Осеннее наслаждение: топ рецептов невероятных сезонных супов

Осень окончательно вступила в свои законные права, а это значит, что на наших столах появятся новые блюда, соответствующие этому времени года. Сегодня УНН поделится пятью невероятными рецептами сезонных осенних супов.

Сливочный грибной суп с луком

Этот суп требует двух разных видов грибов, что обеспечивает приятный вкус. Можно использовать меньше соли, так как сами грибы в значительной степени придают блюду глубину вкуса. Грибы также содержат большое количество витаминов, минералов и клетчатки. Большая часть кремовости этого супа происходит от варки картофеля. По желанию, можно не добавлять жирные сливки, не жертвуя текстурой. Также можно оставить кожуру на картофеле, чтобы насладиться ее в полной мере полезными веществами.

Куриный суп с лапшой

Компонентами этого супа являются лук, морковь и сельдерей — классическая основа куриного супа, которая обеспечивает отличную порцию необходимых питательных веществ, таких как витамины С и К. Курица дает белок. Бульон содержит важные минералы, такие как железо и селен, а также помогает достичь нужного уровня гидратации. Независимо от того, выберете ли вы яичную лапшу или коричневый рис, углеводы имеют решающее значение для зарядки организма энергией для ваших любимых осенних занятий.

Сливочный картофельно-капустный суп

Этот вкусный суп требует всего 10 ингредиентов и готовится за 30 минут, что делает его идеальным супом на будний день. Главным ингредиентом здесь является капуста, которая является впечатляющим источником клетчатки, витаминов и минералов, и может помочь улучшить пищеварение. Если приготовить ее на медленном огне с бархатистым картофелем сорта Юкон Голд и подавать с каплей белого винного уксуса, капуста непременно снова и снова будет попадать в ваш список покупок.

Веганский сливочный томатный суп

Сохраняйте помидоры в своем ротационном рационе еще долго после окончания сезона помидоров, используя банку целых очищенных сливовидных помидоров, которые легко найти в любом крупном продуктовом магазине. Помидоры являются основным источником антиоксидантов, таких как ликопин. Это соединение, которое может быть связано со снижением риска сердечных заболеваний, а также клетчатки, витамина С и калия. Если вы хотите еще более сильного томатного вкуса, добавьте полную столовую ложку томатной пасты, пока готовятся лук и чеснок, и помешивайте, пока она не потемнеет.

Хрустящий суп с лапшой и тофу

Если вы думаете, что тофу — это не то, что вам нравится, значит, вы еще не пробовали его таким. Даже самые заядлые мясоеды полюбят хрустящую текстуру тофу, пропитанного тамари, идеально подрумяненного на сковороде. Для еще более хрустящего результата смешайте тофу со столовой ложкой кукурузного крахмала непосредственно перед приготовлением. Мангольд дополняет вкус, но замена его на другую листовую зелень, такую как шпинат или капуста кале, все равно обеспечит отличную порцию витаминов и минералов.

