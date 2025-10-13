$41.600.10
Эксперт объяснил, в каких случаях можно рассматривать кетаминовую терапию и применяют ли ее в Украине
13:46 • 2436 просмотра
Только пожизненное: Генпрокурор призвал правоохранительный комитет ужесточить наказание для тех, кто лишает жизни или насилует детей
12:44 • 7526 просмотра
Трамп после Газы планирует сосредоточиться на разрешении войны в Украине, а затем – на мирном соглашении с Ираном
12:37 • 10690 просмотра
Информация о начале отопительного сезона с 1 ноября неверна - Минразвития
12:28 • 14216 просмотра
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны
11:24 • 11437 просмотра
Украинская делегация отправилась в Вашингтон: на повестке дня - оборона, энергетика, санкции, с целью мира
Эксклюзив
11:18 • 13285 просмотра
Киев потратил 47,5 миллиона гривен на первое противорадиационное укрытие в детском саду
09:37 • 17852 просмотра
ЕС одобрил обновление торгового соглашения с Украиной: решил снизить или отменить пошлины на ряд агротоваров
10:25 • 25877 просмотра
SOS: фармкомпания "Дарница" угрожает в третий раз за год остановить производство
10:13 • 24772 просмотра
Переход на "зимнее время": когда переводить стрелки часов в Украине и как это влияет на организм
Топ чаев, которые помогут снять напряжение после насыщенного дня

Киев • УНН

 • 4590 просмотра

Представлено пять видов чая: с мелиссой, лавандой, ромашкой, зеленый с мятой и с календулой. Каждый из них обладает уникальными свойствами, способствующими расслаблению и улучшению самочувствия.

Топ чаев, которые помогут снять напряжение после насыщенного дня

Когда рабочий день выдался особенно тяжелым, или же вы провели время, разрабатывая собственный проект и воплощая новую оригинальную идею, хороший чай тихим вечером может стать именно тем, что поможет сбросить стресс и напряжение. УНН предлагает вниманию читателей пять разновидностей чая, которые помогут собраться и дадут возможность расслабиться.

Чай с мелиссой

Мелисса, которая также называется лимонной травой, обладает приятным цитрусовым ароматом, который не только поднимает настроение, но и успокаивает. Исследования показали, что мелисса может снижать уровень кортизола — гормона стресса. Легко представить себя на уютной террасе, с чашкой чудесного чая с мелиссой, а вокруг расцветают лимонные деревья. Это может стать маленьким оазисом спокойствия в мире суеты.

Чай с лавандой

Лаванда — это мощное средство для снятия стресса. Аромат этого прекрасного цветка обладает успокаивающими свойствами, что подтверждают многочисленные исследования, доказывающие эффективность лаванды в уменьшении тревожности. С чашкой такого чая можно отдыхать в саду, вдыхая аромат свежезаваренного напитка из лаванды, и чувствовать, как напряжение постепенно отступает.

Чай с ромашкой

Ромашка — это традиционное средство для успокоения, которое используется уже тысячелетиями у разных народов. Ее мягкие свойства позволяют снизить напряжение и способствуют качественному сну. Можно наслаждаться чашкой чая с ромашкой перед сном. Тогда тело начинает расслабляться, а головная боль отступает.

Осеннее наслаждение: топ рецептов невероятных сезонных супов25.09.25, 14:57 • 40915 просмотров

Зеленый чай с мятой

Сочетание зеленого чая и мяты — это не только вкусно, но и полезно. Мята обладает охлаждающим эффектом, который помогает снять головную боль и улучшить концентрацию. Можно наслаждаться свежезаваренным зеленым чаем с мятой на летнем пикнике, и чувствовать, как энергия восстанавливается.

Чай с календулой

Календула, с ее яркими желтыми цветами, не только украшает сад, но и обладает мощными противовоспалительными свойствами. Чай с календулы может облегчить головную боль, особенно если она вызвана воспалением. Чашкой чая с календулой можно наслаждаться в саду, одновременно наблюдая за ее цветением.

