Настоящий праздник для украинских гурманов: ТОП 3 рецепта ко дню борща

Сегодня, 13 сентября, в День борща стоит вспомнить главный кулинарный символ украинской кухни. УНН собрал три рецепта этого необыкновенного блюда, каждый из них имеет свой неповторимый вкус и аромат.

Классический украинский борщ с мясом

Ингредиенты:

500 г свинины или говядины на кости;

3–4 средних свеклы;

2 картофелины;

1 морковь;

1 луковица;

полкочана белокочанной капусты;

2 ст. л. томатной пасты;

2–3 зубчика чеснока;

лавровый лист, соль, перец, зелень, сметана.

Способ приготовления

Положите мясо в большую кастрюлю, залейте примерно 3 литрами холодной воды. Доведите до кипения, снимите пену, добавьте лавровый лист, несколько горошин черного перца и немного соли. Варите на слабом огне 1–1,5 часа, пока мясо не станет мягким. Свеклу натрите на крупной терке. На сковороде разогрейте ложку масла, добавьте свеклу и столовую ложку уксуса или лимонного сока, влейте немного бульона и тушите 15 минут вместе с томатной пастой. Морковь и лук измельчите и поджарьте на другой сковороде до мягкости.

В готовый бульон положите нарезанный кубиками картофель. Через 5 минут - нашинкованную капусту, еще через 5 минут - морковно-луковую зажарку и свеклу. Варите все вместе 10–15 минут. За 5 минут до конца добавьте растертый чеснок и при необходимости досолите. Затем снимите с огня и дайте борщу настояться под крышкой хотя бы 20 минут.

Подавайте горячим, с кусочком мяса, ложкой густой сметаны и свежей зеленью. На следующий день борщ становится еще насыщеннее.

Зеленый борщ со щавелем и яйцом

Ингредиенты:

300 гр куриного мяса (бедро или крыло);

3–4 картофелины;

1 морковь;

1 луковица;

200 гр свежего щавеля, пучок зеленого лука, укроп и петрушка;

4 вареных яйца;

соль, перец, лавровый лист, сметана.

Способ приготовления

Залейте курицу 2–2,5 литрами холодной воды, добавьте морковь и целую луковицу, соль, лавровый лист. Варите бульон примерно 40 минут. Достаньте мясо и овощи. Лук выбросьте, морковь можно нарезать кружочками и вернуть в суп. Мясо отделите от кости и нарежьте кусочками.

В кипящий бульон добавьте нарезанный кубиками картофель и варите до готовности. За 3–5 минут до конца варки всыпьте нарезанный щавель и зелень. Щавель кладите в самом конце, чтобы сохранил цвет. Посолите, поперчите по вкусу. Подавайте с кусочками мяса, половинками вареных яиц и ложкой сметаны.

Рыбный борщ с карасями

Ингредиенты:

4–5 средних карасей;

3 свеклы;

2 картофелины;

половина кочана капусты;

1 морковь;

1 луковица;

2 ст. л. томатной пасты, лавровый лист, укроп, петрушка, соль и перец.

Способ приготовления

Карасей хорошо почистите, удалите жабры и внутренности, чтобы бульон не горчил. Залейте рыбу 2,5 литрами холодной воды, добавьте лавровый лист, соль, несколько горошин перца и варите 20 минут на слабом огне.

Готовую рыбу осторожно достаньте, а бульон процедите через мелкое сито или марлю, чтобы избавиться от мелких косточек. В чистый рыбный бульон положите нарезанный картофель и нашинкованную капусту. Отдельно натрите свеклу, слегка обжарьте ее на масле с томатной пастой и несколькими ложками рыбного бульона, тушите 10 минут. Затем добавьте в кастрюлю. Морковь и лук измельчите и поджарьте, тоже переложите в бульон. Варите все вместе еще 10–15 минут.

Карасей можно подать отдельно или вернуть их в борщ в конце приготовления. Борщ с карасями получается ароматным, с легкой речной ноткой. Хорошо сочетается со свежим укропом и черным хлебом.

