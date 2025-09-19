Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організмі

Кальцій є критично важливим елементом для людського організму, оскільки він забезпечує міцність кісток і зубів. Щоб підтримувати кальцій в організмі на належному рівні, цілком достатньо регулярно вживати йогурт. Проте УНН пропонує піти трошки далі і розповість про п’ять рецептів страв, які значно урізноманітнять ваш раціон.

Пудинг з насінням чіа, чорницею та арахісовою пастою

Пудинг з насінням чіа, чорницею та арахісовою пастою з високим вмістом білка – це ідеальний сніданок, який можна приготувати заздалегідь. Він багатий на клітковину та білок, які допоможуть зарядитися енергією протягом дня. Насіння чіа вбирає мигдалеве молоко та чорницю протягом ночі, створюючи кремовий пудинг, який шарами створює ефект арахісової пасти та желе.

Кіш зі шпинатом та грибами

Цей рецепт здорового вегетаріанського кішу надзвичайно простий. Це кіш без вигадливої скоринки. Він наповнений солодкими лісовими грибами та пікантним сиром Грюєр. Насолоджуйтесь ним на сніданок або подавайте з легким салатом на обід.

Вівсянка з насінням чіа

Цей простий рецепт вівсянки з насінням чіа, приготованої на ніч, натурально підсолоджений персиками, але тут добре підійдуть будь-які нарізані свіжі або заморожені фрукти. Насіння чіа загущує суміш під час настоювання та забезпечує здорову дозу клітковини та омега-3 жирних кислот. Зберігати цю вівсянку необхідно в окремих герметичних контейнерах для легкого сніданку в дорозі.

Полуничний пудинг з чіа

Цей полуничний пудинг з чіа є зручним сніданком, який можна взяти з собою, з безліччю протизапальних властивостей. Полуниця багата на антиоксиданти, а насіння чіа містить омега-3 жирні кислоти, клітковину та білок - усі ключові поживні речовини, які можуть допомогти зменшити запалення. Цей пудинг з чіа легко приготувати напередодні ввечері, і його можна зберігати в холодильнику, що робить його ідеальним для насиченого ранку.

Гарбузово-фінікові вівсяні пластівці на ніч

Поєднання пребіотичних інгредієнтів, таких як овес, лляне борошно та фініки, робить ці гарбузово-фінікові вівсяні пластівці смачним та поживним варіантом для підтримки здоров'я кишечника. Фініки додають натуральної солодкості, а йогурт - терпкий смак, а також здорову дозу пробіотиків, щоб правильно розпочати день.

