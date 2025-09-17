$41.180.06
Ексклюзив
05:30 • 9114 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
02:27 • 9814 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рік
16 вересня, 16:50 • 52775 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 78473 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08 • 43060 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 57082 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 81192 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 09:54 • 30398 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
16 вересня, 09:19 • 60882 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 08:08 • 38304 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептів

Київ • УНН

 • 134 перегляди

Представлено п'ять рецептів запіканок: з м'ясним фаршем і картоплею, куркою та овочами, броколі та сиром, пастою і шинкою, а також рисом і грибами. Кожен рецепт містить перелік інгредієнтів та покрокову інструкцію приготування.

Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептів

Запіканка є одним з найсмачніших способів надовго вгамувати голод. Її можна приготувати як для звичайного обіду, так і подати на святковий стіл. І сьогодні УНН поділиться з вами кільком рецептами цієї чудової страви.

Запіканка з м’ясним фаршем і картоплею

Інгредієнти:

  • 500 г  фаршу;
    • 1 кг картоплі;
      • 1 яйце;
        • 250 мл молока;
          • 100 г вершкового масла;
            • 1 цибулина;
              • 50 г сиру;
                • сіль, перець.

                  Приготування

                  1. Необхідно почистити і відварити картоплю в підсоленій воді. Злити воду, додати 50 г вершкового масла і розтерти в пюре. Підігріти молоко і додати в пюре. Розмішати до отримання однорідної маси.

                  2. Почистити і дрібно нарізати цибулю. Обсмажити до золотистого кольору на вершковому маслі. Після цього додати фарш і обсмажити до готовності, постійно помішуючи і розбиваючи грудочки. Посолити і перекласти у велику миску. Коли фарш злегка охолоне - розбити яйце і гарненько перемішати.

                  3. Змастити форму для випікання вершковим маслом. Викласти фарш, зверху картопляне пюре. Випікати 15 хвилин, дістати, посипати тертим сиром і поставити в духовку ще на 5 хвилин.

                  Смачно і корисно: топ вишуканих страв з авокадо16.09.25, 16:27 • 2724 перегляди

                  Запіканка з куркою і овочами

                  Інгредієнти:

                  • 350 г курячого філе;
                    • 1 цибулина;
                      • 1 солодкий перець;
                        • 2 стебла селери;
                          • 150 мл молока;
                            • 100 г сиру;
                              • 1 яйце;
                                • сіль, перець.

                                  Приготування

                                  1. Для початку відварити куряче філе до готовності в підсоленій воді. Остуджене філе нарізати кубиками.

                                  2. Очистити всі овочі. Цибулю порізати смужками, а солодкий перець кубиками. Селеру порізати на шматочки шматочками. Обсмажити на оливковій олії цибулю, потім солодкий перець і селеру.

                                  3. Змішати овочі з курячим філе, викласти все в форму для випікання. Збити яйце з молоком і сиром, залити сумішшю куряче філе. Посипати тертим сиром. Випікати в духовці 15 хвилин.

                                  Запіканка з броколі та сиром

                                  Інгредієнти:

                                  • 500 г броколі;
                                    • 5 яєць;
                                      • 300 г сметани;
                                        • 200 г твердого сиру;
                                          • 2 ст. л. вершкового масла;
                                            • 2 ст. л. панірувальних сухарів;
                                              • сіль, перець.

                                                Приготування

                                                1. Відварити броколі в підсоленій воді. Змішати яйця, сметану і тертий сир. Посолити і поперчити.

                                                2. Змастити вершковим маслом форму для запікання. Посипати її сухарями, викласти брокколі і залити яєчною сумішшю. Випікати в розігрітій духовці 25 хвилин.

                                                Справжнє свято для українських гурманів: ТОП 3 рецепти до дня борщу13.09.25, 19:18 • 47061 перегляд

                                                Запіканка з пастою і шинкою

                                                Інгредієнти:

                                                • 150 г пасти;
                                                  • 200 г шинки;
                                                    • 4 ст. л. вершкового масла;
                                                      • 3 яйця;
                                                        • 150 г сметани;
                                                          • 200 г зеленого горошку;
                                                            • 150 г сиру;
                                                              • 1 зубчик часнику;
                                                                • сіль, перець.

                                                                  Приготування

                                                                  1. Відварити пасту, злити воду, додати вершкове масло. Нарізати шинку шматочками і трохи обсмажити з часником. Збити яйця зі сметаною, додати сир і добре перемішати.

                                                                  2. В окремій мисці змішати пасту, зелений горошок і шинку, викласти все в форму. Залити яєчною сумішшю, посипати тертим сиром і випікати близько 15 хвилин.

                                                                  Запіканка з рисом і грибами

                                                                  Що знадобиться:

                                                                  • 500 г рису;
                                                                    • 2 яйця;
                                                                      • 250 г твердого сиру;
                                                                        • 500 г печериць;
                                                                          • 2 цибулини;
                                                                            • сіль, перець;

                                                                              Приготування

                                                                              1. Зварити рис в підсоленій воді. Гриби нарізати шматочками, цибулю почистити і дрібно порубати. Обсмажити цибулю, потім гриби.

                                                                              2. Змішати рис з половиною сиру, натертого на крупній тертці. На форму, змащену маслом, викласти половину рису, а після цього гриби з цибулею, потім рис, що залишився. Посипати зверху другою половиною тертого сиру і прикрасити декількома грибами. Випікати 15 хвилин.

                                                                              Солодко і смачно: топ рецептів тістечок з чаєм матча08.09.25, 18:08 • 2983 перегляди

