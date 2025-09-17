Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептів
Представлено п'ять рецептів запіканок: з м'ясним фаршем і картоплею, куркою та овочами, броколі та сиром, пастою і шинкою, а також рисом і грибами. Кожен рецепт містить перелік інгредієнтів та покрокову інструкцію приготування.
Запіканка є одним з найсмачніших способів надовго вгамувати голод. Її можна приготувати як для звичайного обіду, так і подати на святковий стіл. І сьогодні УНН поділиться з вами кільком рецептами цієї чудової страви.
Запіканка з м’ясним фаршем і картоплею
Інгредієнти:
- 500 г фаршу;
- 1 кг картоплі;
- 1 яйце;
- 250 мл молока;
- 100 г вершкового масла;
- 1 цибулина;
- 50 г сиру;
- сіль, перець.
Приготування
1. Необхідно почистити і відварити картоплю в підсоленій воді. Злити воду, додати 50 г вершкового масла і розтерти в пюре. Підігріти молоко і додати в пюре. Розмішати до отримання однорідної маси.
2. Почистити і дрібно нарізати цибулю. Обсмажити до золотистого кольору на вершковому маслі. Після цього додати фарш і обсмажити до готовності, постійно помішуючи і розбиваючи грудочки. Посолити і перекласти у велику миску. Коли фарш злегка охолоне - розбити яйце і гарненько перемішати.
3. Змастити форму для випікання вершковим маслом. Викласти фарш, зверху картопляне пюре. Випікати 15 хвилин, дістати, посипати тертим сиром і поставити в духовку ще на 5 хвилин.
Запіканка з куркою і овочами
Інгредієнти:
- 350 г курячого філе;
- 1 цибулина;
- 1 солодкий перець;
- 2 стебла селери;
- 150 мл молока;
- 100 г сиру;
- 1 яйце;
- сіль, перець.
Приготування
1. Для початку відварити куряче філе до готовності в підсоленій воді. Остуджене філе нарізати кубиками.
2. Очистити всі овочі. Цибулю порізати смужками, а солодкий перець кубиками. Селеру порізати на шматочки шматочками. Обсмажити на оливковій олії цибулю, потім солодкий перець і селеру.
3. Змішати овочі з курячим філе, викласти все в форму для випікання. Збити яйце з молоком і сиром, залити сумішшю куряче філе. Посипати тертим сиром. Випікати в духовці 15 хвилин.
Запіканка з броколі та сиром
Інгредієнти:
- 500 г броколі;
- 5 яєць;
- 300 г сметани;
- 200 г твердого сиру;
- 2 ст. л. вершкового масла;
- 2 ст. л. панірувальних сухарів;
- сіль, перець.
Приготування
1. Відварити броколі в підсоленій воді. Змішати яйця, сметану і тертий сир. Посолити і поперчити.
2. Змастити вершковим маслом форму для запікання. Посипати її сухарями, викласти брокколі і залити яєчною сумішшю. Випікати в розігрітій духовці 25 хвилин.
Запіканка з пастою і шинкою
Інгредієнти:
- 150 г пасти;
- 200 г шинки;
- 4 ст. л. вершкового масла;
- 3 яйця;
- 150 г сметани;
- 200 г зеленого горошку;
- 150 г сиру;
- 1 зубчик часнику;
- сіль, перець.
Приготування
1. Відварити пасту, злити воду, додати вершкове масло. Нарізати шинку шматочками і трохи обсмажити з часником. Збити яйця зі сметаною, додати сир і добре перемішати.
2. В окремій мисці змішати пасту, зелений горошок і шинку, викласти все в форму. Залити яєчною сумішшю, посипати тертим сиром і випікати близько 15 хвилин.
Запіканка з рисом і грибами
Що знадобиться:
- 500 г рису;
- 2 яйця;
- 250 г твердого сиру;
- 500 г печериць;
- 2 цибулини;
- сіль, перець;
Приготування
1. Зварити рис в підсоленій воді. Гриби нарізати шматочками, цибулю почистити і дрібно порубати. Обсмажити цибулю, потім гриби.
2. Змішати рис з половиною сиру, натертого на крупній тертці. На форму, змащену маслом, викласти половину рису, а після цього гриби з цибулею, потім рис, що залишився. Посипати зверху другою половиною тертого сиру і прикрасити декількома грибами. Випікати 15 хвилин.
