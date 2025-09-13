Справжнє свято для українських гурманів: ТОП 3 рецепти до дня борщу

Сьогодні, 13 вересня, у День борщу варто згадати головний кулінарний символ української кухні. УНН зібрав три рецепти цієї надзвичайної страви, кожен із них має свій неповторний смак і аромат.

Класичний український борщ із м’ясом

Інгредієнти:

500 г свинини або яловичини на кістці;

3–4 середні буряки;

2 картоплі;

1 морква;

1 цибуля;

пів качана білокачанної капусти;

2 ст. л. томатної пасти;

2–3 зубчики часнику;

лавровий лист, сіль, перець, зелень, сметана.

Спосіб приготування

Покладіть м’ясо у велику каструлю, залийте приблизно 3 літрами холодної води. Доведіть до кипіння, зніміть піну, додайте лавровий лист, кілька горошин чорного перцю й трохи солі. Варіть на слабкому вогні 1–1,5 години, поки м’ясо стане м’яким. Буряк натріть на великій тертці. На сковороді розігрійте ложку олії, додайте буряки й столову ложку оцту або лимонного соку, влийте трохи бульйону та тушкуйте 15 хвилин разом із томатною пастою. Моркву й цибулю подрібніть та підсмажте на іншій сковороді до м’якості.

У готовий бульйон покладіть нарізану кубиками картоплю. Через 5 хвилин - нашатковану капусту, ще через 5 хвилин - морквяно-цибулеву засмажку та буряки. Варіть усе разом 10–15 хвилин. За 5 хвилин до кінця додайте розтертий часник і за потреби досоліть. Потім зніміть з вогню й дайте борщу настоятися під кришкою хоча б 20 хвилин.

Подавайте гарячим, зі шматочком м’яса, ложкою густої сметани та свіжою зеленню. Наступного дня борщ стає ще насиченішим.

Зелений борщ із щавлем та яйцем

Інгредієнти:

300 гр курячого м’яса (стегно або крило);

3–4 картоплі;

1 морква;

1 цибуля;

200 гр свіжого щавлю, пучок зеленої цибулі, кріп і петрушка;

4 варені яйця;

сіль, перець, лавровий лист, сметана.

Спосіб приготування

Залийте курку 2–2,5 літрами холодної води, додайте моркву й цілу цибулину, сіль, лавровий лист. Варіть бульйон приблизно 40 хвилин. Дістаньте м’ясо й овочі. Цибулю викиньте, моркву можна нарізати кружальцями й повернути в суп. М’ясо відокремте від кістки й наріжте шматочками.

У киплячий бульйон додайте нарізану кубиками картоплю й варіть до готовності. За 3–5 хвилин до кінця варіння всипте нарізаний щавель та зелень. Щавель кладіть у самому кінці, аби зберіг колір. Посоліть, поперчіть за смаком. Подавайте зі шматочками м’яса, половинками варених яєць і ложкою сметани.

Рибний борщ із карасями

Інгредієнти:

4–5 середніх карасів;

3 буряки;

2 картоплі;

половина качана капусти;

1 морква;

1 цибуля;

2 ст. л. томатної пасти, лавровий лист, кріп, петрушка, сіль і перець.

Спосіб приготування

Карасі добре почистіть, видаліть зябра й нутрощі, щоб бульйон не гірчив. Залийте рибу 2,5 літрами холодної води, додайте лавровий лист, сіль, кілька горошин перцю й варіть 20 хвилин на слабкому вогні.

Готову рибу обережно дістаньте, а бульйон процідіть крізь дрібне сито або марлю, щоб позбутися дрібних кісточок. У чистий рибний бульйон покладіть нарізану картоплю й нашатковану капусту. Окремо натріть буряки, злегка обсмажте їх на олії з томатною пастою та кількома ложками рибного бульйону, тушкуйте 10 хвилин. Потім додайте в каструлю. Моркву та цибулю подрібніть і підсмажте, теж перекладіть у бульйон. Варіть усе разом ще 10–15 хвилин.

Карасі можна подати окремо або повернути їх у борщ наприкінці приготування. Борщ із карасями виходить ароматним, з легкою річковою ноткою. Добре смакує зі свіжим кропом і чорним хлібом.

