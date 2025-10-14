Топ рецептов питательных и невероятно вкусных вареников

Вареники являются одним из самых популярных блюд украинской кухни. Простота приготовления вареников на протяжении веков делала их одним из распространенных блюд на столе и у простых крестьян, и у зажиточных мещан, и у свободолюбивых казаков. И сегодня УНН поделится пятью простыми и очень питательными рецептами вареников.

Вареники с творожно-тыквенной начинкой

Для приготовления таких вареников необходимо натереть на крупной терке 200 г очищенной тыквы и тушить до готовности в сковороде на сливочном масле.

Добавить 200 г творога, полстакана сахара и ванилин. Хорошо перемешать. После этого сформировать вареники.

Вареники с начинкой из свежей капусты

Надо поджарить на масле одну мелко порезанную луковицу и одну натертую на крупной терке морковку. Добавить мелко нашинкованную свежую капусту, тушить под крышкой на слабом огне, периодически помешивая, до готовности капусты.

Посолить, поперчить по своему вкусу. Также можно добавить лавровый лист, свежую или сушеную зелень. Когда начинка остынет, слепить с ней вареники.

Вареники с яблочной начинкой

6 яблок (желательно сладких) очистить от кожуры, семян и сердцевины. После этого натереть на крупной терке, всыпать полстакана сахара, 0,5 чайной ложки корицы, 0,5 столовой ложки крахмала.

Все это перемешать и сразу же приступить к лепке вареников, пока яблоки не пустили сок.

Вареники с мясной начинкой

300 г мяса (говядину или нежирную свинину) сварить в подсоленной воде. Когда остынет, пропустить через мясорубку. Мелко порезанные две луковицы поджарить на масле в течение 10-15 мин.

Добавить в измельченное мясо, посолить, поперчить и тщательно перемешать. После этого слепить вареники.

Вареники с фасолевой начинкой с грибами

200 г фасоли отварить до готовности и пропустить через мясорубку или измельчить в блендере. 2 луковицы мелко порезать и поджарить на масле, добавить 400 г порезанных на пластинки шампиньонов.

Жарить до испарения жидкости. Смешать с фасолью, поперчить, тщательно перемешать. Лепить вареники.

