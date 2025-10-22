ТОП-5 запеканок, которые быстро готовятся и придутся по вкусу всей семье
Киев • УНН
Представлена подборка из пяти рецептов запеканок, которые готовятся быстро и имеют яркий вкус. Среди них: капустная с колбасками, овощная с брокколи, куриная с грибами, макаронная и баклажанная запеканки.
Забудьте о сложных рецептах, на которые жалко тратить полвыходного дня. УНН подготовил подборку из 5 запеканок, которые готовятся быстро, получаются невероятно вкусными и точно станут любимым ужином всей семьи.
Капустная запеканка с колбасками
Домашнее блюдо с минимумом ингредиентов, но с ярким вкусом.
Ингредиенты
капуста белокочанная - 700–800 гр;
колбаски копченые или полукопченые - 250–300 гр;
яйца - 3 шт;
сметана или сливки - 200 мл;
манка или мука - 2–3 ст. ложки;
лук - 1 большая;
морковь - 1 шт;
сыр твердый — 100 г (по желанию);
масло растительное - 2 ст. ложки;
соль, черный перец, любимые специи (паприка, орегано, чесночный порошок).
Приготовление
Нашинкуйте капусту, посолите и слегка помните руками, чтобы она стала мягче. Лук и морковь нарежьте и обжарьте на растительном масле до легкого золотистого цвета, добавьте колбаски, нарезанные кружочками или полосками, обжарьте еще 3–4 минуты. Можно взять разные виды колбас для более насыщенного аромата.
В большой миске соедините капусту, обжаренные овощи с колбасками, яйца, сметану и манку. Посолите, поперчите, добавьте специи, тертый сыр. Выложите массу в смазанную форму, разровняйте. Запекайте в духовке при 180 °C примерно 40–45 минут, пока сверху не появится аппетитная корочка. Перед подачей немного остудить. Идеально сочетается со сметаной или горчичным соусом.
Овощная запеканка с брокколи, морковью и сыром
Здоровый ужин, который с удовольствием съедят даже дети, несмотря на наличие в рецепте брокколи.
Ингредиенты
брокколи - 300 гр;
морковь - 1 шт;
цветная капуста - 300 гр;
яйца - 3 шт;
сливки (или молоко) - 150 мл;
сыр твердый - 150 гр;
соль, перец, мускатный орех.
Приготовление
Отварить брокколи и цветную капусту 5 мин в подсоленной воде, слить. Морковь натереть. Взбить яйца со сливками и приправами. В форму выложить овощи, залить смесью, посыпать сыром. Запекать при 180°C около 30 мин до румяной корочки. Подавайте в порционных формочках.
Куриная запеканка с грибами и сливочным соусом
Курица стала одним из самых популярных видов мяса благодаря ее полезным свойствам и доступности. Попробуйте приготовить на ужин классическую куриную запеканку с грибными нотками.
Ингредиенты
куриное филе - 500 гр;
шампиньоны - 300 гр;
лук - 1 шт;
сливки - 200 мл;
сыр - 150 гр;
чеснок - 2 зубчика;
масло растительное, соль, перец по вкусу.
Приготовление
Курицу нарезать кубиками, обжарить до полуготовности. Отдельно обжарить грибы с луком и чесноком. В форму выложить курицу, сверху грибы, полить сливками. Посыпать тертым сыром. Запекать при 180°C 25 мин до золотистого верха.
Макаронная запеканка
Макаронная запеканка "Вкус детства" напомнит вам лучшие моменты жизни, когда солнце светило ярче и трава была зеленее. Ее приготовление не займет много времени, но такой ужин подарит минуты ностальгии.
Ингредиенты
макароны (рожки или спиральки) - 300 гр;
яйца - 3 шт;
молоко - 250 мл;
сахар - 2–3 ст. ложки;
сливочное масло - 30 гр;
ванильный сахар - 1 ч. ложка.
Приготовление
Отварить макароны до полуготовности, смешать с маслом. Взбить яйца с молоком, сахаром и ванилином. Залить макароны смесью, перемешать. Выложить в форму, запекать 30 мин при 180°C. Подавать с вареньем или медом.
Баклажановая запеканка
Это своеобразная легкая "лазанья" без пасты, которую можно приготовить быстро и недорого, учитывая сезонность этого овоща.
Ингредиенты
баклажаны - 2–3 шт;
помидоры - 3 шт или томатный соус - 250 мл;
сыр моцарелла или твердый - 200 гр;
чеснок - 2 зубчика;
базилик, соль, масло растительное по вкусу.
Приготовление
Баклажаны нарезать кружочками, посолить, дать постоять 10 мин, обжарить. Выложить слоями, которые нужно повторить несколько раз: баклажаны, соус, сыр. Верхний слой - сыр и немного базилика. Запекать при 180°C 30–35 мин до золотистой корочки.
