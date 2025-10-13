$41.600.10
14:34 • 468 перегляди
Трамп прийме Зеленського у Вашингтоні 17 жовтня – FT
Ексклюзив
14:15 • 1562 перегляди
Експерт пояснив, у яких випадках можна розглядати кетамінову терапію та чи застосовують її в УкраїніPhoto
13:46 • 3628 перегляди
Тільки довічне: Генпрокурор закликав правоохоронний комітет посилити покарання для тих, хто позбавляє життя або ґвалтує дітейVideo
12:44 • 8528 перегляди
Трамп після Гази планує зосередитися на вирішенні війни в Україні, а потім - на мирній угоді з Іраном
12:37 • 11157 перегляди
Інформація про початок опалювального сезону з 1 листопада невірна - Мінрозвитку
12:28 • 14876 перегляди
“Аморальність та невідворотні наслідки”: як НАБУ руйнує репутацію людей та країни
11:24 • 11566 перегляди
Українська делегація відправилася до Вашингтона: на порядку денному - оборона, енергетика, санкції, з метою миру
Ексклюзив
11:18 • 13370 перегляди
Київ витратив 47,5 мільйона гривень на перше протирадіаційне укриття в дитсадку
10:25 • 26142 перегляди
SOS: фармкомпанія "Дарниця" погрожує втретє за рік зупинити виробництво
10:13 • 25006 перегляди
Перехід на "зимовий час": коли переводити стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Топ чаїв, які допоможуть скинути напругу після насиченого дня

Київ • УНН

 • 5516 перегляди

Представлено п'ять видів чаю: з мелісою, лавандою, ромашкою, зелений з м'ятою та з календулою. Кожен з них має унікальні властивості, що сприяють розслабленню та покращенню самопочуття.

Топ чаїв, які допоможуть скинути напругу після насиченого дня

Коли робочий день видався особливо важким, або ж ви провели час, розробляючи власний проєкт і втілюючи нову оригінальну ідею, хороший чай тихого вечора може стати саме тим, що допоможе скинути стрес і напругу. УНН пропонує увазі читачів п’ять різновидів чаю, які допоможуть зібрати себе до купи та дадуть змогу розслабитися.

Чай з мелісою

Меліса, яка також має назву лимонна трава, наділена приємним цитрусовим ароматом, який не лише піднімає настрій, але й заспокоює. Дослідження показали, що меліса може знижувати рівень кортизолу — гормону стресу. Легко уявити себе на затишній терасі, з чашкою чудового чаю з меліси, а навколо розцвітають лимонні дерева. Це може стати маленьким оазисом спокою у світі метушні.

Чай з лавандою

Лаванда — це потужний засіб для зняття стресу. Аромат цієї прекрасної квітки має заспокійливі властивості, які підтверджують численні дослідження, які доводять ефективність лаванди у зменшенні тривожності. З чашкою такого чаю можна відпочивати в саду, вдихаючи аромат свіжозавареного напою з лаванди, і відчувати, як напруга поступово відступає.

Чай з ромашкою

Ромашка — це традиційний засіб для заспокоєння, який використовується вже тисячоліттями в різних народів. Її м’які властивості дають можливість знизити напруження і сприяють якісному сну. Можна насолоджуватися чашкою чаю з ромашки перед сном. Тоді тіло починає розслаблятися, а головний біль відступає.

Осіння насолода: топ рецептів неймовірних сезонних супів25.09.25, 14:57 • 40916 переглядiв

Зелений чай з м’ятою

Поєднання зеленого чаю та м’яти — це не лише смачно, але й корисно. М’ята має охолоджуючий ефект, який допомагає зняти головний біль та покращити концентрацію. Можна насолоджуватися свіжозавареним зеленим чаєм з м’ятою на літньому пікніку, і відчувати, як енергія відновлюється.

Чай з календулою

Календула, з її яскравими жовтими квітами, не тільки прикрашає сад, але й має потужні протизапальні властивості. Чай з календули може полегшити головний біль, особливо якщо він викликаний запаленням. Чашкою чаю з календулою можна насолоджуватися в саду, одночасно спостерігаючи за її цвітінням.

