Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
06:40 • 26147 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 31803 просмотра
Украинцы выбирают более дешевые аналоги: как политика высоких цен "Дарницы" ослабляет ее позиции на фармрынкеPhoto25 сентября, 14:30 • 32577 просмотра
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейков

Киев • УНН

 • 174 просмотра

26 сентября отмечается День американских блинов. УНН предлагает пять рецептов приготовления панкейков: классические, на кефире, морковные, банановые и тыквенные.

День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейков

Сегодня, 26 сентября, отмечается День американских блинчиков или панкейков, которые приобрели популярность в разных уголках мира. И в связи с этим УНН предлагает вниманию читателей пять невероятно вкусных рецептов приготовления этого лакомства.

Панкейки классические

Ингредиенты:

· 2 порции;

· 5 ст. л. с горкой муки;

· 1 яйцо;

· 1 ст. л. сахара коричневого;

· 1 ст. л. растительного масла;

· 0,5 ч. л. соды (погасить уксусом или лимонным соком);

· 200 мл молока;

· 1/4 ч. л. соли;

· 1 ч. л. ванили.

Приготовление:

1. Взбить вилкой яйцо с солью и сахаром. Добавить ванилин, растительное масло, продолжая взбивать. Влить молоко, перемешать.

2. Добавить муку, хорошо перемешивая тесто. Добавить в тесто соду. Перемешать.

3. Выпекать на сухой сковороде или плите с антипригарным покрытием. При подаче сложить тортиком, поливая все слои медом или кленовым сиропом.

Осеннее наслаждение: топ рецептов невероятных сезонных супов25.09.25, 14:57 • 38611 просмотров

Панкейки на кефире

Ингредиенты:

· 220 мл кефира;

· 1 шт куриное яйцо;

· 3 ст.л сахара;

· 1 стакан (200 мл) пшеничной муки;

· 0,5 ч.л соды;

· 1 ч.л разрыхлителя;

· 1 щепотка соли;

· 4 ст.л рафинированного масла (или любого другого).

Приготовление:

1. Кефир стоит немного подогреть, но не кипятить. Добавить яйцо, сахар, соль, растительное масло. Хорошо перемешать.

2. Добавить муку, смешать с разрыхлителем и содой. Стоит обратить внимание, что муки может понадобиться немного больше или, наоборот, меньше. Хорошо перемешать (как на оладьи).

3. На раскаленную сковороду выложить тесто - полторы-две столовые ложки на каждый панкейк. После этого ждать появления пузырьков на поверхности теста. Когда появились – перевернуть. Жарить на малом огне до полной готовности.

Морковные панкейки

Ингредиенты:

· 300 г пшеничной муки;

· 300 г молока;

· 2 шт. куриное яйцо;

· 2 ст. л. сахарной пудры;

· 2 ч. л. разрыхлителя теста;

· 2 ст. л. растительного масла (в тесто);

· 12 ст. л. растительного масла (для жарки);

· 1 ст. морковь – (тертая);

· 1 щепотка соли.

Приготовление:

1. Морковь (или морковный жмых) натереть на терке и добавить в тесто. Размешать. Сковородку разогреть и налить в нее 1 ст.л. растительного масла. Вылить 1 небольшой половник теста.

2. Жарить панкейк с одной стороны до образования золотистой корочки и больших пузырьков на поверхности. 7-8 минут с одной стороны на огне, соответствующем 5 по шкале от 1 до 9.

3. Перевернуть панкейк. Для этого сковороду следует поднять и немного покрутить, чтобы еще не пропеченное тесто распределилось равномернее. Аккуратно подцепить лопаткой блинчик и перевернуть его.

4. Обжаренные панкейки уложить башенкой и полить медом или карамелью. По желанию можно украсить бананом и ягодами.

Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организме19.09.25, 17:24 • 123619 просмотров

Банановые панкейки

Ингредиенты:

· 1 порция;

· 1/2 банана;

· 1 яйцо;

· 1 ст. л. без горки пшеничной муки (можно ц/з);

· 1 ст. л. без горки рисовой муки (у меня ц/з рисовая);

· по вкусу подсластитель.

Приготовление:

1. Банан размять вилочкой или взбить с помощью блендера с яйцом и подсластителем. Добавить муку и хорошо перемешать. Тесто должно получиться как негустая сметана.

2. Разогреть сковороду и смазать маслом для аромата. Выложить тесто по 2 ст. л. на один панкейк. Жарить с двух сторон на небольшом огне.

3. Готовые панкейки можно подавать с вареньем, медом, йогуртом.

Тыквенные панкейки

Ингредиенты:

· 200 г тыквенного пюре;

·  2 яйца;

·  50-100 г сахара;

·  1 ч. л. ванильного сахара или ванилин – на кончике ножа;

·  30 г сливочного масла или 2 ст. л. оливкового;

·  200 мл молока;

·  1 ч. л. разрыхлителя;

·  200-220 г муки;

·  1 щепотка соли.

Приготовление:

1. Тыквенное пюре приготовить заранее. Для этого тыкву запечь или отварить, затем пюрировать любым удобным для вас способом. Растопить сливочное масло и дать ему остыть. Отделить яичные белки от желтков. Белки взбить до устойчивой пены.

2. В миске смешать желтки, соль, сахар, ванилин, растопленное остывшее масло и взбить блендером до однородной консистенции. В желтковую массу добавить тыквенное пюре, влить молоко и перемешать.

3. В муку всыпать разрыхлитель и хорошо перемешать. Сухие ингредиенты просеять в тыквенную смесь и быстро перемешать (в течение 20-30 сек).

4. В тесто добавить взбитые белки и аккуратно перемешать до однородной массы. Тесто по консистенции должно быть гуще, чем на блины и немного жиже, чем на оладьи.

5. Выкладывать по 1 ст. л. теста на сухую сковороду, стараясь выкладывать его частями в центр сковородки. Жарить панкейки 1-1,5 мин., затем перевернуть и жарить еще около 30 секунд до образования золотистой корочки.

Вкусно и полезно: топ изысканных блюд из авокадо16.09.25, 16:27 • 4973 просмотра

Павел Зинченко

