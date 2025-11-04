Печем шарлотку: топ простых и вкусных рецептов
УНН поделился пятью разнообразными рецептами шарлотки, позволяющими приготовить ее как легкой и диетической, так и насыщенной. Среди них классическая яблочная, с грушами и корицей, с яблоками и изюмом, шоколадная и диетическая с овсянкой.
Секрет популярности пирога шарлотка среди сладкоежек во всем мире заключается в большом количестве способов его приготовления. Шарлотка может быть легкой и диетической или же насыщенной и ароматной, и сегодня УНН расскажет о пяти вкусных рецептах ее приготовления.
Классическая яблочная шарлотка
Ингредиенты:
• 4–5 яблок;
• 3 яйца;
• 1 стакан сахара;
• 1 стакан муки;
• щепотка соды или разрыхлителя.
Приготовление:
1. Яйца взбить с сахаром до пышной массы. Добавить муку с разрыхлителем.
2. Яблоки нарезать тонкими кусочками, выложить в форму и залить тестом.
3. Выпекайте 35–40 минут при 180°C.
Шарлотка с грушами и корицей
Ингредиенты:
• 4 груши;
• 3 яйца;
• 1 стакан сахара;
• 1 стакан муки;
• 1 ч. л. корицы.
Приготовление:
1. Тесто такое же, как в классическом варианте. Груши нарезать кубиками, перемешать с корицей, выложить в форму и залить тестом.
2. Выпекать 40 мин при 180°C.
Шарлотка с яблоками и изюмом
Ингредиенты:
• 4 яблока;
• 50 г изюма;
• 3 яйца;
• 1 стакан сахара;
• 1 стакан муки.
Приготовление:
1. Изюм замочите в теплой воде на 10 минут. Яблоки нарезать кубиками, смешать с изюмом, выложить в форму.
2. Залить тестом, выпекать 35–40 минут при 180°C.
Шоколадная шарлотка
Ингредиенты
• 3 яблока;
• 3 яйца;
• ¾ стакана сахара;
• ¾ стакана муки;
• 3 ст. л. какао;
• ½ ч. л. разрыхлителя.
Приготовление:
1. Взбить яйца с сахаром, добавить муку, какао, разрыхлитель.
2. Яблоки нарезать ломтиками, выложить в форму, залить шоколадным тестом.
3. Выпекать 35 минут при 180°C.
Диетическая шарлотка с овсянкой
Ингредиенты:
• 3 яблока;
• 2 яйца;
• ½ стакана меда (или сахара);
• ½ стакана овсяных хлопьев;
• ½ стакана муки;
• ½ ч. л. корицы.
Приготовление:
1. Яйца взбить с медом, добавить муку, овсянку и корицу.
2. Яблоки нарезать, выложить в форму, залить тестом.
3. Выпекать 30–35 мин при 180°C.
