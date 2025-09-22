Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколада

Сегодня, 22 сентября, отмечается Международный день белого шоколада. Миллионы людей по всему миру любят полакомиться именно этими сладостями, поэтому УНН делится пятью невероятными рецептами, в которых присутствует белый шоколад.

Сырники с белым шоколадом

Ингредиенты

10-12 порций;

2 шт. Желтки;

600 г творог кисломолочный;

5 + 2 ст. л. манки;

3 ст. л. сахарной пудры;

100 г белого шоколада;

100 г белой сгущенки;

масло для жарки;

Приготовление

Смешать в чаше творог, желтки, 5 ст.л. манки и сахарную пудру, после чего дать им настояться 20 минут. Если творог зернистый, то его нужно перетереть через сито;

Сформировать сырники (по 60 г) в серединку положить кусочек белого шоколада;

Обжарить сырники на масле с двух сторон до золотистого цвета. Полить сгущенным молоком.

Лимонный брауни с белым шоколадом

Ингредиенты

8-12 порций;

40 мл лимонного сока;

140 г сахара;

3 яйца;

130 г сливочного масла;

цедра двух лимонов;

60 г белого шоколада;

130 г муки;

щепотка соли;

на кончике ножа ваниль.

Для глазури:

100 г сахарной пудры;

2 ст. л. лимонного сока.

Приготовление

Натереть в миску цедру двух лимонов, добавить яйца, сахар, щепотку соли, ваниль. Все это нужно перемешать до однородности, влить растопленный в микроволновой печи белый шоколад со сливочным маслом и в два приема всыпать муку, перемешивая, чтобы не было комков. Влить лимонный сок и перемешать;

Форму застелить пергаментом, вылить тесто. Запекать в заранее разогретой духовке до 180 градусов 15-20 минут. Вынуть из формы, остудить на решетке;

К сахарной пудре добавить лимонный сок, перемешать и нанести сверху на пирог. Разрезать на кусочки.

Десерт "Мандарины в белом шоколаде"

Ингредиенты

200 гр. белого шоколада;

120 мл. сливок (20%);

300 гр. натурального йогурта без добавок;

1 ст. мелкой кокосовой стружки;

около 10 шт. небольших мандаринов без косточек.

Инструкция по приготовлению

Шоколад поломать на кусочки и вместе со сливками растопить на водяной бане. Перелить массу в миску и остудить;

Добавить йогурт и кокосовую стружку, перемешать и убрать в холодильник на часок. Консистенция у крема получается негустая, постояв в холодильнике он станет немного гуще, но все равно он будет как бы льющимся;

Мандарины очистить от кожуры. Разделить на дольки и убрать белые прожилки, насколько это возможно. Если попались мандарины с косточкой, то аккуратно их вынуть;

Крем достать из холодильника. В высокий бокал или креманку выкладываем слой крема (несколько чайных ложек), сверху дольки мандаринов. Далее - второй слой крема, дольки мандаринов и так далее, пока посуда не заполнится.

Нуга из белого шоколада

Ингредиенты

100 г сметаны 25%;

100 г сливочного масла;

100 г сахарной пудры;

250 г сухого молока (я беру детскую молочную смесь);

100 г арахиса, можно любые орехи, изюм, курагу.

Приготовление

В кастрюле с толстым дном растопить масло, добавить пудру и дождаться, когда она растворится. Добавить сметану и хорошо перемешать, довести до кипения и снять с огня;

Вмешать сухое молоко, всыпать орехи и на пергаменте сформировать колбаску. Положить в морозильник на час. Достать и нарезать на конфеты.

Мороженое "Белый шоколад"

Ингредиенты

250 мл сливок 15%;

3 шт. желтков;

100 мл молока;

4 ст. л. сахара;

370 г сгущенного молока;

24 г пищевой загуститель для сметаны;

10 г ванильного сахара.

Приготовление

В сотейнике смешать молоко, сахар, желтки и ванилин. Хорошо перемешать. Поставить сотейник на медленный огонь на 10 минут. Постоянно помешивать. Как только масса начнет густеть, снять сотейник с огня. Крем остудить;

Сливки взбить с пищевым загустителем в пышную пену. Соединить охлажденную массу заварным кремом и сгущенным молоком. Разлить массу в контейнер и поставить в морозилку.

