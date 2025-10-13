Топ чаїв, які допоможуть скинути напругу після насиченого дня

Коли робочий день видався особливо важким, або ж ви провели час, розробляючи власний проєкт і втілюючи нову оригінальну ідею, хороший чай тихого вечора може стати саме тим, що допоможе скинути стрес і напругу. УНН пропонує увазі читачів п’ять різновидів чаю, які допоможуть зібрати себе до купи та дадуть змогу розслабитися.

Чай з мелісою

Меліса, яка також має назву лимонна трава, наділена приємним цитрусовим ароматом, який не лише піднімає настрій, але й заспокоює. Дослідження показали, що меліса може знижувати рівень кортизолу — гормону стресу. Легко уявити себе на затишній терасі, з чашкою чудового чаю з меліси, а навколо розцвітають лимонні дерева. Це може стати маленьким оазисом спокою у світі метушні.

Чай з лавандою

Лаванда — це потужний засіб для зняття стресу. Аромат цієї прекрасної квітки має заспокійливі властивості, які підтверджують численні дослідження, які доводять ефективність лаванди у зменшенні тривожності. З чашкою такого чаю можна відпочивати в саду, вдихаючи аромат свіжозавареного напою з лаванди, і відчувати, як напруга поступово відступає.

Чай з ромашкою

Ромашка — це традиційний засіб для заспокоєння, який використовується вже тисячоліттями в різних народів. Її м’які властивості дають можливість знизити напруження і сприяють якісному сну. Можна насолоджуватися чашкою чаю з ромашки перед сном. Тоді тіло починає розслаблятися, а головний біль відступає.

Осіння насолода: топ рецептів неймовірних сезонних супів

Зелений чай з м’ятою

Поєднання зеленого чаю та м’яти — це не лише смачно, але й корисно. М’ята має охолоджуючий ефект, який допомагає зняти головний біль та покращити концентрацію. Можна насолоджуватися свіжозавареним зеленим чаєм з м’ятою на літньому пікніку, і відчувати, як енергія відновлюється.

Чай з календулою

Календула, з її яскравими жовтими квітами, не тільки прикрашає сад, але й має потужні протизапальні властивості. Чай з календули може полегшити головний біль, особливо якщо він викликаний запаленням. Чашкою чаю з календулою можна насолоджуватися в саду, одночасно спостерігаючи за її цвітінням.