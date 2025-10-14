Топ рецептов питательных и невероятно вкусных вареников

$41.610.01
15:17 • 16 просмотра
США завтра сделают важное объявление о поставках оружия Украине - Уиттакер
15:00 • 1338 просмотра
Гражданство прекращено: Труханов получил паспорт рф в 2015 году - СБУ
13:31 • 12468 просмотра
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы
Эксклюзив
13:02 • 12083 просмотра
В Украине растет количество обращений по поводу домашнего насилия: Уполномоченная по гендерной политике назвала причину
Эксклюзив
12:47 • 18182 просмотра
Провал крупнейшей криптобиржи Binance: что стало причиной убытков в $19 миллиардов
12:39 • 12536 просмотра
Зеленский подписал указ о некоторых лицах с российским гражданством: о ком идет речь
Эксклюзив
11:53 • 18320 просмотра
Увеличение выплат военным: нардеп из оборонного комитета рассказал о главных препятствиях
11:36 • 11328 просмотра
"Мы были бы слабы": Рютте рассказал, почему НАТО не сбивает российские самолеты
11:14 • 10422 просмотра
Добропольское контрнаступление: освобождено уже 182,4 кв. км, есть продвижение еще на 1,6 км - СырскийVideo
Эксклюзив
09:28 • 12336 просмотра
НАБУ должно пройти внешний аудит и проверку детективов, считают в правоохранительном комитете Рады
публикации
Эксклюзивы
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы13:31 • 12469 просмотра
Провал крупнейшей криптобиржи Binance: что стало причиной убытков в $19 миллиардов
Эксклюзив
12:47 • 18182 просмотра
Увеличение выплат военным: нардеп из оборонного комитета рассказал о главных препятствиях
Эксклюзив
11:53 • 18320 просмотра
Топ чаев, которые помогут снять напряжение после насыщенного дняPhoto13 октября, 13:30 • 57704 просмотра
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны13 октября, 12:28 • 57921 просмотра
УНН Lite
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto13:19 • 8384 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto13:05 • 9702 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 28357 просмотра
16-летняя дочь Тайсона Фьюри обручилась: Пэрис Фьюри защитила выбор дочери13 октября, 15:15 • 33008 просмотра
Меган Маркл "сама пригласила себя" на Неделю моды в Париже13 октября, 14:34 • 34378 просмотра
Топ рецептов питательных и невероятно вкусных вареников

Киев • УНН

 • 710 просмотра

УНН поделился пятью простыми и питательными рецептами вареников, являющихся одним из самых популярных блюд украинской кухни. Среди них вареники с творожно-тыквенной, капустной, яблочной, мясной и фасолевой начинками.

Топ рецептов питательных и невероятно вкусных вареников

Вареники являются одним из самых популярных блюд украинской кухни. Простота приготовления вареников на протяжении веков делала их одним из распространенных блюд на столе и у простых крестьян, и у зажиточных мещан, и у свободолюбивых казаков. И сегодня УНН поделится пятью простыми и очень питательными рецептами вареников.

Вареники с творожно-тыквенной начинкой

Для приготовления таких вареников необходимо натереть на крупной терке 200 г очищенной тыквы и тушить до готовности в сковороде на сливочном масле.

Добавить 200 г творога, полстакана сахара и ванилин. Хорошо перемешать. После этого сформировать вареники.

Топ чаев, которые помогут снять напряжение после насыщенного дня13.10.25, 16:30 • 57708 просмотров

Вареники с начинкой из свежей капусты

Надо поджарить на масле одну мелко порезанную луковицу и одну натертую на крупной терке морковку. Добавить мелко нашинкованную свежую капусту, тушить под крышкой на слабом огне, периодически помешивая, до готовности капусты.

Посолить, поперчить по своему вкусу. Также можно добавить лавровый лист, свежую или сушеную зелень. Когда начинка остынет, слепить с ней вареники.

Вареники с яблочной начинкой

6 яблок (желательно сладких) очистить от кожуры, семян и сердцевины. После этого натереть на крупной терке, всыпать полстакана сахара, 0,5 чайной ложки корицы, 0,5 столовой ложки крахмала.

Все это перемешать и сразу же приступить к лепке вареников, пока яблоки не пустили сок.

Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептов09.10.25, 15:21 • 143412 просмотров

Вареники с мясной начинкой

300 г мяса (говядину или нежирную свинину) сварить в подсоленной воде. Когда остынет, пропустить через мясорубку. Мелко порезанные две луковицы поджарить на масле в течение 10-15 мин.

Добавить в измельченное мясо, посолить, поперчить и тщательно перемешать. После этого слепить вареники.

Вареники с фасолевой начинкой с грибами

200 г фасоли отварить до готовности и пропустить через мясорубку или измельчить в блендере. 2 луковицы мелко порезать и поджарить на масле, добавить 400 г порезанных на пластинки шампиньонов.

Жарить до испарения жидкости. Смешать с фасолью, поперчить, тщательно перемешать. Лепить вареники.

Бельгийские вафли: пять оригинальных и вкусных рецептов08.10.25, 14:27 • 40975 просмотров

Павел Зинченко

