Печем шарлотку: топ простых и вкусных рецептов

Секрет популярности пирога шарлотка среди сладкоежек во всем мире заключается в большом количестве способов его приготовления. Шарлотка может быть легкой и диетической или же насыщенной и ароматной, и сегодня УНН расскажет о пяти вкусных рецептах ее приготовления.

Классическая яблочная шарлотка

Ингредиенты:

• 4–5 яблок;

• 3 яйца;

• 1 стакан сахара;

• 1 стакан муки;

• щепотка соды или разрыхлителя.

Приготовление:

1. Яйца взбить с сахаром до пышной массы. Добавить муку с разрыхлителем.

2. Яблоки нарезать тонкими кусочками, выложить в форму и залить тестом.

3. Выпекайте 35–40 минут при 180°C.

Пять невероятно вкусных и питательных рецептов с охотничьими колбасками

Шарлотка с грушами и корицей

Ингредиенты:

• 4 груши;

• 3 яйца;

• 1 стакан сахара;

• 1 стакан муки;

• 1 ч. л. корицы.

Приготовление:

1. Тесто такое же, как в классическом варианте. Груши нарезать кубиками, перемешать с корицей, выложить в форму и залить тестом.

2. Выпекать 40 мин при 180°C.

Шарлотка с яблоками и изюмом

Ингредиенты:

• 4 яблока;

• 50 г изюма;

• 3 яйца;

• 1 стакан сахара;

• 1 стакан муки.

Приготовление:

1. Изюм замочите в теплой воде на 10 минут. Яблоки нарезать кубиками, смешать с изюмом, выложить в форму.

2. Залить тестом, выпекать 35–40 минут при 180°C.

ТОП-5 запеканок, которые быстро готовятся и придутся по вкусу всей семье

Шоколадная шарлотка

Ингредиенты

• 3 яблока;

• 3 яйца;

• ¾ стакана сахара;

• ¾ стакана муки;

• 3 ст. л. какао;

• ½ ч. л. разрыхлителя.

Приготовление:

1. Взбить яйца с сахаром, добавить муку, какао, разрыхлитель.

2. Яблоки нарезать ломтиками, выложить в форму, залить шоколадным тестом.

3. Выпекать 35 минут при 180°C.

Диетическая шарлотка с овсянкой

Ингредиенты:

• 3 яблока;

• 2 яйца;

• ½ стакана меда (или сахара);

• ½ стакана овсяных хлопьев;

• ½ стакана муки;

• ½ ч. л. корицы.

Приготовление:

1. Яйца взбить с медом, добавить муку, овсянку и корицу.

2. Яблоки нарезать, выложить в форму, залить тестом.

3. Выпекать 30–35 мин при 180°C.

Топ невероятно вкусных рецептов для уютного осеннего обеда