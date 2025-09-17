Готовим запеканку: топ невероятно вкусных рецептов
Представлено пять рецептов запеканок: с мясным фаршем и картофелем, курицей и овощами, брокколи и сыром, пастой и ветчиной, а также рисом и грибами. Каждый рецепт содержит перечень ингредиентов и пошаговую инструкцию приготовления.
Запеканка является одним из самых вкусных способов надолго утолить голод. Ее можно приготовить как для обычного обеда, так и подать на праздничный стол. И сегодня УНН поделится с вами несколькими рецептами этого замечательного блюда.
Запеканка с мясным фаршем и картофелем
Ингредиенты:
- 500 г фарша;
- 1 кг картофеля;
- 1 яйцо;
- 250 мл молока;
- 100 г сливочного масла;
- 1 луковица;
- 50 г сыра;
- соль, перец.
Приготовление
1. Необходимо почистить и отварить картофель в подсоленной воде. Слить воду, добавить 50 г сливочного масла и растереть в пюре. Подогреть молоко и добавить в пюре. Размешать до получения однородной массы.
2. Почистить и мелко нарезать лук. Обжарить до золотистого цвета на сливочном масле. После этого добавить фарш и обжарить до готовности, постоянно помешивая и разбивая комочки. Посолить и переложить в большую миску. Когда фарш слегка остынет - разбить яйцо и хорошенько перемешать.
3. Смазать форму для выпекания сливочным маслом. Выложить фарш, сверху картофельное пюре. Выпекать 15 минут, достать, посыпать тертым сыром и поставить в духовку еще на 5 минут.
Запеканка с курицей и овощами
Ингредиенты:
- 350 г куриного филе;
- 1 луковица;
- 1 сладкий перец;
- 2 стебля сельдерея;
- 150 мл молока;
- 100 г сыра;
- 1 яйцо;
- соль, перец.
Приготовление
1. Для начала отварить куриное филе до готовности в подсоленной воде. Остывшее филе нарезать кубиками.
2. Очистить все овощи. Лук порезать полосками, а сладкий перец кубиками. Сельдерей порезать на кусочки. Обжарить на оливковом масле лук, затем сладкий перец и сельдерей.
3. Смешать овощи с куриным филе, выложить все в форму для выпекания. Взбить яйцо с молоком и сыром, залить смесью куриное филе. Посыпать тертым сыром. Выпекать в духовке 15 минут.
Запеканка с брокколи и сыром
Ингредиенты:
- 500 г брокколи;
- 5 яиц;
- 300 г сметаны;
- 200 г твердого сыра;
- 2 ст. л. сливочного масла;
- 2 ст. л. панировочных сухарей;
- соль, перец.
Приготовление
1. Отварить брокколи в подсоленной воде. Смешать яйца, сметану и тертый сыр. Посолить и поперчить.
2. Смазать сливочным маслом форму для запекания. Посыпать ее сухарями, выложить брокколи и залить яичной смесью. Выпекать в разогретой духовке 25 минут.
Запеканка с пастой и ветчиной
Ингредиенты:
- 150 г пасты;
- 200 г ветчины;
- 4 ст. л. сливочного масла;
- 3 яйца;
- 150 г сметаны;
- 200 г зеленого горошка;
- 150 г сыра;
- 1 зубчик чеснока;
- соль, перец.
Приготовление
1. Отварить пасту, слить воду, добавить сливочное масло. Нарезать ветчину кусочками и немного обжарить с чесноком. Взбить яйца со сметаной, добавить сыр и хорошо перемешать.
2. В отдельной миске смешать пасту, зеленый горошек и ветчину, выложить все в форму. Залить яичной смесью, посыпать тертым сыром и выпекать около 15 минут.
Запеканка с рисом и грибами
Что понадобится:
- 500 г риса;
- 2 яйца;
- 250 г твердого сыра;
- 500 г шампиньонов;
- 2 луковицы;
- соль, перец;
Приготовление
1. Сварить рис в подсоленной воде. Грибы нарезать кусочками, лук почистить и мелко порубить. Обжарить лук, затем грибы.
2. Смешать рис с половиной сыра, натертого на крупной терке. На форму, смазанную маслом, выложить половину риса, а после этого грибы с луком, затем оставшийся рис. Посыпать сверху второй половиной тертого сыра и украсить несколькими грибами. Выпекать 15 минут.
