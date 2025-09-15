Готуємо вино в домашніх умовах: вишуканий та п’янкий рецепт

Келих доброго вина – що може бути краще після виснажливого робочого дня або ж під час перегляду хорошого фільму у вихідний. Зараз придбати пляшку вина не складно. Але УНН пропонує піти далі і створити власне домашнє вино, щоб насолоджуватися не лише вишуканим напоєм, але і плодами власних трудів.

Як обрати виноград для домашнього вина

Коли ви обираєте виноград для виробництва домашнього вина, необхідно брати до уваги кілька ключових факторів, які впливатимуть на якість та смак:

• кліматичні умови регіону,

• цукровість,

• кислотність,

• опір до хвороб сорту.

Загалом можна використовувати будь-які сорти, однак бажано обрати якісний виноград, щоб вино вийшло справді смачним. Радимо обрати такі сорти:

• Платовський,

• Регент;

• Сапераві;

• Каберне;

• Совіньйон;

• Кристал;

• Фестивальний.

Як робити домашнє вино

Під час приготування домашнього вина необхідно дотримуватись гігієни. Варто забезпечити чистоту при всіх процесах. Ретельно мити всі посудини, інструменти та руки. Смак вина може постраждати навіть від незначного забруднення.

Використовувати лише повністю дозрілий виноград, адже якість вина значною мірою залежить від якості сировини.

Слідкувати за температурою на різних етапах виробництва. Температурний режим впливає на ферментацію та процес "старіння".

Варто дати вину достатньо часу для дозрівання. Це дає змогу розвинутися смаковим характеристикам та ароматам вина.

Найпростіше домашнє вино з винограду

Інгредієнти:

• Виноград;

• Цукор – 1-2 кг (приблизна кількість на 10 л соку);

• Вода – 2 л (приблизна кількість на 10 л соку).

Як правильно зробити вино в домашніх умовах

Варто зібрати виноград у сонячну суху погоду, не раніше як за 2-3 дні після дощу. Відділити ягоди винограду від гребнів, видалити всі зайві листочки, гілочки, нестиглі та гнилі виноградини. Промивати його не потрібно, адже на шкірці є так звані "дикі дріжджі", які сприятимуть процесу бродіння.

Виноград треба добре розім’яти за допомогою дерев’яної товкачки, або можна зробити це руками. Перекласти масу у харчову пластикову тару та накрити кришкою так, щоб був доступ повітря. Тобто, тара не має бути герметичною.

Залишаємо ємність у теплому місці на 3-4 дні для бродіння. Кожен день потрібно зранку та ввечері перемішувати масу, зверху постійно буде утворюватись "шапка" зі шкірок.

Після цього віджати макух за допомогою пресу, а сік перецідити через марлю 2-3 рази. Головне відділити весь макух від соку. На цьому етапі до 10 літрів виноградного сусла додати 1 кг цукру та 2 літри води. Після цього добре перемішати.

Перелити виноградну суміш у великий скляний бутиль, наповнюючи ємність на 70-80%. Банку закрити водяним затвором. Краще використовувати спеціальні кришки з гідрозатвором. Якщо ж такої немає, підійде медична рукавичка з маленьким отвором на пальці.

Потім поставити ємність в тепле місце для продовження бродіння. Температура приміщення має бути 20-28°C. Це важливо, бо якщо в приміщенні буде холодно, процес бродіння зупиниться і виноградна маса просто зіпсується.

Через десять днів бродіння варто спробувати сік на смак, він має бути не кислим, але і не приторно солодким. Після цього відлити в окрему ємність один літр соку та додати один кілограм цукру, перемішуй до його розчинення. Потім цю солодку суміш треба вилити назад до бутля та знову закрити гідрозатвором. З цукром необхідно бути обережними, адже він використовується для підвищення градусу алкоголю в винах.

Процес бродіння має завершитись приблизно через три тижні з моменту, як було поставлено гідрозатвор. На дні ємності має утворитися багато осаду, який потрібно відділити від вина. Для цього треба перемістити вино на підставку висотою 50-60 см від підлоги, залишити так на один день, аби осад знову опинився на дні. "Знімати вино" за допомогою прозорого силіконового шлангу. Кінець трубки не повинен торкатися осаду, тому опускати треба за 2-3 см до нього.

Після цього треба перелити чисте вино в скляні ємності доверху, закрити поліетиленовими кришками. Поставити банки для дозрівання в прохолодне приміщення або льох, при температурі 5-16°C. Якщо на дні банки знову утворився осад, потрібно знову "зняти вино" за допомогою трубочки. Етап дозрівання триває 40-380 днів, це залежить від сорту винограду.

Коли вино повністю дозріло і осад перестав утворюватися, його можна перелити в скляні пляшки та закрити корком.

