Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организме

$41.250.05
48.780.01
ukenru
Эксклюзив
12:05 • 11017 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
12:00 • 10489 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
11:23 • 16300 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
08:43 • 31237 просмотра
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
19 сентября, 07:43 • 31386 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 49355 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
18 сентября, 19:49 • 44229 просмотра
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
18 сентября, 17:45 • 64997 просмотра
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
18 сентября, 12:49 • 44742 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
18 сентября, 10:41 • 52464 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
4м/с
53%
753мм
Популярные новости
ССО подтвердили поражение логистического хаба морской пехоты рф на курщине: показали видеоVideo19 сентября, 05:36 • 24927 просмотра
В Чернигове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги19 сентября, 07:04 • 24673 просмотра
Гибель прокурора в ДТП в Житомире: начато расследованиеPhoto19 сентября, 07:55 • 20144 просмотра
Гибель прокурора в ДТП в Житомире: полиция ищет свидетелейPhoto19 сентября, 08:27 • 17126 просмотра
Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против рф: его должны представить сегодня10:27 • 18204 просмотра
публикации
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto14:24 • 606 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
Эксклюзив
12:05 • 11009 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
Эксклюзив
11:23 • 16292 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 49351 просмотра
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?18 сентября, 11:39 • 57074 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Урсула фон дер Ляйен
Кайя Каллас
Сергей Марченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Европа
Беларусь
Реклама
УНН Lite
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto14:24 • 606 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ14:03 • 564 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ10:57 • 8058 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo10:18 • 10072 просмотра
Какие свитеры обязательно иметь в осенне-зимнем гардеробе 2025: советует Андре Тан18 сентября, 18:24 • 22646 просмотра
Актуальное
BM-30 Smerch
Spotify
Хранитель
Financial Times
ТикТок

Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организме

Киев • УНН

 • 598 просмотра

Для поддержания уровня кальция в организме достаточно регулярно употреблять йогурт. УНН предлагает пять рецептов блюд, которые разнообразят ваш рацион, включая пудинг из чиа, киш со шпинатом и овсянку.

Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организме

Кальций является критически важным элементом для человеческого организма, поскольку он обеспечивает прочность костей и зубов. Чтобы поддерживать кальций в организме на должном уровне, вполне достаточно регулярно употреблять йогурт. Однако УНН предлагает пойти немного дальше и расскажет о пяти рецептах блюд, которые значительно разнообразят ваш рацион.

Пудинг с семенами чиа, черникой и арахисовой пастой

Пудинг с семенами чиа, черникой и арахисовой пастой с высоким содержанием белка – это идеальный завтрак, который можно приготовить заранее. Он богат клетчаткой и белком, которые помогут зарядиться энергией в течение дня. Семена чиа впитывают миндальное молоко и чернику в течение ночи, создавая кремовый пудинг, который слоями создает эффект арахисовой пасты и желе.

Киш со шпинатом и грибами

Этот рецепт здорового вегетарианского киша чрезвычайно прост. Это киш без вычурной корочки. Он наполнен сладкими лесными грибами и пикантным сыром Грюйер. Наслаждайтесь им на завтрак или подавайте с легким салатом на обед.

Готовим запеканку: топ невероятно вкусных рецептов17.09.25, 11:16 • 71499 просмотров

Овсянка с семенами чиа

Этот простой рецепт овсянки с семенами чиа, приготовленной на ночь, натурально подслащен персиками, но здесь хорошо подойдут любые нарезанные свежие или замороженные фрукты. Семена чиа загущают смесь во время настаивания и обеспечивают здоровую дозу клетчатки и омега-3 жирных кислот. Хранить эту овсянку необходимо в отдельных герметичных контейнерах для легкого завтрака в дороге.

Клубничный пудинг с чиа

Этот клубничный пудинг с чиа является удобным завтраком, который можно взять с собой, с множеством противовоспалительных свойств. Клубника богата антиоксидантами, а семена чиа содержат омега-3 жирные кислоты, клетчатку и белок - все ключевые питательные вещества, которые могут помочь уменьшить воспаление. Этот пудинг с чиа легко приготовить накануне вечером, и его можно хранить в холодильнике, что делает его идеальным для насыщенного утра.

Тыквенно-финиковые овсяные хлопья на ночь

Сочетание пребиотических ингредиентов, таких как овес, льняная мука и финики, делает эти тыквенно-финиковые овсяные хлопья вкусным и питательным вариантом для поддержания здоровья кишечника. Финики добавляют натуральной сладости, а йогурт - терпкий вкус, а также здоровую дозу пробиотиков, чтобы правильно начать день.

Вкусно и полезно: топ изысканных блюд из авокадо16.09.25, 16:27 • 4174 просмотра

Павел Зинченко

УНН LiteЛайфхакипубликацииКулинар