Готовим запеканку: топ невероятно вкусных рецептов

Запеканка является одним из самых вкусных способов надолго утолить голод. Ее можно приготовить как для обычного обеда, так и подать на праздничный стол. И сегодня УНН поделится с вами несколькими рецептами этого замечательного блюда.

Запеканка с мясным фаршем и картофелем

Ингредиенты:

500 г фарша;

1 кг картофеля;

1 яйцо;

250 мл молока;

100 г сливочного масла;

1 луковица;

50 г сыра;

соль, перец.

Приготовление

1. Необходимо почистить и отварить картофель в подсоленной воде. Слить воду, добавить 50 г сливочного масла и растереть в пюре. Подогреть молоко и добавить в пюре. Размешать до получения однородной массы.

2. Почистить и мелко нарезать лук. Обжарить до золотистого цвета на сливочном масле. После этого добавить фарш и обжарить до готовности, постоянно помешивая и разбивая комочки. Посолить и переложить в большую миску. Когда фарш слегка остынет - разбить яйцо и хорошенько перемешать.

3. Смазать форму для выпекания сливочным маслом. Выложить фарш, сверху картофельное пюре. Выпекать 15 минут, достать, посыпать тертым сыром и поставить в духовку еще на 5 минут.

Запеканка с курицей и овощами

Ингредиенты:

350 г куриного филе;

1 луковица;

1 сладкий перец;

2 стебля сельдерея;

150 мл молока;

100 г сыра;

1 яйцо;

соль, перец.

Приготовление

1. Для начала отварить куриное филе до готовности в подсоленной воде. Остывшее филе нарезать кубиками.

2. Очистить все овощи. Лук порезать полосками, а сладкий перец кубиками. Сельдерей порезать на кусочки. Обжарить на оливковом масле лук, затем сладкий перец и сельдерей.

3. Смешать овощи с куриным филе, выложить все в форму для выпекания. Взбить яйцо с молоком и сыром, залить смесью куриное филе. Посыпать тертым сыром. Выпекать в духовке 15 минут.

Запеканка с брокколи и сыром

Ингредиенты:

500 г брокколи;

5 яиц;

300 г сметаны;

200 г твердого сыра;

2 ст. л. сливочного масла;

2 ст. л. панировочных сухарей;

соль, перец.

Приготовление

1. Отварить брокколи в подсоленной воде. Смешать яйца, сметану и тертый сыр. Посолить и поперчить.

2. Смазать сливочным маслом форму для запекания. Посыпать ее сухарями, выложить брокколи и залить яичной смесью. Выпекать в разогретой духовке 25 минут.

Запеканка с пастой и ветчиной

Ингредиенты:

150 г пасты;

200 г ветчины;

4 ст. л. сливочного масла;

3 яйца;

150 г сметаны;

200 г зеленого горошка;

150 г сыра;

1 зубчик чеснока;

соль, перец.

Приготовление

1. Отварить пасту, слить воду, добавить сливочное масло. Нарезать ветчину кусочками и немного обжарить с чесноком. Взбить яйца со сметаной, добавить сыр и хорошо перемешать.

2. В отдельной миске смешать пасту, зеленый горошек и ветчину, выложить все в форму. Залить яичной смесью, посыпать тертым сыром и выпекать около 15 минут.

Запеканка с рисом и грибами

Что понадобится:

500 г риса;

2 яйца;

250 г твердого сыра;

500 г шампиньонов;

2 луковицы;

соль, перец;

Приготовление

1. Сварить рис в подсоленной воде. Грибы нарезать кусочками, лук почистить и мелко порубить. Обжарить лук, затем грибы.

2. Смешать рис с половиной сыра, натертого на крупной терке. На форму, смазанную маслом, выложить половину риса, а после этого грибы с луком, затем оставшийся рис. Посыпать сверху второй половиной тертого сыра и украсить несколькими грибами. Выпекать 15 минут.

