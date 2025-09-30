$41.320.16
Осенний стол: что приготовить из тыквы, яблок и груш

Киев • УНН

 • 1066 просмотра

УНН собрал пять рецептов для осеннего стола, включающих крем-суп из тыквы, тушеную капусту с яблоками, осенний пирог с грушей, жаркое из индейки и безалкогольный глинтвейн. Эти блюда помогут разнообразить меню и ощутить вкус осени.

Осенний стол: что приготовить из тыквы, яблок и груш

Осенний стол трудно представить без привычных для нас овощей и фруктов: яблок, груш и тыквы. УНН собрал топ-5 блюд для осеннего стола, которые помогут разнообразить меню и ощутить вкус осени в каждой ложке.

Крем-суп из тыквы и моркови

Ингредиенты (на 4 порции)

  • тыква - 500 г;
    • морковь - 2 шт.;
      • лук - 1 шт.;
        • чеснок - 2 зубчика;
          • овощной бульон или вода - 1 л;
            • сливки (10-20%) - 100 мл;
              • оливковое масло - 2 ст. л.;
                • соль, перец, мускатный орех - по вкусу.

                  Способ приготовления

                  Тыкву очистите от кожуры и семян, нарежьте кубиками примерно 2×2 см. Морковь нарежьте кружочками или брусками примерно такого же размера, чтобы овощи проварились равномерно. В большой кастрюле разогрейте масло, обжарьте нарезанный лук до золотистого цвета (около 5 мин). Добавьте измельченный чеснок и прогрейте еще 30 секунд - чтобы высвободился аромат. Положите в кастрюлю морковь и тыкву, перемешайте, чтобы овощи покрылись маслом. Тушите 3-4 мин, затем залейте бульоном или водой. Доведите до кипения, уменьшите огонь и варите 20-25 мин, пока овощи не станут мягкими (легко протыкаются вилкой).

                  Снимите с огня, измельчите блендером в пюре до гладкой текстуры. Если суп слишком густой - добавьте еще немного бульона. Влейте сливки, приправьте солью, перцем и щепоткой мускатного ореха. Перемешайте. Подайте с поджаренными сухариками, тыквенными семечками или ложкой сметаны.

                  Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт15.09.25, 11:30 • 78800 просмотров

                  Тушеная капуста с яблоками и клюквой

                  Ингредиенты

                  • белокочанная капуста - 700 г;
                    • яблоки кисло-сладкие - 2 шт.;
                      • клюква (свежая или замороженная) - 100 г;
                        • лук - 1 шт.;
                          • масло - 3 ст. л.;
                            • соль, сахар, черный перец - по вкусу.

                              Способ приготовления

                              Нашинкуйте капусту тонкой соломкой. Если она грубая - слегка перетрите руками с солью, чтобы стала мягче. Яблоки очистите от сердцевины и нарежьте кубиками (кожуру можно оставить). В глубокой сковороде или казане разогрейте масло, обжарьте нарезанный лук до мягкости (5 мин). Добавьте капусту, перемешайте и накройте крышкой. Тушите на среднем огне 10 мин, периодически помешивая.

                              Добавьте яблоки и клюкву. Если клюква заморожена - не размораживайте заранее. Посолите, добавьте щепотку сахара и перца. Если любите кисло-сладкий вкус - сахара можно немного больше. Тушите еще 15-20 мин на слабом огне, пока яблоки не размягчатся, а капуста станет нежной. Подавайте горячей как гарнир или как постное основное блюдо.

                              Осенний пирог с грушей и корицей

                              Ингредиенты

                              • тесто песочное - 300 г (готовое или домашнее);
                                • груши - 3-4 шт.;
                                  • сахар - 100 г;
                                    • корица - 1 ч. л.;
                                      • мука - 1 ст. л.;
                                        • сливочное масло - 30 г.

                                          Осеннее наслаждение: топ рецептов невероятных сезонных супов25.09.25, 14:57 • 40150 просмотров

                                          Способ приготовления

                                          Если готовите тесто самостоятельно: смешайте 200 г муки, 100 г масла, 1 яйцо и 2 ст. л. сахара, замесите, охладите 30 мин в холодильнике. Раскатайте тесто в круг 3-4 мм толщиной, выложите в форму для выпекания (с бортиками).

                                          Груши очистите и нарежьте тонкими ломтиками. Смешайте их с сахаром, мукой и корицей. Выложите начинку на тесто, слегка утрамбуйте. Сверху разложите кусочки сливочного масла. Выпекайте при 180°C 30-35 мин, пока бортики не станут золотистыми, а груши не пустят сок. Перед подачей дайте пирогу остыть 10 мин, чтобы начинка стабилизировалась. Подавайте теплым, прекрасно сочетается с шариком мороженого или взбитыми сливками.

                                          Жаркое с индейкой и грибами

                                          Ингредиенты

                                          • филе индейки - 500 г;
                                            • картофель - 5 шт.;
                                              • морковь - 1 шт.;
                                                • шампиньоны - 300 г;
                                                  • лук - 1 шт.;
                                                    • масло - 3 ст. л.;
                                                      • соль, перец, лавровый лист, зелень - по вкусу.

                                                        Способ приготовления

                                                        Нарежьте индейку кубиками по 3-4 см. Обжарьте в масле до золотистой корочки (8-10 мин). Добавьте нарезанный лук и морковь кружочками. Обжаривайте еще 5 мин. Добавьте нарезанные пластинками шампиньоны. Жарьте до испарения жидкости.

                                                        Переложите все в казан или глубокую кастрюлю. Добавьте нарезанный картофель. Залейте водой или бульоном так, чтобы жидкость покрывала продукты. Посолите, поперчите, добавьте лавровый лист. Доведите до кипения. Уменьшите огонь и варите под крышкой 30-40 мин, пока картофель не станет мягким. Перед подачей посыпьте свежей зеленью.

                                                        Безалкогольный глинтвейн (с яблочным соком)

                                                        Ингредиенты

                                                        • яблочный сок - 1 л;
                                                          • апельсин - 1 шт.;
                                                            • яблоко - 1 шт.;
                                                              • палочки корицы - 2 шт.;
                                                                • гвоздика - 5 бутонов;
                                                                  • мед - 2 ст. л.

                                                                    Способ приготовления

                                                                    В кастрюлю влейте яблочный сок. Добавьте нарезанный кружочками апельсин и яблоко. Положите палочки корицы и гвоздику. Подогревайте на слабом огне 15-20 мин, не доводя до кипения (чтобы специи отдали аромат).

                                                                    Снимите с огня, добавьте мед и перемешайте. Дайте настояться под крышкой 5 мин, затем разлейте по чашкам. Подайте горячим, украсив долькой апельсина или палочкой корицы.

                                                                    День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейков26.09.25, 15:18 • 83304 просмотра

                                                                    Алена Уткина

                                                                    Кулинар