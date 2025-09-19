Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організмі

$41.250.05
48.780.01
ukenru
Ексклюзив
12:05 • 10686 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
12:00 • 10129 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
11:23 • 15836 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
08:43 • 30955 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
19 вересня, 07:43 • 31157 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 49065 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
18 вересня, 19:49 • 44151 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45 • 64974 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49 • 44728 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 52448 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
4м/с
53%
753мм
Популярнi новини
ССО підтвердили ураження логістичного хабу морської піхоти рф на курщині: показали відеоVideo19 вересня, 05:36 • 24638 перегляди
У Чернігові пролунав вибух на тлі повітряної тривоги19 вересня, 07:04 • 24355 перегляди
Загибель прокурора у ДТП у Житомирі: розпочато розслідуванняPhoto19 вересня, 07:55 • 19842 перегляди
Загибель прокурора у ДТП у Житомирі: поліція шукає свідківPhoto19 вересня, 08:27 • 16818 перегляди
Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти рф: його мають представити сьогодні10:27 • 17884 перегляди
Публікації
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto14:24 • 74 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
Ексклюзив
12:05 • 10686 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
Ексклюзив
11:23 • 15836 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 49065 перегляди
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?18 вересня, 11:39 • 56873 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Урсула фон дер Ляєн
Кая Каллас
Сергій Марченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Європа
Білорусь
Реклама
УНН Lite
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto14:24 • 74 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ14:03 • 356 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ10:57 • 7840 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo10:18 • 9934 перегляди
Які светри обов’язково мати в осінньо-зимовому гардеробі 2025: радить Андре Тан18 вересня, 18:24 • 22547 перегляди
Актуальне
БМ-30 «Смерч»
Spotify
The Guardian
Financial Times
TikTok

Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організмі

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Для підтримки рівня кальцію в організмі достатньо регулярно вживати йогурт. УНН пропонує п'ять рецептів страв, які урізноманітнять ваш раціон, включаючи пудинг з чіа, кіш зі шпинатом та вівсянку.

Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організмі

Кальцій є критично важливим елементом для людського організму, оскільки він забезпечує міцність кісток і зубів. Щоб підтримувати кальцій в організмі на належному рівні, цілком достатньо регулярно вживати йогурт. Проте УНН пропонує піти трошки далі і розповість про п’ять рецептів страв, які значно урізноманітнять ваш раціон.

Пудинг з насінням чіа, чорницею та арахісовою пастою

Пудинг з насінням чіа, чорницею та арахісовою пастою з високим вмістом білка – це ідеальний сніданок, який можна приготувати заздалегідь. Він багатий на клітковину та білок, які допоможуть зарядитися енергією протягом дня. Насіння чіа вбирає мигдалеве молоко та чорницю протягом ночі, створюючи кремовий пудинг, який шарами створює ефект арахісової пасти та желе.

Кіш зі шпинатом та грибами

Цей рецепт здорового вегетаріанського кішу надзвичайно простий. Це кіш без вигадливої скоринки. Він наповнений солодкими лісовими грибами та пікантним сиром Грюєр. Насолоджуйтесь ним на сніданок або подавайте з легким салатом на обід.

Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептів17.09.25, 11:16 • 71492 перегляди

Вівсянка з насінням чіа

Цей простий рецепт вівсянки з насінням чіа, приготованої на ніч, натурально підсолоджений персиками, але тут добре підійдуть будь-які нарізані свіжі або заморожені фрукти. Насіння чіа загущує суміш під час настоювання та забезпечує здорову дозу клітковини та омега-3 жирних кислот. Зберігати цю вівсянку необхідно в окремих герметичних контейнерах для легкого сніданку в дорозі.

Полуничний пудинг з чіа

Цей полуничний пудинг з чіа є зручним сніданком, який можна взяти з собою, з безліччю протизапальних властивостей. Полуниця багата на антиоксиданти, а насіння чіа містить омега-3 жирні кислоти, клітковину та білок - усі ключові поживні речовини, які можуть допомогти зменшити запалення. Цей пудинг з чіа легко приготувати напередодні ввечері, і його можна зберігати в холодильнику, що робить його ідеальним для насиченого ранку.

Гарбузово-фінікові вівсяні пластівці на ніч

Поєднання пребіотичних інгредієнтів, таких як овес, лляне борошно та фініки, робить ці гарбузово-фінікові вівсяні пластівці смачним та поживним варіантом для підтримки здоров'я кишечника. Фініки додають натуральної солодкості, а йогурт - терпкий смак, а також здорову дозу пробіотиків, щоб правильно розпочати день.

Смачно і корисно: топ вишуканих страв з авокадо16.09.25, 16:27 • 4174 перегляди

Павло Зінченко

УНН LiteЛайфхакиПублікаціїКулінар