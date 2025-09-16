Вкусно и полезно: топ изысканных блюд из авокадо

Авокадо считается одним из самых полезных фруктов, которыми люди могут лакомиться. Можно не только наслаждаться вкусом самого авокадо, но и приготовить ряд вкусных и изысканных блюд, рецептами которых с вами делится УНН.

Тапас с авокадо и яйцом

Ингредиенты:

• ржаной хлеб - 2 куска;

• авокадо - ½ шт;

• яйца - 1 шт;

• микрогрин красной капусты;

• сок лимона - 1 ч. ложка;

• соль, перец.

Приготовление:

1. Кусочки хлеба нужно подсушить на сковороде без масла. Яйцо отварить, охладить и очистить. Авокадо разрезать пополам, удалить косточку. Ложкой осторожно достать мякоть. Если плод очень спелый, то мякоть можно размять в миске, окропив соком лимона.

2. Слегка присолить. Если авокадо плотное – нарезать ломтиками. На кусочки хлеба положить авокадо, сверху – по половинке яйца.

3. Украсить микрогрином. Подавать можно на листьях салата с ломтиками помидора.

Тосты с авокадо, помидорами и козьим сыром

Ингредиенты:

• багет из отрубей - 2 кусочка;

• авокадо - ½ шт;

• помидоры - 1 шт;

• мягкий козий сыр - 50 г;

• сок лимона - 1 ч. ложка;

• оливковое масло - ½ ч. ложки;

• соль, перец;

• листья базилика - 2 шт;

• зелень укропа - 1 ч. ложка.

Приготовление:

1. Авокадо разрезать пополам. Удалить косточку. Ложкой отделить мякоть от кожуры. Окропить соком лимона.

2. Помидоры стоит порезать на мелкие кубики, добавить их к авокадо. После этого добавить мелко порезанный укроп.

3. Окропить каплями оливкового масла, посолить и поперчить по вкусу. Все перемешать. На багет намазать мягкий козий сыр, горкой выложить полученную смесь и украсить листочком базилика.

Салат из авокадо с тунцом

Ингредиенты:

• салат Айсберг - 3 – 4 листа;

• тунец в собственном соку - 1 баночка;

• авокадо - 1 шт;

• сок лимона - 2 ст. ложки;

• оливковое масло - 1 ч. ложка;

• зелень петрушки.

Приготовление:

1. Листья салата Айсберг порвать руками (важно: не резать!) и выложить на дно салатницы. Тунец из банки осторожно переложить сверху на листья салата. Заправить ложкой оливкового масла.

2. Авокадо разрезать пополам, убрать косточку. Ложкой отделить мякоть от кожуры, резать тонкими полосками и сразу поливать соком лимона.

3. Выложить сверху на тунца. Перемешать. Добавляем немного мелко нарезанной петрушки.

Классическое мексиканское гуакамоле

Ингредиенты:

• авокадо - 1 шт;

• помидоры - 2 шт;

• репчатый лук - 1 шт;

• перец чили - 1 шт;

• кинза - 1 пучок;

• сок лимона или лайма - 2 ст. ложки;

• соль;

• перец.

Приготовление:

1. Помидоры очистить от кожуры, порезать на мелкие кубики. Спелый, мягкий авокадо разрезать пополам, удалить косточку и ложкой достать мякоть авокадо в миску. Сразу же полить соком лимона, чтобы сохранить приятный зеленый цвет. Мякоть размять вилкой, добавить помидоры.

2. Лук нарезать кубиками. Кинзу мелко крошить. Соединить с авокадо и помидорами. Посолить. Все хорошо перемешать.

3. Добавить перец чили. Главное не переборщить с остротой. Разрезать перчинку пополам и удалить все семена ножом. Мелко нарезать перец и понемногу вводить в готовую массу.

4. Текстура гуакамоле тоже имеет значение. Можно оставить в таком варианте. А можно взбить все в блендере до кремообразной массы.

Суп-пюре из авокадо и пармезана

Ингредиенты:

• авокадо - 2 шт;

• кабачок - 1шт;

• картофель - 2 шт;

• пармезан - 50 г;

• сливки или сметана - 50 мл;

• зелень укропа - 1 веточка.

Приготовление:

1. Кабачок очистить от семян. Если кожура уже твердая, то снять ее. Картофель почистить. Нарезать крупными кубиками и отварить в немного подсоленной воде, добавив целую веточку укропа вместе со стеблем. После приготовления стебель нужно вытянуть. Овощи сварить в небольшом количестве воды.

2. Авокадо разрезать пополам, удалить косточку и ложкой вытянуть мякоть в миску. Размять вилкой. Когда овощи будут готовы, слить часть отвара и оставить. Он понадобится впоследствии.

3. К готовым овощам добавить авокадо и все взбивать блендером до получения однородной массы. Добавить сливки и оставшийся отвар. Густоту супа-пюре регулировать, ориентируясь на свой вкус.

4. При подаче на стол посыпать тертым пармезаном. Он придаст мягкому вкусу супа нотку пикантности.

