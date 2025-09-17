Готовим запеканку: топ невероятно вкусных рецептов

$41.180.06
48.660.16
ukenru
Эксклюзив
05:30 • 9084 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
02:27 • 9722 просмотра
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
16 сентября, 16:50 • 52685 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 78377 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 14:08 • 43027 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17 • 57061 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 81135 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 09:54 • 30396 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 60842 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
16 сентября, 08:08 • 38302 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1.8м/с
73%
749мм
Популярные новости
Более десяти вражеских БПЛА атакуют Кировоградщину: в городе раздаются взрывы16 сентября, 22:47 • 24790 просмотра
Обвиняемый в убийстве Чарли Кирка оставил записку перед стрельбой: раскрыты детали17 сентября, 01:01 • 7798 просмотра
Под угрозой вся военная логистика россии: "АТЕШ" парализовал железнодорожный узел под екатеринбургомPhoto03:14 • 11258 просмотра
Корабли НАТО провели спецоперацию из-за подозрительного судна РФ у берегов Швеции03:37 • 29019 просмотра
Выборы в Верховную Раду могут состояться уже в ближайшее время - нардеп04:55 • 17414 просмотра
публикации
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать16 сентября, 16:50 • 52666 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 78359 просмотра
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области16 сентября, 12:55 • 39111 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 81127 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 60837 просмотра
Актуальные люди
Кир Стармер
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джеффри Эпштейн
Каш Патель
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Италия
Великобритания
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15 • 21770 просмотра
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo16 сентября, 12:26 • 28273 просмотра
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 58587 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 56801 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 61227 просмотра
Актуальное
Financial Times
Шахед-136
Нью-Йорк Таймс
ЧатГПТ
Тесла Модель Y

Готовим запеканку: топ невероятно вкусных рецептов

Киев • УНН

 • 102 просмотра

Представлено пять рецептов запеканок: с мясным фаршем и картофелем, курицей и овощами, брокколи и сыром, пастой и ветчиной, а также рисом и грибами. Каждый рецепт содержит перечень ингредиентов и пошаговую инструкцию приготовления.

Готовим запеканку: топ невероятно вкусных рецептов

Запеканка является одним из самых вкусных способов надолго утолить голод. Ее можно приготовить как для обычного обеда, так и подать на праздничный стол. И сегодня УНН поделится с вами несколькими рецептами этого замечательного блюда.

Запеканка с мясным фаршем и картофелем

Ингредиенты:

  • 500 г фарша;
    • 1 кг картофеля;
      • 1 яйцо;
        • 250 мл молока;
          • 100 г сливочного масла;
            • 1 луковица;
              • 50 г сыра;
                • соль, перец.

                  Приготовление

                  1. Необходимо почистить и отварить картофель в подсоленной воде. Слить воду, добавить 50 г сливочного масла и растереть в пюре. Подогреть молоко и добавить в пюре. Размешать до получения однородной массы.

                  2. Почистить и мелко нарезать лук. Обжарить до золотистого цвета на сливочном масле. После этого добавить фарш и обжарить до готовности, постоянно помешивая и разбивая комочки. Посолить и переложить в большую миску. Когда фарш слегка остынет - разбить яйцо и хорошенько перемешать.

                  3. Смазать форму для выпекания сливочным маслом. Выложить фарш, сверху картофельное пюре. Выпекать 15 минут, достать, посыпать тертым сыром и поставить в духовку еще на 5 минут.

                  Вкусно и полезно: топ изысканных блюд из авокадо16.09.25, 16:27 • 2724 просмотра

                  Запеканка с курицей и овощами

                  Ингредиенты:

                  • 350 г куриного филе;
                    • 1 луковица;
                      • 1 сладкий перец;
                        • 2 стебля сельдерея;
                          • 150 мл молока;
                            • 100 г сыра;
                              • 1 яйцо;
                                • соль, перец.

                                  Приготовление

                                  1. Для начала отварить куриное филе до готовности в подсоленной воде. Остывшее филе нарезать кубиками.

                                  2. Очистить все овощи. Лук порезать полосками, а сладкий перец кубиками. Сельдерей порезать на кусочки. Обжарить на оливковом масле лук, затем сладкий перец и сельдерей.

                                  3. Смешать овощи с куриным филе, выложить все в форму для выпекания. Взбить яйцо с молоком и сыром, залить смесью куриное филе. Посыпать тертым сыром. Выпекать в духовке 15 минут.

                                  Запеканка с брокколи и сыром

                                  Ингредиенты:

                                  • 500 г брокколи;
                                    • 5 яиц;
                                      • 300 г сметаны;
                                        • 200 г твердого сыра;
                                          • 2 ст. л. сливочного масла;
                                            • 2 ст. л. панировочных сухарей;
                                              • соль, перец.

                                                Приготовление

                                                1. Отварить брокколи в подсоленной воде. Смешать яйца, сметану и тертый сыр. Посолить и поперчить.

                                                2. Смазать сливочным маслом форму для запекания. Посыпать ее сухарями, выложить брокколи и залить яичной смесью. Выпекать в разогретой духовке 25 минут.

                                                Настоящий праздник для украинских гурманов: ТОП 3 рецепта ко дню борща13.09.25, 19:18 • 47061 просмотр

                                                Запеканка с пастой и ветчиной

                                                Ингредиенты:

                                                • 150 г пасты;
                                                  • 200 г ветчины;
                                                    • 4 ст. л. сливочного масла;
                                                      • 3 яйца;
                                                        • 150 г сметаны;
                                                          • 200 г зеленого горошка;
                                                            • 150 г сыра;
                                                              • 1 зубчик чеснока;
                                                                • соль, перец.

                                                                  Приготовление

                                                                  1. Отварить пасту, слить воду, добавить сливочное масло. Нарезать ветчину кусочками и немного обжарить с чесноком. Взбить яйца со сметаной, добавить сыр и хорошо перемешать.

                                                                  2. В отдельной миске смешать пасту, зеленый горошек и ветчину, выложить все в форму. Залить яичной смесью, посыпать тертым сыром и выпекать около 15 минут.

                                                                  Запеканка с рисом и грибами

                                                                  Что понадобится:

                                                                  • 500 г риса;
                                                                    • 2 яйца;
                                                                      • 250 г твердого сыра;
                                                                        • 500 г шампиньонов;
                                                                          • 2 луковицы;
                                                                            • соль, перец;

                                                                              Приготовление

                                                                              1. Сварить рис в подсоленной воде. Грибы нарезать кусочками, лук почистить и мелко порубить. Обжарить лук, затем грибы.

                                                                              2. Смешать рис с половиной сыра, натертого на крупной терке. На форму, смазанную маслом, выложить половину риса, а после этого грибы с луком, затем оставшийся рис. Посыпать сверху второй половиной тертого сыра и украсить несколькими грибами. Выпекать 15 минут.

                                                                              Сладко и вкусно: топ рецептов пирожных с чаем матча08.09.25, 18:08 • 2983 просмотра

                                                                              Павел Зинченко

                                                                              ЛайфхакипубликацииКулинар