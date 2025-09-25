Осіння насолода: топ рецептів неймовірних сезонних супів

Осінь остаточно вступила у свої законні права, а це значить, що на наших столах з’являться нові страви, які відповідають цій порі року. Сьогодні УНН поділиться п’ятьма неймовірними рецептами сезонних осінніх супів.

Вершковий грибний суп з цибулею

Цей суп вимагає двох різних видів грибів, що забезпечує приємний смак. Можна використовувати менше солі, оскільки самі гриби значною мірою надають страві глибини смаку. Гриби також містять велику кількість вітамінів, мінералів і клітковини. Більша частина кремовості цього супу походить від варіння картоплі. За бажанням, можна не додавати жирні вершки, не жертвуючи текстурою. Також можна залишити шкірку на картоплі, щоб насолодитися її повною мірою корисними речовинами.

Курячий суп з локшиною

Компонентами цього супу є цибуля, морква та селера — класична основа курячого супу, яка забезпечує чудову порцію необхідних поживних речовин, таких як вітаміни С і К. Курка дає білок. Бульйон містить важливі мінерали, такі як залізо та селен, а також допомагає досягти потрібного рівня гідратації. Незалежно від того, чи ви оберете яєчну локшину, чи коричневий рис, вуглеводи мають вирішальне значення для заряджання організму енергією для ваших улюблених осінніх занять.

Вершковий картопляно-капустяний суп

Цей смачний суп потребує лише 10 інгредієнтів і готується за 30 хвилин, що робить його ідеальним супом на будній день. Головним інгредієнтом тут є капуста, яка є вражаючим джерелом клітковини, вітамінів і мінералів, і може допомогти покращити травлення. Якщо приготувати її на повільному вогні з оксамитовою картоплею сорту Юкон Голд і подавати з краплею білого винного оцту, капуста неодмінно знову і знову потраплятиме до вашого списку покупок.

Веганський вершковий томатний суп

Зберігайте помідори у своєму ротаційному раціоні ще довго після закінчення сезону помідорів, використовуючи банку цілих очищених сливовидних помідорів, які легко знайти в будь-якому великому продуктовому магазині. Помідори є основним джерелом антиоксидантів, таких як лікопін. Це сполука, яка може бути пов'язана зі зниженням ризику серцевих захворювань, а також клітковини, вітаміну С і калію. Якщо ви хочете ще сильнішого томатного смаку, додайте повну столову ложку томатної пасти, поки готуються цибуля та часник, і помішуйте, поки вона не потемніє.

Хрусткий суп з локшиною та тофу

Якщо ви думаєте, що тофу — це не те, що вам подобається, значить, ви ще не куштували його таким. Навіть найзатятіші м’ясоїди полюблять хрустку текстуру тофу, просоченого тамарі, ідеально підрум’яненого на сковороді. Для ще хрусткішого результату змішайте тофу зі столовою ложкою кукурудзяного крохмалю безпосередньо перед приготуванням. Мангольд доповнює смак, але заміна його на іншу листову зелень, таку як шпинат або капуста кале, все одно забезпечить чудову порцію вітамінів та мінералів.

