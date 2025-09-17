Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептів

Запіканка є одним з найсмачніших способів надовго вгамувати голод. Її можна приготувати як для звичайного обіду, так і подати на святковий стіл. І сьогодні УНН поділиться з вами кільком рецептами цієї чудової страви.

Запіканка з м’ясним фаршем і картоплею

Інгредієнти:

500 г фаршу;

1 кг картоплі;

1 яйце;

250 мл молока;

100 г вершкового масла;

1 цибулина;

50 г сиру;

сіль, перець.

Приготування

1. Необхідно почистити і відварити картоплю в підсоленій воді. Злити воду, додати 50 г вершкового масла і розтерти в пюре. Підігріти молоко і додати в пюре. Розмішати до отримання однорідної маси.

2. Почистити і дрібно нарізати цибулю. Обсмажити до золотистого кольору на вершковому маслі. Після цього додати фарш і обсмажити до готовності, постійно помішуючи і розбиваючи грудочки. Посолити і перекласти у велику миску. Коли фарш злегка охолоне - розбити яйце і гарненько перемішати.

3. Змастити форму для випікання вершковим маслом. Викласти фарш, зверху картопляне пюре. Випікати 15 хвилин, дістати, посипати тертим сиром і поставити в духовку ще на 5 хвилин.

Запіканка з куркою і овочами

Інгредієнти:

350 г курячого філе;

1 цибулина;

1 солодкий перець;

2 стебла селери;

150 мл молока;

100 г сиру;

1 яйце;

сіль, перець.

Приготування

1. Для початку відварити куряче філе до готовності в підсоленій воді. Остуджене філе нарізати кубиками.

2. Очистити всі овочі. Цибулю порізати смужками, а солодкий перець кубиками. Селеру порізати на шматочки шматочками. Обсмажити на оливковій олії цибулю, потім солодкий перець і селеру.

3. Змішати овочі з курячим філе, викласти все в форму для випікання. Збити яйце з молоком і сиром, залити сумішшю куряче філе. Посипати тертим сиром. Випікати в духовці 15 хвилин.

Запіканка з броколі та сиром

Інгредієнти:

500 г броколі;

5 яєць;

300 г сметани;

200 г твердого сиру;

2 ст. л. вершкового масла;

2 ст. л. панірувальних сухарів;

сіль, перець.

Приготування

1. Відварити броколі в підсоленій воді. Змішати яйця, сметану і тертий сир. Посолити і поперчити.

2. Змастити вершковим маслом форму для запікання. Посипати її сухарями, викласти брокколі і залити яєчною сумішшю. Випікати в розігрітій духовці 25 хвилин.

Запіканка з пастою і шинкою

Інгредієнти:

150 г пасти;

200 г шинки;

4 ст. л. вершкового масла;

3 яйця;

150 г сметани;

200 г зеленого горошку;

150 г сиру;

1 зубчик часнику;

сіль, перець.

Приготування

1. Відварити пасту, злити воду, додати вершкове масло. Нарізати шинку шматочками і трохи обсмажити з часником. Збити яйця зі сметаною, додати сир і добре перемішати.

2. В окремій мисці змішати пасту, зелений горошок і шинку, викласти все в форму. Залити яєчною сумішшю, посипати тертим сиром і випікати близько 15 хвилин.

Запіканка з рисом і грибами

Що знадобиться:

500 г рису;

2 яйця;

250 г твердого сиру;

500 г печериць;

2 цибулини;

сіль, перець;

Приготування

1. Зварити рис в підсоленій воді. Гриби нарізати шматочками, цибулю почистити і дрібно порубати. Обсмажити цибулю, потім гриби.

2. Змішати рис з половиною сиру, натертого на крупній тертці. На форму, змащену маслом, викласти половину рису, а після цього гриби з цибулею, потім рис, що залишився. Посипати зверху другою половиною тертого сиру і прикрасити декількома грибами. Випікати 15 хвилин.

