Осенний стол: что приготовить из тыквы, яблок и груш

Осенний стол трудно представить без привычных для нас овощей и фруктов: яблок, груш и тыквы. УНН собрал топ-5 блюд для осеннего стола, которые помогут разнообразить меню и ощутить вкус осени в каждой ложке.

Крем-суп из тыквы и моркови

Ингредиенты (на 4 порции)

тыква - 500 г;

морковь - 2 шт.;

лук - 1 шт.;

чеснок - 2 зубчика;

овощной бульон или вода - 1 л;

сливки (10-20%) - 100 мл;

оливковое масло - 2 ст. л.;

соль, перец, мускатный орех - по вкусу.

Способ приготовления

Тыкву очистите от кожуры и семян, нарежьте кубиками примерно 2×2 см. Морковь нарежьте кружочками или брусками примерно такого же размера, чтобы овощи проварились равномерно. В большой кастрюле разогрейте масло, обжарьте нарезанный лук до золотистого цвета (около 5 мин). Добавьте измельченный чеснок и прогрейте еще 30 секунд - чтобы высвободился аромат. Положите в кастрюлю морковь и тыкву, перемешайте, чтобы овощи покрылись маслом. Тушите 3-4 мин, затем залейте бульоном или водой. Доведите до кипения, уменьшите огонь и варите 20-25 мин, пока овощи не станут мягкими (легко протыкаются вилкой).

Снимите с огня, измельчите блендером в пюре до гладкой текстуры. Если суп слишком густой - добавьте еще немного бульона. Влейте сливки, приправьте солью, перцем и щепоткой мускатного ореха. Перемешайте. Подайте с поджаренными сухариками, тыквенными семечками или ложкой сметаны.

Тушеная капуста с яблоками и клюквой

Ингредиенты

белокочанная капуста - 700 г;

яблоки кисло-сладкие - 2 шт.;

клюква (свежая или замороженная) - 100 г;

лук - 1 шт.;

масло - 3 ст. л.;

соль, сахар, черный перец - по вкусу.

Способ приготовления

Нашинкуйте капусту тонкой соломкой. Если она грубая - слегка перетрите руками с солью, чтобы стала мягче. Яблоки очистите от сердцевины и нарежьте кубиками (кожуру можно оставить). В глубокой сковороде или казане разогрейте масло, обжарьте нарезанный лук до мягкости (5 мин). Добавьте капусту, перемешайте и накройте крышкой. Тушите на среднем огне 10 мин, периодически помешивая.

Добавьте яблоки и клюкву. Если клюква заморожена - не размораживайте заранее. Посолите, добавьте щепотку сахара и перца. Если любите кисло-сладкий вкус - сахара можно немного больше. Тушите еще 15-20 мин на слабом огне, пока яблоки не размягчатся, а капуста станет нежной. Подавайте горячей как гарнир или как постное основное блюдо.

Осенний пирог с грушей и корицей

Ингредиенты

тесто песочное - 300 г (готовое или домашнее);

груши - 3-4 шт.;

сахар - 100 г;

корица - 1 ч. л.;

мука - 1 ст. л.;

сливочное масло - 30 г.

Способ приготовления

Если готовите тесто самостоятельно: смешайте 200 г муки, 100 г масла, 1 яйцо и 2 ст. л. сахара, замесите, охладите 30 мин в холодильнике. Раскатайте тесто в круг 3-4 мм толщиной, выложите в форму для выпекания (с бортиками).

Груши очистите и нарежьте тонкими ломтиками. Смешайте их с сахаром, мукой и корицей. Выложите начинку на тесто, слегка утрамбуйте. Сверху разложите кусочки сливочного масла. Выпекайте при 180°C 30-35 мин, пока бортики не станут золотистыми, а груши не пустят сок. Перед подачей дайте пирогу остыть 10 мин, чтобы начинка стабилизировалась. Подавайте теплым, прекрасно сочетается с шариком мороженого или взбитыми сливками.

Жаркое с индейкой и грибами

Ингредиенты

филе индейки - 500 г;

картофель - 5 шт.;

морковь - 1 шт.;

шампиньоны - 300 г;

лук - 1 шт.;

масло - 3 ст. л.;

соль, перец, лавровый лист, зелень - по вкусу.

Способ приготовления

Нарежьте индейку кубиками по 3-4 см. Обжарьте в масле до золотистой корочки (8-10 мин). Добавьте нарезанный лук и морковь кружочками. Обжаривайте еще 5 мин. Добавьте нарезанные пластинками шампиньоны. Жарьте до испарения жидкости.

Переложите все в казан или глубокую кастрюлю. Добавьте нарезанный картофель. Залейте водой или бульоном так, чтобы жидкость покрывала продукты. Посолите, поперчите, добавьте лавровый лист. Доведите до кипения. Уменьшите огонь и варите под крышкой 30-40 мин, пока картофель не станет мягким. Перед подачей посыпьте свежей зеленью.

Безалкогольный глинтвейн (с яблочным соком)

Ингредиенты

яблочный сок - 1 л;

апельсин - 1 шт.;

яблоко - 1 шт.;

палочки корицы - 2 шт.;

гвоздика - 5 бутонов;

мед - 2 ст. л.

Способ приготовления

В кастрюлю влейте яблочный сок. Добавьте нарезанный кружочками апельсин и яблоко. Положите палочки корицы и гвоздику. Подогревайте на слабом огне 15-20 мин, не доводя до кипения (чтобы специи отдали аромат).

Снимите с огня, добавьте мед и перемешайте. Дайте настояться под крышкой 5 мин, затем разлейте по чашкам. Подайте горячим, украсив долькой апельсина или палочкой корицы.

