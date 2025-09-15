Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт
Бокал хорошего вина – что может быть лучше после изнурительного рабочего дня или во время просмотра хорошего фильма в выходной. Сейчас приобрести бутылку вина несложно. Но УНН предлагает пойти дальше и создать собственное домашнее вино, чтобы наслаждаться не только изысканным напитком, но и плодами собственных трудов.
Как выбрать виноград для домашнего вина
Когда вы выбираете виноград для производства домашнего вина, необходимо принимать во внимание несколько ключевых факторов, которые будут влиять на качество и вкус:
• климатические условия региона,
• сахаристость,
• кислотность,
• сопротивление болезням сорта.
В целом можно использовать любые сорта, однако желательно выбрать качественный виноград, чтобы вино получилось действительно вкусным. Советуем выбрать такие сорта:
• Платовский,
• Регент;
• Саперави;
• Каберне;
• Совиньон;
• Кристалл;
• Фестивальный.
Как делать домашнее вино
При приготовлении домашнего вина необходимо соблюдать гигиену. Стоит обеспечить чистоту при всех процессах. Тщательно мыть все сосуды, инструменты и руки. Вкус вина может пострадать даже от незначительного загрязнения.
Использовать только полностью созревший виноград, ведь качество вина в значительной степени зависит от качества сырья.
Следить за температурой на разных этапах производства. Температурный режим влияет на ферментацию и процесс "старения".
Стоит дать вину достаточно времени для созревания. Это позволяет развиться вкусовым характеристикам и ароматам вина.
Самое простое домашнее вино из винограда
Ингредиенты:
• Виноград;
• Сахар – 1-2 кг (приблизительное количество на 10 л сока);
• Вода – 2 л (приблизительное количество на 10 л сока).
Как правильно сделать вино в домашних условиях
Стоит собрать виноград в солнечную сухую погоду, не ранее чем через 2-3 дня после дождя. Отделить ягоды винограда от гребней, удалить все лишние листочки, веточки, незрелые и гнилые виноградины. Промывать его не нужно, ведь на кожице есть так называемые "дикие дрожжи", которые будут способствовать процессу брожения.
Виноград нужно хорошо размять с помощью деревянной толкушки, или можно сделать это руками. Переложить массу в пищевую пластиковую тару и накрыть крышкой так, чтобы был доступ воздуха. То есть, тара не должна быть герметичной.
Оставляем емкость в теплом месте на 3-4 дня для брожения. Каждый день нужно утром и вечером перемешивать массу, сверху постоянно будет образовываться "шапка" из кожиц.
После этого отжать жмых с помощью пресса, а сок процедить через марлю 2-3 раза. Главное отделить весь жмых от сока. На этом этапе к 10 литрам виноградного сусла добавить 1 кг сахара и 2 литра воды. После этого хорошо перемешать.
Перелить виноградную смесь в большой стеклянный бутыль, наполняя емкость на 70-80%. Банку закрыть водяным затвором. Лучше использовать специальные крышки с гидрозатвором. Если же такой нет, подойдет медицинская перчатка с маленьким отверстием на пальце.
Затем поставить емкость в теплое место для продолжения брожения. Температура помещения должна быть 20-28°C. Это важно, потому что если в помещении будет холодно, процесс брожения остановится и виноградная масса просто испортится.
Через десять дней брожения стоит попробовать сок на вкус, он должен быть не кислым, но и не приторно сладким. После этого отлить в отдельную емкость один литр сока и добавить один килограмм сахара, перемешивать до его растворения. Затем эту сладкую смесь нужно вылить обратно в бутыль и снова закрыть гидрозатвором. С сахаром необходимо быть осторожными, ведь он используется для повышения градуса алкоголя в винах.
Процесс брожения должен завершиться примерно через три недели с момента, как был установлен гидрозатвор. На дне емкости должно образоваться много осадка, который нужно отделить от вина. Для этого нужно переместить вино на подставку высотой 50-60 см от пола, оставить так на один день, чтобы осадок снова оказался на дне. "Снимать вино" с помощью прозрачного силиконового шланга. Конец трубки не должен касаться осадка, поэтому опускать нужно за 2-3 см до него.
После этого нужно перелить чистое вино в стеклянные емкости доверху, закрыть полиэтиленовыми крышками. Поставить банки для созревания в прохладное помещение или погреб, при температуре 5-16°C. Если на дне банки снова образовался осадок, нужно снова "снять вино" с помощью трубочки. Этап созревания длится 40-380 дней, это зависит от сорта винограда.
Когда вино полностью созрело и осадок перестал образовываться, его можно перелить в стеклянные бутылки и закрыть пробкой.
