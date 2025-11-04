ukenru
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
Еврокомиссия представила отчет о расширении ЕС: оценила прогресс Украины, но указала на "необходимое ускорение темпов реформ"
Рада приняла закон для улучшения мобильного интернета и связи в Украине
ЕС одобрил очередной транш для Украины в рамках Ukraine Facility в 1,8 млрд евро
Польша хочет создать собственную стену из дронов для противодействия российской угрозе
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
ГУР рассказало детали операции в Покровске: идет работа по ликвидации попыток врага расширить влияние на логистикуPhoto
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
Судье, совершившей смертельное ДТП на Прикарпатье, избрали меру пресечения
Печем шарлотку: топ простых и вкусных рецептов

Киев • УНН

 2546 просмотра

УНН поделился пятью разнообразными рецептами шарлотки, позволяющими приготовить ее как легкой и диетической, так и насыщенной. Среди них классическая яблочная, с грушами и корицей, с яблоками и изюмом, шоколадная и диетическая с овсянкой.

Печем шарлотку: топ простых и вкусных рецептов

Секрет популярности пирога шарлотка среди сладкоежек во всем мире заключается в большом количестве способов его приготовления. Шарлотка может быть легкой и диетической или же насыщенной и ароматной, и сегодня УНН расскажет о пяти вкусных рецептах ее приготовления.

Классическая яблочная шарлотка

Ингредиенты:

•  4–5 яблок;

•  3 яйца;

•  1 стакан сахара;

•  1 стакан муки;

•  щепотка соды или разрыхлителя.

Приготовление:

1. Яйца взбить с сахаром до пышной массы. Добавить муку с разрыхлителем.

2. Яблоки нарезать тонкими кусочками, выложить в форму и залить тестом.

3. Выпекайте 35–40 минут при 180°C.

Пять невероятно вкусных и питательных рецептов с охотничьими колбасками20.10.25, 18:48 • 70441 просмотр

Шарлотка с грушами и корицей

Ингредиенты:

• 4 груши;

• 3 яйца;

• 1 стакан сахара;

• 1 стакан муки;

• 1 ч. л. корицы.

Приготовление:

1. Тесто такое же, как в классическом варианте. Груши нарезать кубиками, перемешать с корицей, выложить в форму и залить тестом.

2. Выпекать 40 мин при 180°C.

Шарлотка с яблоками и изюмом

Ингредиенты:

• 4 яблока;

• 50 г изюма;

• 3 яйца;

• 1 стакан сахара;

• 1 стакан муки.

Приготовление:

1. Изюм замочите в теплой воде на 10 минут. Яблоки нарезать кубиками, смешать с изюмом, выложить в форму.

2. Залить тестом, выпекать 35–40 минут при 180°C.

ТОП-5 запеканок, которые быстро готовятся и придутся по вкусу всей семье22.10.25, 13:17 • 36098 просмотров

Шоколадная шарлотка

Ингредиенты

• 3 яблока;

• 3 яйца;

• ¾ стакана сахара;

• ¾ стакана муки;

• 3 ст. л. какао;

• ½ ч. л. разрыхлителя.

Приготовление:

1. Взбить яйца с сахаром, добавить муку, какао, разрыхлитель.

2. Яблоки нарезать ломтиками, выложить в форму, залить шоколадным тестом.

3. Выпекать 35 минут при 180°C.

Диетическая шарлотка с овсянкой

Ингредиенты:

• 3 яблока;

• 2 яйца;

• ½ стакана меда (или сахара);

• ½ стакана овсяных хлопьев;

• ½ стакана муки;

• ½ ч. л. корицы.

Приготовление:

1. Яйца взбить с медом, добавить муку, овсянку и корицу.

2. Яблоки нарезать, выложить в форму, залить тестом.

3. Выпекать 30–35 мин при 180°C.

Топ невероятно вкусных рецептов для уютного осеннего обеда24.10.25, 14:32 • 50753 просмотра

Павел Зинченко

