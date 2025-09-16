Смачно і корисно: топ вишуканих страв з авокадо

Авокадо вважається одним з найкорисніших фруктів, якими люди можуть ласувати. Можна не лише насолоджуватися смаком самого авокадо, але і приготувати низку смачних і вишуканих страв, рецептами яких з вами ділиться УНН.

Тапас з авокадо і яйцем

Інгредієнти:

• житній хліб - 2 шматки;

• авокадо - ½ шт;

• яйця - 1 шт;

• мікрогрін червоної капусти;

• сік лимона - 1 ч. ложка;

• сіль, перець.

Приготування:

1. Шматочки хліба треба підсушити на сковороді без олії. Яйце відварити, охолодити і очистити. Авокадо розрізати навпіл, видалити кісточку. Ложкою обережно дістати м’якоть. Якщо плід дуже стиглий, то м’якоть можна розім’яти в мисці, окропивши соком лимона.

2. Злегка присолити. Якщо авокадо щільне – нарізати скибочками. На шматочки хліба покласти авокадо, зверху – по половинці яйця.

3. Прикрасити мікрогріном. Подавати можна на листі салату зі скибочками помідора.

Тости з авокадо, помідорами і козячим сиром

Інгредієнти:

• багет із висівок - 2 шматочки;

• авокадо - ½ шт;

• помідори - 1 шт;

• м’який козячий сир - 50 г;

• сік лимона - 1 ч.ложка;

• оливкова олія - ½ ч.ложки;

• сіль, перець;

• листя базиліка - 2 шт;

• зелень кропу - 1 ч.ложка.

Приготування:

1. Авокадо розрізати навпіл. Видалити кісточку. Ложкою відокремити м’якоть від шкірки. Окропити соком лимона.

2. Помідори варто порізати на дрібні кубики, додати їх до авокадо. Після цього додати дрібно порізаний кріп.

3. Окропити краплями оливкової олії, посолити і поперчити за смаком. Все перемішати. На багет намазати м’який козячий сир, гіркою викласти отриману суміш і прикрасити листочком базиліка.

Салат з авокадо з тунцем

Інгредієнти:

• салат Айсберг - 3 – 4 листа;

• тунець у власному соку - 1 баночка;

• авокадо - 1 шт;

• сік лимона - 2 ст. ложка;

• оливкова олія - 1 ч. ложка;

• зелень петрушки.

Приготування:

1. Листя салату Айсберг порвати руками (важливо: не різати!) і викласти на дно салатниці. Тунець з банки обережно перекласти зверху на листя салату. Заправити ложкою оливкової олії.

2. Авокадо розрізати навпіл, прибрати кісточку. Ложкою відокремити м’якоть від шкірки, різати тонкими полосками і одразу поливати соком лимона.

3. Викласти зверху на тунця Перемішати. Додаємо трохи дрібно нарізаної петрушки.

Класичне мексиканське гуакамоле

Інгредієнти:

• авокадо - 1 шт;

• помідори - 2 шт;

• ріпчаста цибуля - 1 шт;

• перець чилі - 1 шт;

• кінза - 1 пучок;

• сік лимона або лайма - 2 ст. ложки;

• сіль;

• перець.

Приготування:

1. Помідори очістити від шкірки, порізати на дрібні кубики. Стиглий, м’який авокадо розрізати навпіл, видалити кісточку і ложкою дістати м’якоть авокадо в миску. Одразу ж полити соком лимону, щоб зберегти приємний зелений колір. М’якоть розім'яти виделкою, додати помідори.

2. Цибулю нарізати кубиками. Кінзу дрібно крошити. Поєднати з авокадо і помідорами. Посолити. Все добре перемішати.

3. Додати перець чилі. Головне не переборщити з гостротою. Рохзрізати перчинку навпіл і видалити все насіння ножем. Дрібно нарізати перець і потроху вводити до готової маси.

4. Текстура гуакамоле теж має значення. Можна залишити в такому варіанті. А можна збити все в блендері до кремоподібної маси.

Суп-пюре з авокадо і пармезаном

Інгредієнти:

• авокадо - 2 шт;

• кабачок - 1шт;

• картопля - 2 шт;

• пармезан - 50 г;

• вершки або сметана - 50 мл;

• зелень кропу - 1 веточка.

Приготування:

1. Кабачок очистити від насіння. Якщо шкірка вже тверда, то зняти її. Картоплю почистити. Нарізати великими кубиками і відварити в трохи підсоленій воді, додавши цілу гілочку кропу разом зі стеблом. Після приготування стеблину треба витягнути. Овочі зварити в невеликій кількості води.

2. Авокадо розрізати навпіл, видалити кісточку і ложкою витягнути м’якоть в миску. Розім'яти виделкою. Коли овочі будуть готові, злити частину відвару і залишити. Він знадобиться згодом.

3. До готових овочів додати авокадо і все збивати блендером до отримання однорідної маси. Додати вершки і відвар, який залишився. Густину супу-пюре регулювати, орієнтуючись на свій смак.

4. При подачі на стіл посипати тертим пармезаном. Він надасть м’якому смаку супу нотку пікантності.

