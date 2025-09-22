Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколаду
Сьогодні, 22 вересня, відзначається Міжнародний день білого шоколаду. Мільйони людей по всьому світу люблять поласувати саме цими солодощами, тому УНН ділиться п’ятьма неймовірними рецептами, в яких присутній білий шоколад.
Сирники з білим шоколадом
Інгредієнти
- 10-12 порцій;
- 2 шт. Жовтки;
- 600 г сир кисломолочний;
- 5 + 2 ст. л. манки;
- 3 ст. л. цукрової пудри;
- 100 г білого шоколаду;
- 100 г білого згущеного молока;
- олія для смаження;
Приготування
- Змішати у чаші сир, жовтки, 5 ст.л. манки і цукрову пудру, після чого дати їм настоятися 20 хвилин. Якщо сир зернистий, то його потрібно перетерти через сито;
- Сформувати сирнички (по 60 г) в серединку
покласти шматочок білого шоколаду;
- Обсмажити сирники на олії з двох боків до
золотистого кольору. Полити згущеним молоком.
Лимонний брауні з білим шоколадом
Інгредієнти
- 8-12 порцій;
- 40 мл лимонного соку;
- 140 г цукру;
- 3 яйця;
- 130 г вершкового масла;
- цедра двох лимонів;
- 60 г білого шоколаду;
- 130 г борошна;
- щіпка солі;
- на кінчику ножа ваніль.
Для глазурі:
- 100 г цукрової пудри;
- 2 ст. л. лимонного соку.
Приготування
- Натерти в миску цедру двох лимонів, додати яйця, цукор, дрібку солі, ваніль. Все це треба перемішати до однорідності, влити розтоплений у мікрохвильовій печі білий шоколад з вершковим маслом і в два прийоми всипати борошно, перемішуючи, щоб не було грудок. Влити лимонний сік і перемішати;
- Форму застелити пергаментом, вилити тісто. Запікати в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 15-20 хвилин. Вийняти з форми, остудити на ґратах;
- До цукрової пудри додати лимонний сік, перемішати і
нанести зверху на пиріг. Розрізати на шматочки.
Десерт "Мандарини в білому шоколаді"
Інгредієнти
- 200 гр. білого шоколаду;
- 120 мл. вершків (20%);
- 300 гр. натурального йогурту без добавок;
- 1 ст. дрібної кокосової стружки;
- близько 10 прим. невеликих мандаринів без кісточок.
Інструкція з приготування
- Шоколад поламати на шматочки і разом із вершками
розтопити на водяній бані. Перелити масу в миску та остудити;
- Додати йогурт і кокосову стружку, перемішати і прибрати в холодильник на годинку. Консистенція у крему виходить негуста, постоявши в холодильнику він стане трохи густішим, але все одно він буде ніби ллється;
- Мандарини почистити від шкірки. Розділити на часточки та прибрати білі прожилки, наскільки це можливо. Якщо попалися мандарини з кісточкою, то акуратно їх повиймати;
- Крем дістати із холодильника. У високий келих або креманку викладаємо шар крему (кілька чайних ложок), зверху часточки мандаринів. Далі - другий шар крему, часточки мандаринів так далі, поки
посудина не заповниться.
Нуга з білого шоколаду
Інгредієнти
- 100 г сметани 25%;
- 100 г вершкового масла;
- 100 г цукрової пудри;
- 250 г сухого молока (я беру дитячу молочну суміш);
- 100 г арахісу, можна будь-які горіхи, родзинки,
курагу.
Приготування
- У каструлі з товстим дном розтопити масло, додати пудру і дочекатися, коли вона розчиниться. Додати сметану і добре перемішати, довести до кипіння і зняти з вогню;
- Вмішати сухе молоко, всипати горіхи і на пергаменті сформувати ковбаску. Покласти в морозильник на годину. Дістати та нарізати на цукерки.
Морозиво "Білий шоколад"
Інгредієнти
- 250 мл вершків 15%;
- 3 шт. жовтків;
- 100 мл молока;
- 4 ст. л. цукру;
- 370 г згущеного молока;
- 24 г харчовий загусник для сметани;
- 10 г ванільного цукру.
Приготування
- У сотейнику змішати молоко, цукор, жовтки та ванілін. Добре перемішати. Поставити сотейник на повільний вогонь на 10 хвилин. Постійно помішувати. Як тільки маса почне густіти, зняти сотейник із вогню. Крем остудити;
- Вершки збити з харчовим загусником в пишну піну.
З'єднати охолоджену масу заварним кремом і згущеним молоком. Розлити масу у контейнер і поставити в морозилку.
