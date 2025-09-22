Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколаду

$41.250.00
Ексклюзив
11:25 • 92 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
09:32 • 17868 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
07:19 • 22305 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
05:49 • 17608 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
05:30 • 27535 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 20436 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Ексклюзив
21 вересня, 12:26 • 31561 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 46934 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
20 вересня, 15:23 • 55584 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 61256 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto11:26 • 22 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
Ексклюзив
11:25 • 92 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України09:32 • 17868 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
Ексклюзив
07:19 • 22305 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки05:30 • 27535 перегляди
УНН Lite
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto11:26 • 22 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США10:56 • 882 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда05:42 • 18868 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 79708 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 102544 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколаду

Київ • УНН

 • 24 перегляди

УНН ділиться п'ятьма рецептами, в яких присутній білий шоколад, такими як сирники, лимонний брауні, десерт "Мандарини в білому шоколаді", нуга та морозиво.

Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколаду

Сьогодні, 22 вересня, відзначається Міжнародний день білого шоколаду. Мільйони людей по всьому світу люблять поласувати саме цими солодощами, тому УНН ділиться п’ятьма неймовірними рецептами, в яких присутній білий шоколад.

Сирники з білим шоколадом

Інгредієнти

  • 10-12 порцій;
    • 2 шт. Жовтки;
      • 600 г сир кисломолочний;
        • 5 + 2 ст. л. манки;
          • 3 ст. л. цукрової пудри;
            • 100 г білого шоколаду;
              • 100 г білого згущеного молока;
                • олія для смаження;

                  Приготування

                  • Змішати у чаші сир, жовтки, 5 ст.л. манки і цукрову пудру, після чого дати їм настоятися 20 хвилин. Якщо сир зернистий, то його потрібно перетерти через сито;
                    • Сформувати сирнички (по 60 г) в серединку покласти шматочок білого шоколаду;
                      • Обсмажити сирники на олії з двох боків до золотистого кольору. Полити згущеним молоком.

                        Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організмі19.09.25, 17:24 • 102548 переглядiв

                        Лимонний брауні з білим шоколадом

                        Інгредієнти

                        • 8-12 порцій;
                          • 40 мл лимонного соку;
                            • 140 г цукру;
                              • 3 яйця;
                                • 130 г вершкового масла;
                                  • цедра двох лимонів;
                                    • 60 г білого шоколаду;
                                      • 130 г борошна;
                                        • щіпка солі;
                                          • на кінчику ножа ваніль.

                                            Для глазурі:

                                            • 100 г цукрової пудри;
                                              • 2 ст. л. лимонного соку.

                                                Приготування

                                                • Натерти в миску цедру двох лимонів, додати яйця, цукор, дрібку солі, ваніль. Все це треба перемішати до однорідності, влити розтоплений у мікрохвильовій печі білий шоколад з вершковим маслом і в два прийоми всипати борошно, перемішуючи, щоб не було грудок. Влити лимонний сік і перемішати;
                                                  • Форму застелити пергаментом, вилити тісто. Запікати в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 15-20 хвилин. Вийняти з форми, остудити на ґратах;
                                                    • До цукрової пудри додати лимонний сік, перемішати і нанести зверху на пиріг. Розрізати на шматочки.

                                                      Десерт "Мандарини в білому шоколаді"

                                                      Інгредієнти

                                                      • 200 гр. білого шоколаду;
                                                        • 120 мл. вершків (20%);
                                                          • 300 гр. натурального йогурту без добавок;
                                                            • 1 ст. дрібної кокосової стружки;
                                                              • близько 10 прим. невеликих мандаринів без кісточок.

                                                                Інструкція з приготування

                                                                • Шоколад поламати на шматочки і разом із вершками розтопити на водяній бані. Перелити масу в миску та остудити;
                                                                  • Додати йогурт і кокосову стружку, перемішати і прибрати в холодильник на годинку. Консистенція у крему виходить негуста, постоявши в холодильнику він стане трохи густішим, але все одно він буде ніби ллється;
                                                                    • Мандарини почистити від шкірки. Розділити на часточки та прибрати білі прожилки, наскільки це можливо. Якщо попалися мандарини з кісточкою, то акуратно їх повиймати;
                                                                      • Крем дістати із холодильника. У високий келих або креманку викладаємо шар крему (кілька чайних ложок), зверху часточки мандаринів. Далі - другий шар крему, часточки мандаринів так далі, поки посудина не заповниться.

                                                                        Смачно і корисно: топ вишуканих страв з авокадо16.09.25, 16:27 • 4676 переглядiв

                                                                        Нуга з білого шоколаду

                                                                        Інгредієнти

                                                                        • 100 г сметани 25%;
                                                                          • 100 г вершкового масла;
                                                                            • 100 г цукрової пудри;
                                                                              • 250 г сухого молока (я беру дитячу молочну суміш);
                                                                                • 100 г арахісу, можна будь-які горіхи, родзинки, курагу.

                                                                                  Приготування

                                                                                  • У каструлі з товстим дном розтопити масло, додати пудру і дочекатися, коли вона розчиниться. Додати сметану і добре перемішати, довести до кипіння і зняти з вогню;
                                                                                    • Вмішати сухе молоко, всипати горіхи і на пергаменті сформувати ковбаску. Покласти в морозильник на годину. Дістати та нарізати на цукерки.

                                                                                      Морозиво "Білий шоколад"

                                                                                      Інгредієнти

                                                                                      • 250 мл вершків 15%;
                                                                                        • 3 шт. жовтків;
                                                                                          • 100 мл молока;
                                                                                            • 4 ст. л. цукру;
                                                                                              • 370 г згущеного молока;
                                                                                                • 24 г харчовий загусник для сметани;
                                                                                                  • 10 г ванільного цукру.

                                                                                                    Приготування

                                                                                                    • У сотейнику змішати молоко, цукор, жовтки та ванілін. Добре перемішати. Поставити сотейник на повільний вогонь на 10 хвилин. Постійно помішувати. Як тільки маса почне густіти, зняти сотейник із вогню. Крем остудити;
                                                                                                      • Вершки збити з харчовим загусником в пишну піну. З'єднати охолоджену масу заварним кремом і згущеним молоком. Розлити масу у контейнер і поставити в морозилку.

                                                                                                        Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептів17.09.25, 11:16 • 72652 перегляди

                                                                                                        Павло Зінченко

                                                                                                        УНН Lite