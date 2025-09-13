Настоящий праздник для украинских гурманов: ТОП 3 рецепта ко дню борща

$41.310.10
48.270.03
ukenru
Эксклюзив
14:03 • 5034 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
10:21 • 13051 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
13 сентября, 07:00 • 24195 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo
12 сентября, 19:25 • 29678 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 44108 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 31769 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 47406 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 52708 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 36590 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50 • 35899 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1.8м/с
58%
758мм
Популярные новости
Министры финансов G7 обсудили усиление экономического давления на россию13 сентября, 07:15 • 5228 просмотра
США введут санкции против компаний стран, поставляющих товары для ВПК россии13 сентября, 08:37 • 12197 просмотра
Двое мужчин жестоко изнасиловали несовершеннолетнюю в Хмельницкой области, суд арестовал подозреваемыхPhoto13 сентября, 09:28 • 11556 просмотра
Китай предупредил Великобританию и США из-за прохода кораблей через Тайваньский пролив12:17 • 4810 просмотра
Дрон атаковал Новоуфимский нефтеперерабатывающий завод в рфPhotoVideo13:04 • 4710 просмотра
публикации
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo13 сентября, 07:00 • 24184 просмотра
Инвестиции в человеческий капитал: как международные компании обучают украинских врачей12 сентября, 17:22 • 25546 просмотра
Миф о "лишних аптеках": почему Украине не стоит сокращать сеть аптек12 сентября, 15:32 • 27647 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день12 сентября, 14:30 • 47401 просмотра
Блестящие инвестиции: стоит ли хранить деньги в драгоценных камнях12 сентября, 14:26 • 26212 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Дональд Туск
Сергей Марченко
Актуальные места
Украина
Польша
Государственная граница Украины
Китай
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo14:46 • 1536 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 52711 просмотра
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 43148 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 90916 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 51607 просмотра
Актуальное
9К720 Искандер
Facebook
YouTube
Dassault Rafale
Шахед-136

Настоящий праздник для украинских гурманов: ТОП 3 рецепта ко дню борща

Киев • УНН

 • 18 просмотра

13 сентября, в День борща, представлены три рецепта главного кулинарного символа украинской кухни. Среди них классический украинский борщ с мясом, зеленый борщ со щавелем и яйцом, а также рыбный борщ с карасями.

Настоящий праздник для украинских гурманов: ТОП 3 рецепта ко дню борща

Сегодня, 13 сентября, в День борща стоит вспомнить главный кулинарный символ украинской кухни. УНН собрал три рецепта этого необыкновенного блюда, каждый из них имеет свой неповторимый вкус и аромат.

Классический украинский борщ с мясом

Ингредиенты:

  • 500 г свинины или говядины на кости;
    • 3–4 средних свеклы;
      • 2 картофелины;
        • 1 морковь;
          • 1 луковица;
            • полкочана белокочанной капусты;
              • 2 ст. л. томатной пасты;
                • 2–3 зубчика чеснока;
                  • лавровый лист, соль, перец, зелень, сметана.

                    Способ приготовления

                    Положите мясо в большую кастрюлю, залейте примерно 3 литрами холодной воды. Доведите до кипения, снимите пену, добавьте лавровый лист, несколько горошин черного перца и немного соли. Варите на слабом огне 1–1,5 часа, пока мясо не станет мягким. Свеклу натрите на крупной терке. На сковороде разогрейте ложку масла, добавьте свеклу и столовую ложку уксуса или лимонного сока, влейте немного бульона и тушите 15 минут вместе с томатной пастой. Морковь и лук измельчите и поджарьте на другой сковороде до мягкости.

                    В готовый бульон положите нарезанный кубиками картофель. Через 5 минут - нашинкованную капусту, еще через 5 минут - морковно-луковую зажарку и свеклу. Варите все вместе 10–15 минут. За 5 минут до конца добавьте растертый чеснок и при необходимости досолите. Затем снимите с огня и дайте борщу настояться под крышкой хотя бы 20 минут.

                    Подавайте горячим, с кусочком мяса, ложкой густой сметаны и свежей зеленью. На следующий день борщ становится еще насыщеннее.

                    Готовится просто, на вкус как в ресторане: три рецепта пасты с тунцом26.05.25, 16:47 • 3600 просмотров

                    Зеленый борщ со щавелем и яйцом

                    Ингредиенты:

                    • 300 гр куриного мяса (бедро или крыло);
                      • 3–4 картофелины;
                        • 1 морковь;
                          • 1 луковица;
                            • 200 гр свежего щавеля, пучок зеленого лука, укроп и петрушка;
                              • 4 вареных яйца;
                                • соль, перец, лавровый лист, сметана.

                                  Способ приготовления

                                  Залейте курицу 2–2,5 литрами холодной воды, добавьте морковь и целую луковицу, соль, лавровый лист. Варите бульон примерно 40 минут. Достаньте мясо и овощи. Лук выбросьте, морковь можно нарезать кружочками и вернуть в суп. Мясо отделите от кости и нарежьте кусочками.

                                  В кипящий бульон добавьте нарезанный кубиками картофель и варите до готовности. За 3–5 минут до конца варки всыпьте нарезанный щавель и зелень. Щавель кладите в самом конце, чтобы сохранил цвет. Посолите, поперчите по вкусу. Подавайте с кусочками мяса, половинками вареных яиц и ложкой сметаны.

                                  Освежающая классика лета: вкусные рецепты холодных супов для жарких дней23.06.25, 22:05 • 126286 просмотров

                                  Рыбный борщ с карасями

                                  Ингредиенты:

                                  • 4–5 средних карасей;
                                    • 3 свеклы;
                                      • 2 картофелины;
                                        • половина кочана капусты;
                                          • 1 морковь;
                                            • 1 луковица;
                                              • 2 ст. л. томатной пасты, лавровый лист, укроп, петрушка, соль и перец.

                                                Способ приготовления

                                                Карасей хорошо почистите, удалите жабры и внутренности, чтобы бульон не горчил. Залейте рыбу 2,5 литрами холодной воды, добавьте лавровый лист, соль, несколько горошин перца и варите 20 минут на слабом огне.

                                                Готовую рыбу осторожно достаньте, а бульон процедите через мелкое сито или марлю, чтобы избавиться от мелких косточек. В чистый рыбный бульон положите нарезанный картофель и нашинкованную капусту. Отдельно натрите свеклу, слегка обжарьте ее на масле с томатной пастой и несколькими ложками рыбного бульона, тушите 10 минут. Затем добавьте в кастрюлю. Морковь и лук измельчите и поджарьте, тоже переложите в бульон. Варите все вместе еще 10–15 минут.

                                                Карасей можно подать отдельно или вернуть их в борщ в конце приготовления. Борщ с карасями получается ароматным, с легкой речной ноткой. Хорошо сочетается со свежим укропом и черным хлебом.

                                                Быстрый и сытный перекус на каждый день: топ-5 необычных рецептов хот-догов26.06.25, 14:14 • 4644 просмотра

                                                Алена Уткина

                                                ЛайфхакиКулинар
                                                Украина