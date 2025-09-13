Настоящий праздник для украинских гурманов: ТОП 3 рецепта ко дню борща
Киев • УНН
13 сентября, в День борща, представлены три рецепта главного кулинарного символа украинской кухни. Среди них классический украинский борщ с мясом, зеленый борщ со щавелем и яйцом, а также рыбный борщ с карасями.
Сегодня, 13 сентября, в День борща стоит вспомнить главный кулинарный символ украинской кухни. УНН собрал три рецепта этого необыкновенного блюда, каждый из них имеет свой неповторимый вкус и аромат.
Классический украинский борщ с мясом
Ингредиенты:
- 500 г свинины или говядины на кости;
- 3–4 средних свеклы;
- 2 картофелины;
- 1 морковь;
- 1 луковица;
- полкочана белокочанной капусты;
- 2 ст. л. томатной пасты;
- 2–3 зубчика чеснока;
- лавровый лист, соль, перец, зелень, сметана.
Способ приготовления
Положите мясо в большую кастрюлю, залейте примерно 3 литрами холодной воды. Доведите до кипения, снимите пену, добавьте лавровый лист, несколько горошин черного перца и немного соли. Варите на слабом огне 1–1,5 часа, пока мясо не станет мягким. Свеклу натрите на крупной терке. На сковороде разогрейте ложку масла, добавьте свеклу и столовую ложку уксуса или лимонного сока, влейте немного бульона и тушите 15 минут вместе с томатной пастой. Морковь и лук измельчите и поджарьте на другой сковороде до мягкости.
В готовый бульон положите нарезанный кубиками картофель. Через 5 минут - нашинкованную капусту, еще через 5 минут - морковно-луковую зажарку и свеклу. Варите все вместе 10–15 минут. За 5 минут до конца добавьте растертый чеснок и при необходимости досолите. Затем снимите с огня и дайте борщу настояться под крышкой хотя бы 20 минут.
Подавайте горячим, с кусочком мяса, ложкой густой сметаны и свежей зеленью. На следующий день борщ становится еще насыщеннее.
Готовится просто, на вкус как в ресторане: три рецепта пасты с тунцом26.05.25, 16:47 • 3600 просмотров
Зеленый борщ со щавелем и яйцом
Ингредиенты:
- 300 гр куриного мяса (бедро или крыло);
- 3–4 картофелины;
- 1 морковь;
- 1 луковица;
- 200 гр свежего щавеля, пучок зеленого лука, укроп и петрушка;
- 4 вареных яйца;
- соль, перец, лавровый лист, сметана.
Способ приготовления
Залейте курицу 2–2,5 литрами холодной воды, добавьте морковь и целую луковицу, соль, лавровый лист. Варите бульон примерно 40 минут. Достаньте мясо и овощи. Лук выбросьте, морковь можно нарезать кружочками и вернуть в суп. Мясо отделите от кости и нарежьте кусочками.
В кипящий бульон добавьте нарезанный кубиками картофель и варите до готовности. За 3–5 минут до конца варки всыпьте нарезанный щавель и зелень. Щавель кладите в самом конце, чтобы сохранил цвет. Посолите, поперчите по вкусу. Подавайте с кусочками мяса, половинками вареных яиц и ложкой сметаны.
Освежающая классика лета: вкусные рецепты холодных супов для жарких дней23.06.25, 22:05 • 126286 просмотров
Рыбный борщ с карасями
Ингредиенты:
- 4–5 средних карасей;
- 3 свеклы;
- 2 картофелины;
- половина кочана капусты;
- 1 морковь;
- 1 луковица;
- 2 ст. л. томатной пасты, лавровый лист, укроп, петрушка, соль и перец.
Способ приготовления
Карасей хорошо почистите, удалите жабры и внутренности, чтобы бульон не горчил. Залейте рыбу 2,5 литрами холодной воды, добавьте лавровый лист, соль, несколько горошин перца и варите 20 минут на слабом огне.
Готовую рыбу осторожно достаньте, а бульон процедите через мелкое сито или марлю, чтобы избавиться от мелких косточек. В чистый рыбный бульон положите нарезанный картофель и нашинкованную капусту. Отдельно натрите свеклу, слегка обжарьте ее на масле с томатной пастой и несколькими ложками рыбного бульона, тушите 10 минут. Затем добавьте в кастрюлю. Морковь и лук измельчите и поджарьте, тоже переложите в бульон. Варите все вместе еще 10–15 минут.
Карасей можно подать отдельно или вернуть их в борщ в конце приготовления. Борщ с карасями получается ароматным, с легкой речной ноткой. Хорошо сочетается со свежим укропом и черным хлебом.
Быстрый и сытный перекус на каждый день: топ-5 необычных рецептов хот-догов26.06.25, 14:14 • 4644 просмотра