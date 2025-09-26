День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейков
Сегодня, 26 сентября, отмечается День американских блинчиков или панкейков, которые приобрели популярность в разных уголках мира. И в связи с этим УНН предлагает вниманию читателей пять невероятно вкусных рецептов приготовления этого лакомства.
Панкейки классические
Ингредиенты:
· 2 порции;
· 5 ст. л. с горкой муки;
· 1 яйцо;
· 1 ст. л. сахара коричневого;
· 1 ст. л. растительного масла;
· 0,5 ч. л. соды (погасить уксусом или лимонным соком);
· 200 мл молока;
· 1/4 ч. л. соли;
· 1 ч. л. ванили.
Приготовление:
1. Взбить вилкой яйцо с солью и сахаром. Добавить ванилин, растительное масло, продолжая взбивать. Влить молоко, перемешать.
2. Добавить муку, хорошо перемешивая тесто. Добавить в тесто соду. Перемешать.
3. Выпекать на сухой сковороде или плите с антипригарным покрытием. При подаче сложить тортиком, поливая все слои медом или кленовым сиропом.
Панкейки на кефире
Ингредиенты:
· 220 мл кефира;
· 1 шт куриное яйцо;
· 3 ст.л сахара;
· 1 стакан (200 мл) пшеничной муки;
· 0,5 ч.л соды;
· 1 ч.л разрыхлителя;
· 1 щепотка соли;
· 4 ст.л рафинированного масла (или любого другого).
Приготовление:
1. Кефир стоит немного подогреть, но не кипятить. Добавить яйцо, сахар, соль, растительное масло. Хорошо перемешать.
2. Добавить муку, смешать с разрыхлителем и содой. Стоит обратить внимание, что муки может понадобиться немного больше или, наоборот, меньше. Хорошо перемешать (как на оладьи).
3. На раскаленную сковороду выложить тесто - полторы-две столовые ложки на каждый панкейк. После этого ждать появления пузырьков на поверхности теста. Когда появились – перевернуть. Жарить на малом огне до полной готовности.
Морковные панкейки
Ингредиенты:
· 300 г пшеничной муки;
· 300 г молока;
· 2 шт. куриное яйцо;
· 2 ст. л. сахарной пудры;
· 2 ч. л. разрыхлителя теста;
· 2 ст. л. растительного масла (в тесто);
· 12 ст. л. растительного масла (для жарки);
· 1 ст. морковь – (тертая);
· 1 щепотка соли.
Приготовление:
1. Морковь (или морковный жмых) натереть на терке и добавить в тесто. Размешать. Сковородку разогреть и налить в нее 1 ст.л. растительного масла. Вылить 1 небольшой половник теста.
2. Жарить панкейк с одной стороны до образования золотистой корочки и больших пузырьков на поверхности. 7-8 минут с одной стороны на огне, соответствующем 5 по шкале от 1 до 9.
3. Перевернуть панкейк. Для этого сковороду следует поднять и немного покрутить, чтобы еще не пропеченное тесто распределилось равномернее. Аккуратно подцепить лопаткой блинчик и перевернуть его.
4. Обжаренные панкейки уложить башенкой и полить медом или карамелью. По желанию можно украсить бананом и ягодами.
Банановые панкейки
Ингредиенты:
· 1 порция;
· 1/2 банана;
· 1 яйцо;
· 1 ст. л. без горки пшеничной муки (можно ц/з);
· 1 ст. л. без горки рисовой муки (у меня ц/з рисовая);
· по вкусу подсластитель.
Приготовление:
1. Банан размять вилочкой или взбить с помощью блендера с яйцом и подсластителем. Добавить муку и хорошо перемешать. Тесто должно получиться как негустая сметана.
2. Разогреть сковороду и смазать маслом для аромата. Выложить тесто по 2 ст. л. на один панкейк. Жарить с двух сторон на небольшом огне.
3. Готовые панкейки можно подавать с вареньем, медом, йогуртом.
Тыквенные панкейки
Ингредиенты:
· 200 г тыквенного пюре;
· 2 яйца;
· 50-100 г сахара;
· 1 ч. л. ванильного сахара или ванилин – на кончике ножа;
· 30 г сливочного масла или 2 ст. л. оливкового;
· 200 мл молока;
· 1 ч. л. разрыхлителя;
· 200-220 г муки;
· 1 щепотка соли.
Приготовление:
1. Тыквенное пюре приготовить заранее. Для этого тыкву запечь или отварить, затем пюрировать любым удобным для вас способом. Растопить сливочное масло и дать ему остыть. Отделить яичные белки от желтков. Белки взбить до устойчивой пены.
2. В миске смешать желтки, соль, сахар, ванилин, растопленное остывшее масло и взбить блендером до однородной консистенции. В желтковую массу добавить тыквенное пюре, влить молоко и перемешать.
3. В муку всыпать разрыхлитель и хорошо перемешать. Сухие ингредиенты просеять в тыквенную смесь и быстро перемешать (в течение 20-30 сек).
4. В тесто добавить взбитые белки и аккуратно перемешать до однородной массы. Тесто по консистенции должно быть гуще, чем на блины и немного жиже, чем на оладьи.
5. Выкладывать по 1 ст. л. теста на сухую сковороду, стараясь выкладывать его частями в центр сковородки. Жарить панкейки 1-1,5 мин., затем перевернуть и жарить еще около 30 секунд до образования золотистой корочки.
