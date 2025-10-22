$41.740.01
ТОП-5 запеканок, которые быстро готовятся и придутся по вкусу всей семье

Киев • УНН

 • 4434 просмотра

Представлена подборка из пяти рецептов запеканок, которые готовятся быстро и имеют яркий вкус. Среди них: капустная с колбасками, овощная с брокколи, куриная с грибами, макаронная и баклажанная запеканки.

ТОП-5 запеканок, которые быстро готовятся и придутся по вкусу всей семье

Забудьте о сложных рецептах, на которые жалко тратить полвыходного дня. УНН подготовил подборку из 5 запеканок, которые готовятся быстро, получаются невероятно вкусными и точно станут любимым ужином всей семьи.

Капустная запеканка с колбасками

Домашнее блюдо с минимумом ингредиентов, но с ярким вкусом.

Ингредиенты

капуста белокочанная - 700–800 гр;

колбаски копченые или полукопченые - 250–300 гр;

яйца - 3 шт;

сметана или сливки - 200 мл;

манка или мука - 2–3 ст. ложки;

лук - 1 большая;

морковь - 1 шт;

сыр твердый — 100 г (по желанию);

масло растительное - 2 ст. ложки;

соль, черный перец, любимые специи (паприка, орегано, чесночный порошок).

Приготовление

Нашинкуйте капусту, посолите и слегка помните руками, чтобы она стала мягче. Лук и морковь нарежьте и обжарьте на растительном масле до легкого золотистого цвета, добавьте колбаски, нарезанные кружочками или полосками, обжарьте еще 3–4 минуты. Можно взять разные виды колбас для более насыщенного аромата.

В большой миске соедините капусту, обжаренные овощи с колбасками, яйца, сметану и манку. Посолите, поперчите, добавьте специи, тертый сыр. Выложите массу в смазанную форму, разровняйте. Запекайте в духовке при 180 °C примерно 40–45 минут, пока сверху не появится аппетитная корочка. Перед подачей немного остудить. Идеально сочетается со сметаной или горчичным соусом.

Осенний стол: что приготовить из тыквы, яблок и груш30.09.25, 16:38 • 9926 просмотров

Овощная запеканка с брокколи, морковью и сыром

Здоровый ужин, который с удовольствием съедят даже дети, несмотря на наличие в рецепте брокколи.

Ингредиенты

брокколи - 300 гр;

морковь - 1 шт;

цветная капуста - 300 гр;

яйца - 3 шт;

сливки (или молоко) - 150 мл;

сыр твердый - 150 гр;

соль, перец, мускатный орех.

Приготовление

Отварить брокколи и цветную капусту 5 мин в подсоленной воде, слить. Морковь натереть. Взбить яйца со сливками и приправами. В форму выложить овощи, залить смесью, посыпать сыром. Запекать при 180°C около 30 мин до румяной корочки. Подавайте в порционных формочках.

Куриная запеканка с грибами и сливочным соусом

Курица стала одним из самых популярных видов мяса благодаря ее полезным свойствам и доступности. Попробуйте приготовить на ужин классическую куриную запеканку с грибными нотками.

Ингредиенты

куриное филе - 500 гр;

шампиньоны - 300 гр;

лук - 1 шт;

сливки - 200 мл;

сыр - 150 гр;

чеснок - 2 зубчика;

масло растительное, соль, перец по вкусу.

Приготовление

Курицу нарезать кубиками, обжарить до полуготовности. Отдельно обжарить грибы с луком и чесноком. В форму выложить курицу, сверху грибы, полить сливками. Посыпать тертым сыром. Запекать при 180°C 25 мин до золотистого верха.

Макаронная запеканка

Макаронная запеканка "Вкус детства" напомнит вам лучшие моменты жизни, когда солнце светило ярче и трава была зеленее. Ее приготовление не займет много времени, но такой ужин подарит минуты ностальгии.

Ингредиенты

макароны (рожки или спиральки) - 300 гр;

яйца - 3 шт;

молоко - 250 мл;

сахар - 2–3 ст. ложки;

сливочное масло - 30 гр;

ванильный сахар - 1 ч. ложка.

Приготовление

Отварить макароны до полуготовности, смешать с маслом. Взбить яйца с молоком, сахаром и ванилином. Залить макароны смесью, перемешать. Выложить в форму, запекать 30 мин при 180°C. Подавать с вареньем или медом.

Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептов09.10.25, 15:21 • 143861 просмотр

Баклажановая запеканка

Это своеобразная легкая "лазанья" без пасты, которую можно приготовить быстро и недорого, учитывая сезонность этого овоща.

Ингредиенты

баклажаны - 2–3 шт;

помидоры - 3 шт или томатный соус - 250 мл;

сыр моцарелла или твердый - 200 гр;

чеснок - 2 зубчика;

базилик, соль, масло растительное по вкусу.

Приготовление

Баклажаны нарезать кружочками, посолить, дать постоять 10 мин, обжарить. Выложить слоями, которые нужно повторить несколько раз: баклажаны, соус, сыр. Верхний слой - сыр и немного базилика. Запекать при 180°C 30–35 мин до золотистой корочки.

Топ-5 блюд из курицы: простые и вкусные рецепты для семейного ужина06.10.25, 15:01 • 98481 просмотр

Алена Уткина

Кулинар
Грибы