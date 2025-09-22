Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколада
УНН делится пятью рецептами, в которых присутствует белый шоколад, такими как сырники, лимонный брауни, десерт "Мандарины в белом шоколаде", нуга и мороженое.
Сегодня, 22 сентября, отмечается Международный день белого шоколада. Миллионы людей по всему миру любят полакомиться именно этими сладостями, поэтому УНН делится пятью невероятными рецептами, в которых присутствует белый шоколад.
Сырники с белым шоколадом
Ингредиенты
- 10-12 порций;
- 2 шт. Желтки;
- 600 г творог кисломолочный;
- 5 + 2 ст. л. манки;
- 3 ст. л. сахарной пудры;
- 100 г белого шоколада;
- 100 г белой сгущенки;
- масло для жарки;
Приготовление
- Смешать в чаше творог, желтки, 5 ст.л. манки и сахарную пудру, после чего дать им настояться 20 минут. Если творог зернистый, то его нужно перетереть через сито;
- Сформировать сырники (по 60 г) в серединку
положить кусочек белого шоколада;
- Обжарить сырники на масле с двух сторон до
золотистого цвета. Полить сгущенным молоком.
Лимонный брауни с белым шоколадом
Ингредиенты
- 8-12 порций;
- 40 мл лимонного сока;
- 140 г сахара;
- 3 яйца;
- 130 г сливочного масла;
- цедра двух лимонов;
- 60 г белого шоколада;
- 130 г муки;
- щепотка соли;
- на кончике ножа ваниль.
Для глазури:
- 100 г сахарной пудры;
- 2 ст. л. лимонного сока.
Приготовление
- Натереть в миску цедру двух лимонов, добавить яйца, сахар, щепотку соли, ваниль. Все это нужно перемешать до однородности, влить растопленный в микроволновой печи белый шоколад со сливочным маслом и в два приема всыпать муку, перемешивая, чтобы не было комков. Влить лимонный сок и перемешать;
- Форму застелить пергаментом, вылить тесто. Запекать в заранее разогретой духовке до 180 градусов 15-20 минут. Вынуть из формы, остудить на решетке;
- К сахарной пудре добавить лимонный сок, перемешать и
нанести сверху на пирог. Разрезать на кусочки.
Десерт "Мандарины в белом шоколаде"
Ингредиенты
- 200 гр. белого шоколада;
- 120 мл. сливок (20%);
- 300 гр. натурального йогурта без добавок;
- 1 ст. мелкой кокосовой стружки;
- около 10 шт. небольших мандаринов без косточек.
Инструкция по приготовлению
- Шоколад поломать на кусочки и вместе со сливками
растопить на водяной бане. Перелить массу в миску и остудить;
- Добавить йогурт и кокосовую стружку, перемешать и убрать в холодильник на часок. Консистенция у крема получается негустая, постояв в холодильнике он станет немного гуще, но все равно он будет как бы льющимся;
- Мандарины очистить от кожуры. Разделить на дольки и убрать белые прожилки, насколько это возможно. Если попались мандарины с косточкой, то аккуратно их вынуть;
- Крем достать из холодильника. В высокий бокал или креманку выкладываем слой крема (несколько чайных ложек), сверху дольки мандаринов. Далее - второй слой крема, дольки мандаринов и так далее, пока
посуда не заполнится.
Нуга из белого шоколада
Ингредиенты
- 100 г сметаны 25%;
- 100 г сливочного масла;
- 100 г сахарной пудры;
- 250 г сухого молока (я беру детскую молочную смесь);
- 100 г арахиса, можно любые орехи, изюм,
курагу.
Приготовление
- В кастрюле с толстым дном растопить масло, добавить пудру и дождаться, когда она растворится. Добавить сметану и хорошо перемешать, довести до кипения и снять с огня;
- Вмешать сухое молоко, всыпать орехи и на пергаменте сформировать колбаску. Положить в морозильник на час. Достать и нарезать на конфеты.
Мороженое "Белый шоколад"
Ингредиенты
- 250 мл сливок 15%;
- 3 шт. желтков;
- 100 мл молока;
- 4 ст. л. сахара;
- 370 г сгущенного молока;
- 24 г пищевой загуститель для сметаны;
- 10 г ванильного сахара.
Приготовление
- В сотейнике смешать молоко, сахар, желтки и ванилин. Хорошо перемешать. Поставить сотейник на медленный огонь на 10 минут. Постоянно помешивать. Как только масса начнет густеть, снять сотейник с огня. Крем остудить;
- Сливки взбить с пищевым загустителем в пышную пену.
Соединить охлажденную массу заварным кремом и сгущенным молоком. Разлить массу в контейнер и поставить в морозилку.
