Ексклюзив
Розлучення через "Дію": в Мінцифрі пояснили, як це відбуватиметься й на кого розраховано
США завтра зроблять важливе оголошення щодо постачання зброї Україні - Вітакер
Громадянство припинено: Труханов отримав паспорт рф у 2015 році - СБУ
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси
Ексклюзив
В Україні зростає кількість звернень щодо домашнього насильства: Уповноважена з гендерної політики назвали причину
Ексклюзив
Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів
Зеленський підписав указ щодо деяких осіб з російським громадянством: про кого йдеться
Ексклюзив
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
"Ми були б слабкі": Рютте розповів, чому НАТО не збиває російські літаки
Добропільський контрнаступ: звільнено вже 182,4 кв. км, є просування ще на 1,6 км - СирськийVideo
Топ рецептів поживних і неймовірно смачних вареників

УНН поділився п'ятьма простими та поживними рецептами вареників, що є однією з найпопулярніших страв української кухні. Серед них вареники з сирно-гарбузовою, капустяною, яблучною, м'ясною та квасолевою начинками.

Топ рецептів поживних і неймовірно смачних вареників

Вареники є однією з найпопулярніших страв української кухні. Простота приготування вареників протягом століть робила їх однією поширених страв на столі і в простих селян, і заможних міщан, і волелюбних козаків. І сьогодні УНН поділится п'ятьма простими і дуже поживними рецептами вареників.

Вареники з сирно-гарбузовою начинкою

Для приготування таких вареників необхідно потерти на грубій терці 200 г очищеного гарбуза і тушкувати до готовності в сковороді на вершковому маслі.

Додати 200 г кисломолочного сиру, півсклянки цукру та ванілін. Добре вимішати. Після цього сформувати вареники.

Вареники з начинкою зі свіжої капусти

Треба підсмажити на олії одну дрібно порізану цибулину та одну натерту на грубій тертці морквину. Додати дрібно нашатковану свіжу капустину, тушкувати під кришкою на слабкому вогні, періодично помішуючи, до готовності капусти.

Посолити, поперчити на свій смак. Також можна додати лавровий листок, свіжу або сушену зелень. Коли начинка схолоне, зліпити з нею вареники.

Вареники з яблучною начинкою

6 яблук (бажано солодких) очистити від шкірки, насіння і серцевини. Після цього потерти на грубій тертці, всипати півсклянки цукру, 0,5 чайної ложки кориці, 0,5 столової ложки крохмалю.

Все це вимішати і відразу ж розпочати ліплення вареників, поки яблука не пустили сік.

Вареники з м'ясною начинкою

300 м’яса (яловичину або нежирну свинину) зварити у підсоленій воді. Коли схолоне, пропустити через м’ясорубку. Дрібно порізані дві цибулини підсмажити на олії протягом 10-15 хв.

Додати у змелене м’ясо, посолити, поперчити і ретельно вимішати. Після цього зліпити вареники.

Вареники з квасолевою начинкою з грибами

200 г квасолі відварити до готовності та пропустити через м’ясорубку або змолоти у блендері. 2 цибулини дрібно порізати та підсмажити на олії, додати 400 г порізаних на пластинки печериць.

Смажити до випарування рідини. Змішати з квасолею, поперчити, ретельно вимішати. Ліпити вареники.

