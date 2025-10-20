Пять невероятно вкусных и питательных рецептов с охотничьими колбасками
Охотничьи колбаски являются одним из самых популярных видов перекуса на все случаи жизни: дома, в офисе, во время поездки или похода. Кроме того, что они очень вкусны сами по себе, они являются компонентом многих изысканных блюд.
И сегодня УНН расскажет о некоторых из них.
Запеченное азу по-татарски с охотничьими колбасками
Ингредиенты
- 1 кг картофель;
- 1 шт. болгарский перец (крупный, сочный);
- 1 шт. лук белый;
- 500 г шампиньоны;
- 500 г охотничьи колбаски;
- 1 шт. морковь;
- по вкусу соль;
- по вкусу перец;
- по вкусу паприка;
- по вкусу приправа к картофелю;
- 2-3 ст. л. масло;
- 2 ст. л. соевый соус (можно заменить на кетчуп или домашнюю аджику, чтобы было более аутентично)
Приготовление
- Очистить овощи. Картофель, перец и грибы нарезать крупно. Лук и морковь нарезать полукольцами.
- Колбаски нарезать длинными кусочками. В большой миске смешать все овощи, колбаски, специи, масло, соевый соус, кетчуп и аджику.
- Выложить в форму для запекания. Запекать при 200°C 40-50 минут, дважды перемешать во время приготовления.
Легкий весенний салат с фасолью и охотничьими колбасками
Ингредиенты
- 6 штук длинных охотничьих колбасок;
- 1 большой свежий огурец;
- 1 б. белая консервированная фасоль;
- 1 средняя луковица;
- 1 уп. майонеза;
- по вкусу соль и перец
Приготовление
- Нарезать колбаски кружочками, к ним порезать кубиками огурец и лук.
- Промыть фасоль и выложить к остальным ингредиентам. По желанию можно еще добавить яблоко, оно обогащает вкус.
- Посолить, поперчить и тщательно перемешать с майонезом.
А-ля плов с охотничьими колбасками
Ингредиенты
- 300 г рис;
- 300-500 г охотничьих колбасок;
- 1 большая луковица;
- 1 большая морковь;
- 2-3 зубчика чеснока;
- масло для обжаривания;
- по вкусу специи к плову или другие на ваш вкус, соль, перец, лавровый листок, сухой острый перец, соевый соус;
- вода.
Приготовление
- Лук порезать кубиками, морковь кружочками. Порезать небольшими кусочками охотничьи колбаски, очистить чеснок.
- Обжарить в глубоком сотейнике лук, через несколько минут добавить порезанную морковь. Обжаривать вместе минут пять. Затем добавить охотничьи колбаски, немного обжарить, добавляем специи и соль. Всыпать промытый рис, немного разровнять поверхность.
- Налить горячей воды примерно на 1 см выше риса. После закипания убавить огонь до минимума, накрыть крышкой и тушить примерно 30 минут до готовности. Выключить огонь, втереть в горячий рис чеснок, хорошо перемешать, накрыть бумажным полотенцем, сверху положить крышку и так дать постоять еще минут 15-20.
- Полотенце впитает в себя лишнюю влагу и конденсат и тогда рис будет вкусным и рассыпчатым. Перед закладкой риса можно добавить 1 ст л соевого соуса для цвета.
Паста в сливочно-сырном соусе с охотничьими колбасками
Ингредиенты
- 3-4 длинных охотничьих колбаски;
- 1 плавленый сырок хорошего качества;
- 180 мл сливок (у меня 10 процентов и жирнее не надо);
- 1 ст. л. оливкового масла;
- 2 л воды для макарон (всю воду не выливать);
- 2-3 зубчика чеснока;
- 1 луковица;
- 1 уп. спагетти 500 г (у меня твердых сортов);
- 2 ч. л. соли или по вкусу;
- 1/2 ч. л. черного перца;
- 1 ч. л. приправы к мясу.
Приготовление
- Поставить отвариваться макароны в подсоленной воде. На сковородке с оливковым маслом выложить чеснок, далее лук, затем измельченные колбаски.
- Когда колбаски обжарились, добавить сливки, немного подержать на небольшом огне. Добавить кусочки плавленого сыра и дать ему раствориться.
- Вареные спагетти выложить в сковородку с соусом. Добавить немного воды, в которой они варились, специи и довести до нужного вкуса и консистенции.
Горячий салат с охотничьими колбасками
Ингредиенты
- 1 порция;
- 150 г картофеля (отварить в "мундире");
- 50 г цветной капусты;
- 30 г болгарского перца;
- 25 г лука-порея;
- 70 г охотничьих колбасок;
- 30 г маринованных огурцов;
- 1 куриное яйцо (отварное);
- 20 г горчицы;
- 30 мл соевого соуса;
- 50 мл растительного масла;
- 1 зубчик чеснока;
- по вкусу соль, сахар;
- лук зеленый (для декора).
Приготовление
- Обжарить цветную капусту на растительном масле примерно 3-4 минуты. Добавить нарезанный картофель в "мундире". Обжарить 2-3 минуты.
- Добавить болгарский перец и лук-порей. Обжарить 3-4 минуты.
- Добавить охотничьи колбаски, маринованный огурец, отварные куриные яйца и чеснок. Заправить салат соевым соусом, горчицей и сахаром. Протушить 3-4 минуты. Готовое блюдо посыпать зеленым луком.
