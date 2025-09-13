Справжнє свято для українських гурманів: ТОП 3 рецепти до дня борщу
13 вересня, у День борщу, представлено три рецепти головного кулінарного символу української кухні. Серед них класичний український борщ із м'ясом, зелений борщ зі щавлем та яйцем, а також рибний борщ із карасями.
Сьогодні, 13 вересня, у День борщу варто згадати головний кулінарний символ української кухні. УНН зібрав три рецепти цієї надзвичайної страви, кожен із них має свій неповторний смак і аромат.
Класичний український борщ із м’ясом
Інгредієнти:
- 500 г свинини або яловичини на кістці;
- 3–4 середні буряки;
- 2 картоплі;
- 1 морква;
- 1 цибуля;
- пів качана білокачанної капусти;
- 2 ст. л. томатної пасти;
- 2–3 зубчики часнику;
- лавровий лист, сіль, перець, зелень, сметана.
Спосіб приготування
Покладіть м’ясо у велику каструлю, залийте приблизно 3 літрами холодної води. Доведіть до кипіння, зніміть піну, додайте лавровий лист, кілька горошин чорного перцю й трохи солі. Варіть на слабкому вогні 1–1,5 години, поки м’ясо стане м’яким. Буряк натріть на великій тертці. На сковороді розігрійте ложку олії, додайте буряки й столову ложку оцту або лимонного соку, влийте трохи бульйону та тушкуйте 15 хвилин разом із томатною пастою. Моркву й цибулю подрібніть та підсмажте на іншій сковороді до м’якості.
У готовий бульйон покладіть нарізану кубиками картоплю. Через 5 хвилин - нашатковану капусту, ще через 5 хвилин - морквяно-цибулеву засмажку та буряки. Варіть усе разом 10–15 хвилин. За 5 хвилин до кінця додайте розтертий часник і за потреби досоліть. Потім зніміть з вогню й дайте борщу настоятися під кришкою хоча б 20 хвилин.
Подавайте гарячим, зі шматочком м’яса, ложкою густої сметани та свіжою зеленню. Наступного дня борщ стає ще насиченішим.
Зелений борщ із щавлем та яйцем
Інгредієнти:
- 300 гр курячого м’яса (стегно або крило);
- 3–4 картоплі;
- 1 морква;
- 1 цибуля;
- 200 гр свіжого щавлю, пучок зеленої цибулі, кріп і петрушка;
- 4 варені яйця;
- сіль, перець, лавровий лист, сметана.
Спосіб приготування
Залийте курку 2–2,5 літрами холодної води, додайте моркву й цілу цибулину, сіль, лавровий лист. Варіть бульйон приблизно 40 хвилин. Дістаньте м’ясо й овочі. Цибулю викиньте, моркву можна нарізати кружальцями й повернути в суп. М’ясо відокремте від кістки й наріжте шматочками.
У киплячий бульйон додайте нарізану кубиками картоплю й варіть до готовності. За 3–5 хвилин до кінця варіння всипте нарізаний щавель та зелень. Щавель кладіть у самому кінці, аби зберіг колір. Посоліть, поперчіть за смаком. Подавайте зі шматочками м’яса, половинками варених яєць і ложкою сметани.
Рибний борщ із карасями
Інгредієнти:
- 4–5 середніх карасів;
- 3 буряки;
- 2 картоплі;
- половина качана капусти;
- 1 морква;
- 1 цибуля;
- 2 ст. л. томатної пасти, лавровий лист, кріп, петрушка, сіль і перець.
Спосіб приготування
Карасі добре почистіть, видаліть зябра й нутрощі, щоб бульйон не гірчив. Залийте рибу 2,5 літрами холодної води, додайте лавровий лист, сіль, кілька горошин перцю й варіть 20 хвилин на слабкому вогні.
Готову рибу обережно дістаньте, а бульйон процідіть крізь дрібне сито або марлю, щоб позбутися дрібних кісточок. У чистий рибний бульйон покладіть нарізану картоплю й нашатковану капусту. Окремо натріть буряки, злегка обсмажте їх на олії з томатною пастою та кількома ложками рибного бульйону, тушкуйте 10 хвилин. Потім додайте в каструлю. Моркву та цибулю подрібніть і підсмажте, теж перекладіть у бульйон. Варіть усе разом ще 10–15 хвилин.
Карасі можна подати окремо або повернути їх у борщ наприкінці приготування. Борщ із карасями виходить ароматним, з легкою річковою ноткою. Добре смакує зі свіжим кропом і чорним хлібом.
