10:41 • 5822 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский
10:24 • 24190 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта
25 сентября, 06:48 • 23306 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Эксклюзив
25 сентября, 06:09 • 48957 просмотра
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
24 сентября, 18:42 • 50136 просмотра
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
24 сентября, 14:27 • 71142 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
24 сентября, 13:04 • 53728 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
24 сентября, 12:07 • 46747 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
24 сентября, 11:17 • 42034 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
24 сентября, 11:04 • 72368 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Осеннее наслаждение: топ рецептов невероятных сезонных супов

Киев • УНН

 • 5380 просмотра

Осень приносит новые блюда на стол, и УНН предлагает пять рецептов сезонных супов. Среди них: сливочный грибной, куриный с лапшой, картофельно-капустный, веганский томатный и хрустящий с тофу.

Осеннее наслаждение: топ рецептов невероятных сезонных супов

Осень окончательно вступила в свои законные права, а это значит, что на наших столах появятся новые блюда, соответствующие этому времени года. Сегодня УНН поделится пятью невероятными рецептами сезонных осенних супов.

Сливочный грибной суп с луком

Этот суп требует двух разных видов грибов, что обеспечивает приятный вкус. Можно использовать меньше соли, так как сами грибы в значительной степени придают блюду глубину вкуса. Грибы также содержат большое количество витаминов, минералов и клетчатки. Большая часть кремовости этого супа происходит от варки картофеля. По желанию, можно не добавлять жирные сливки, не жертвуя текстурой. Также можно оставить кожуру на картофеле, чтобы насладиться ее в полной мере полезными веществами.

Куриный суп с лапшой

Компонентами этого супа являются лук, морковь и сельдерей — классическая основа куриного супа, которая обеспечивает отличную порцию необходимых питательных веществ, таких как витамины С и К. Курица дает белок. Бульон содержит важные минералы, такие как железо и селен, а также помогает достичь нужного уровня гидратации. Независимо от того, выберете ли вы яичную лапшу или коричневый рис, углеводы имеют решающее значение для зарядки организма энергией для ваших любимых осенних занятий.

Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколада22.09.25, 14:26 • 116459 просмотров

Сливочный картофельно-капустный суп

Этот вкусный суп требует всего 10 ингредиентов и готовится за 30 минут, что делает его идеальным супом на будний день. Главным ингредиентом здесь является капуста, которая является впечатляющим источником клетчатки, витаминов и минералов, и может помочь улучшить пищеварение. Если приготовить ее на медленном огне с бархатистым картофелем сорта Юкон Голд и подавать с каплей белого винного уксуса, капуста непременно снова и снова будет попадать в ваш список покупок.

Веганский сливочный томатный суп

Сохраняйте помидоры в своем ротационном рационе еще долго после окончания сезона помидоров, используя банку целых очищенных сливовидных помидоров, которые легко найти в любом крупном продуктовом магазине. Помидоры являются основным источником антиоксидантов, таких как ликопин. Это соединение, которое может быть связано со снижением риска сердечных заболеваний, а также клетчатки, витамина С и калия. Если вы хотите еще более сильного томатного вкуса, добавьте полную столовую ложку томатной пасты, пока готовятся лук и чеснок, и помешивайте, пока она не потемнеет.

Хрустящий суп с лапшой и тофу

Если вы думаете, что тофу — это не то, что вам нравится, значит, вы еще не пробовали его таким. Даже самые заядлые мясоеды полюбят хрустящую текстуру тофу, пропитанного тамари, идеально подрумяненного на сковороде. Для еще более хрустящего результата смешайте тофу со столовой ложкой кукурузного крахмала непосредственно перед приготовлением. Мангольд дополняет вкус, но замена его на другую листовую зелень, такую как шпинат или капуста кале, все равно обеспечит отличную порцию витаминов и минералов.

Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организме19.09.25, 17:24 • 123477 просмотров

Павел Зинченко

