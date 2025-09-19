Кальций является критически важным элементом для человеческого организма, поскольку он обеспечивает прочность костей и зубов. Чтобы поддерживать кальций в организме на должном уровне, вполне достаточно регулярно употреблять йогурт. Однако УНН предлагает пойти немного дальше и расскажет о пяти рецептах блюд, которые значительно разнообразят ваш рацион.

Пудинг с семенами чиа, черникой и арахисовой пастой

Пудинг с семенами чиа, черникой и арахисовой пастой с высоким содержанием белка – это идеальный завтрак, который можно приготовить заранее. Он богат клетчаткой и белком, которые помогут зарядиться энергией в течение дня. Семена чиа впитывают миндальное молоко и чернику в течение ночи, создавая кремовый пудинг, который слоями создает эффект арахисовой пасты и желе.

Киш со шпинатом и грибами

Этот рецепт здорового вегетарианского киша чрезвычайно прост. Это киш без вычурной корочки. Он наполнен сладкими лесными грибами и пикантным сыром Грюйер. Наслаждайтесь им на завтрак или подавайте с легким салатом на обед.

Овсянка с семенами чиа

Этот простой рецепт овсянки с семенами чиа, приготовленной на ночь, натурально подслащен персиками, но здесь хорошо подойдут любые нарезанные свежие или замороженные фрукты. Семена чиа загущают смесь во время настаивания и обеспечивают здоровую дозу клетчатки и омега-3 жирных кислот. Хранить эту овсянку необходимо в отдельных герметичных контейнерах для легкого завтрака в дороге.

Клубничный пудинг с чиа

Этот клубничный пудинг с чиа является удобным завтраком, который можно взять с собой, с множеством противовоспалительных свойств. Клубника богата антиоксидантами, а семена чиа содержат омега-3 жирные кислоты, клетчатку и белок - все ключевые питательные вещества, которые могут помочь уменьшить воспаление. Этот пудинг с чиа легко приготовить накануне вечером, и его можно хранить в холодильнике, что делает его идеальным для насыщенного утра.

Тыквенно-финиковые овсяные хлопья на ночь

Сочетание пребиотических ингредиентов, таких как овес, льняная мука и финики, делает эти тыквенно-финиковые овсяные хлопья вкусным и питательным вариантом для поддержания здоровья кишечника. Финики добавляют натуральной сладости, а йогурт - терпкий вкус, а также здоровую дозу пробиотиков, чтобы правильно начать день.

