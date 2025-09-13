$41.310.10
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 13183 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
13 вересня, 07:00 • 24347 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільми
12 вересня, 19:25 • 29777 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 44202 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 31810 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 47479 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 52757 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідні
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 36595 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 35906 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськ
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Справжнє свято для українських гурманів: ТОП 3 рецепти до дня борщу

Київ • УНН

 • 82 перегляди

13 вересня, у День борщу, представлено три рецепти головного кулінарного символу української кухні. Серед них класичний український борщ із м'ясом, зелений борщ зі щавлем та яйцем, а також рибний борщ із карасями.

Справжнє свято для українських гурманів: ТОП 3 рецепти до дня борщу

Сьогодні, 13 вересня, у День борщу варто згадати головний кулінарний символ української кухні. УНН зібрав три рецепти цієї надзвичайної страви, кожен із них має свій неповторний смак і аромат.

Класичний український борщ із м’ясом

Інгредієнти:

  • 500 г свинини або яловичини на кістці;
    • 3–4 середні буряки;
      • 2 картоплі;
        • 1 морква;
          • 1 цибуля;
            • пів качана білокачанної капусти;
              • 2 ст. л. томатної пасти;
                • 2–3 зубчики часнику;
                  • лавровий лист, сіль, перець, зелень, сметана.

                    Спосіб приготування

                    Покладіть м’ясо у велику каструлю, залийте приблизно 3 літрами холодної води. Доведіть до кипіння, зніміть піну, додайте лавровий лист, кілька горошин чорного перцю й трохи солі. Варіть на слабкому вогні 1–1,5 години, поки м’ясо стане м’яким. Буряк натріть на великій тертці. На сковороді розігрійте ложку олії, додайте буряки й столову ложку оцту або лимонного соку, влийте трохи бульйону та тушкуйте 15 хвилин разом із томатною пастою. Моркву й цибулю подрібніть та підсмажте на іншій сковороді до м’якості.

                    У готовий бульйон покладіть нарізану кубиками картоплю. Через 5 хвилин - нашатковану капусту, ще через 5 хвилин - морквяно-цибулеву засмажку та буряки. Варіть усе разом 10–15 хвилин. За 5 хвилин до кінця додайте розтертий часник і за потреби досоліть. Потім зніміть з вогню й дайте борщу настоятися під кришкою хоча б 20 хвилин.

                    Подавайте гарячим, зі шматочком м’яса, ложкою густої сметани та свіжою зеленню. Наступного дня борщ стає ще насиченішим.

                    Готується просто, смакує як в ресторані: три рецепти пасти з тунцем26.05.25, 16:47 • 3600 переглядiв

                    Зелений борщ із щавлем та яйцем

                    Інгредієнти:

                    • 300 гр курячого м’яса (стегно або крило);
                      • 3–4 картоплі;
                        • 1 морква;
                          • 1 цибуля;
                            • 200 гр свіжого щавлю, пучок зеленої цибулі, кріп і петрушка;
                              • 4 варені яйця;
                                • сіль, перець, лавровий лист, сметана.

                                  Спосіб приготування

                                  Залийте курку 2–2,5 літрами холодної води, додайте моркву й цілу цибулину, сіль, лавровий лист. Варіть бульйон приблизно 40 хвилин. Дістаньте м’ясо й овочі. Цибулю викиньте, моркву можна нарізати кружальцями й повернути в суп. М’ясо відокремте від кістки й наріжте шматочками.

                                  У киплячий бульйон додайте нарізану кубиками картоплю й варіть до готовності. За 3–5 хвилин до кінця варіння всипте нарізаний щавель та зелень. Щавель кладіть у самому кінці, аби зберіг колір. Посоліть, поперчіть за смаком. Подавайте зі шматочками м’яса, половинками варених яєць і ложкою сметани.

                                  Освіжаюча класика літа: смачні рецепти холодних супів для спекотних днів23.06.25, 22:05 • 126286 переглядiв

                                  Рибний борщ із карасями

                                  Інгредієнти:

                                  • 4–5 середніх карасів;
                                    • 3 буряки;
                                      • 2 картоплі;
                                        • половина качана капусти;
                                          • 1 морква;
                                            • 1 цибуля;
                                              • 2 ст. л. томатної пасти, лавровий лист, кріп, петрушка, сіль і перець.

                                                Спосіб приготування

                                                Карасі добре почистіть, видаліть зябра й нутрощі, щоб бульйон не гірчив. Залийте рибу 2,5 літрами холодної води, додайте лавровий лист, сіль, кілька горошин перцю й варіть 20 хвилин на слабкому вогні.

                                                Готову рибу обережно дістаньте, а бульйон процідіть крізь дрібне сито або марлю, щоб позбутися дрібних кісточок. У чистий рибний бульйон покладіть нарізану картоплю й нашатковану капусту. Окремо натріть буряки, злегка обсмажте їх на олії з томатною пастою та кількома ложками рибного бульйону, тушкуйте 10 хвилин. Потім додайте в каструлю. Моркву та цибулю подрібніть і підсмажте, теж перекладіть у бульйон. Варіть усе разом ще 10–15 хвилин.

                                                Карасі можна подати окремо або повернути їх у борщ наприкінці приготування. Борщ із карасями виходить ароматним, з легкою річковою ноткою. Добре смакує зі свіжим кропом і чорним хлібом.

                                                Швидкий і ситний перекус на кожен день: топ-5 незвичайних рецептів хот-догів26.06.25, 14:14 • 4644 перегляди

                                                Альона Уткіна

                                                ЛайфхакиКулінар
                                                Україна