавляем специи и соль. Всыпать промытый рис, немного разровнять поверхность.
                                                                      1. Налить горячей воды примерно на 1 см выше риса. После закипания убавить огонь до минимума, накрыть крышкой и тушить примерно 30 минут до готовности. Выключить огонь, втереть в горячий рис чеснок, хорошо перемешать, накрыть бумажным полотенцем, сверху положить крышку и так дать постоять еще минут 15-20.
                                                                        1. Полотенце впитает в себя лишнюю влагу и конденсат и тогда рис будет вкусным и рассыпчатым. Перед закладкой риса можно добавить 1 ст л соевого соуса для цвета.

                                                                          Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептов09.10.25, 15:21 • 143811 просмотров

                                                                          Паста в сливочно-сырном соусе с охотничьими колбасками

                                                                          Ингредиенты

                                                                          • 3-4 длинных охотничьих колбаски;
                                                                            • 1 плавленый сырок хорошего качества;
                                                                              • 180 мл сливок (у меня 10 процентов и жирнее не надо);
                                                                                • 1 ст. л. оливкового масла;
                                                                                  • 2 л воды для макарон (всю воду не выливать);
                                                                                    • 2-3 зубчика чеснока;
                                                                                      • 1 луковица;
                                                                                        • 1 уп. спагетти 500 г (у меня твердых сортов);
                                                                                          • 2 ч. л. соли или по вкусу;
                                                                                            • 1/2 ч. л. черного перца;
                                                                                              • 1 ч. л. приправы к мясу.

                                                                                                Приготовление

                                                                                                1. Поставить отвариваться макароны в подсоленной воде. На сковородке с оливковым маслом выложить чеснок, далее лук, затем измельченные колбаски.
                                                                                                  1. Когда колбаски обжарились, добавить сливки, немного подержать на небольшом огне. Добавить кусочки плавленого сыра и дать ему раствориться.
                                                                                                    1. Вареные спагетти выложить в сковородку с соусом. Добавить немного воды, в которой они варились, специи и довести до нужного вкуса и консистенции.

                                                                                                      Горячий салат с охотничьими колбасками

                                                                                                      Ингредиенты

                                                                                                      • 1 порция;
                                                                                                        • 150 г картофеля (отварить в "мундире");
                                                                                                          • 50 г цветной капусты;
                                                                                                            • 30 г болгарского перца;
                                                                                                              • 25 г лука-порея;
                                                                                                                • 70 г охотничьих колбасок;
                                                                                                                  • 30 г маринованных огурцов;
                                                                                                                    • 1 куриное яйцо (отварное);
                                                                                                                      • 20 г горчицы;
                                                                                                                        • 30 мл соевого соуса;
                                                                                                                          • 50 мл растительного масла;
                                                                                                                            • 1 зубчик чеснока;
                                                                                                                              • по вкусу соль, сахар;
                                                                                                                                • лук зеленый (для декора).

                                                                                                                                  Приготовление

                                                                                                                                  1. Обжарить цветную капусту на растительном масле примерно 3-4 минуты. Добавить нарезанный картофель в "мундире". Обжарить 2-3 минуты.
                                                                                                                                    1. Добавить болгарский перец и лук-порей. Обжарить 3-4 минуты.
                                                                                                                                      1. Добавить охотничьи колбаски, маринованный огурец, отварные куриные яйца и чеснок. Заправить салат соевым соусом, горчицей и сахаром. Протушить 3-4 минуты. Готовое блюдо посыпать зеленым луком.

                                                                                                                                        Топ-5 блюд из курицы: простые и вкусные рецепты для семейного ужина06.10.25, 15:01 • 98418 просмотров

                                                                                                                                        Павел Зинченко

                                                                                                                                        ЛайфхакипубликацииКулинар
                                                                                                                                        Грибы