День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейків

Сьогодні, 26 вересня, відзначається День американських млинців або панкейків, які набули популярності в різних куточках світу. І в зв’язку з цим УНН пропонує увазі читачів п’ять неймовірно смачних рецептів приготування цих ласощів.

Панкейки класичні

Інгредієнти:

· 2 порції;

· 5 ст. л. з гіркою борошна;

· 1 яйце;

· 1 ст. л. цукру коричневого;

· 1 ст. л. олії;

· 0,5 ч. л. соди (погасити осьтом чи лимонним соком);

· 200 мл молока;

· 1/4 ч. л. солі;

· 1 ч. л. ванілі.

Приготування:

1. Збити виделкою яйце з сіллю та цукром. Додати ванілін, олію, продовжуючи збивати. Налити молоко, перемішати.

2. Додати борошно, добре перемішуючи тісто. Додати в тісто соду. Перемішати.

3. Випікати на сухій сковороді або плиті з антипригарним покриттям. При подачі скласти тортиком, поливаючи всі шари медом або кленовим сиропом.

Панкейки на кефірі

Інгредієнти:

· 220 мл кефір;

· 1 шт яйце куряче;

· 3 ст.л цукор;

· 1 склянка (200 мл) борошна пшеничного;

· 0,5 ч.л соди;

· 1 ч.л розпушувача;

· 1 щіпка солі;

· 4 ст.л Рафінована олія (або будь-яке інше).

Приготування:

1. Кефір варто трохи підігріти, але не кип'ятити. Додати яйце, цукор, сіль, олію. Добре перемішати.

2. Додати борошно, змішати з розпушувачем та содою. Варто звернути увагу, що борошна може знадобитися трохи більше чи, навпаки, менше. Добре перемішати (як на оладки).

3. На розпечену сковороду викласти тісто - півтори-дві столові ложки на кожен панкейк. Після цього чекати появи бульбашок на поверхні тіста. Коли з’явилися – перевернути. Смажити на малому вогні до повної готовності.

Моркв’яні панкейки

Інгредієнти:

· 300 г борошна пшеничного;

· 300 г молока;

· 2 шт. яйце куряче;

· 2 ст. л. цукрова пудра;

· 2 ч. л. розпушувач тіста;

· 2 ст. л. олія (в тісто);

· 12 ст. л. олія (для смаження);

· 1 ст. морква – (терта);

· 1 щіпка сіль.

Приготування:

1. Морквину (або морквяну макуху) натерти на тертці і додати в тісто. Розмішати. Сковорідку розігріти та налити в неї 1 ст.л. олії. Вилити 1 невеликий ополоник тіста.

2. Смажити панкейк з одного боку до утворення золотистої скоринки та великих бульбашок на поверхні. 7-8 хвилин з одного боку на вогні, що відповідає 5 за шкалою від 1 до 9.

3. Перевернути панкейк. Для цього сковороду слід підняти і трохи покрутити, щоб ще не пропечене тісто розподілилося рівномірніше. Акуратно підчепити лопаткою млинець і перевернути його.

4. Обсмажені панкейки укласти башточкою та полити медом або карамеллю. За бажанням можна прикрасити бананом та ягодами.

Бананові панкейки

Інгредієнти:

· 1 порція;

· 1/2 банану;

· 1 яйце;

· 1 ст. л. без гірки пшеничного борошна (можна ц/з);

· 1 ст. л. без гірки рисового борошна (у мене ц/з рисова);

· за смаком підсолоджувач.

Приготування:

1. Банан розім'яти вилочкою або збити за допомогою блендера з яйцем та підсолоджувачем. Додати борошно і добре перемішати. Тісто має вийти як негуста сметана.

2. Розігріти сковороду і змастити маслом для аромату. Викласти тісто по 2 ст. л. на один панкейк. Смажити з двох сторін на невеликому вогні.

3. Готові панкейки можна подавати з варенням, медом, йогуртом.

Гарбузові панкейки

Інгредієнти:

· 200 г гарбузового пюре;

· 2 яйця;

· 50-100 г цукру;

· 1 ч. л. ванільного цукру або ванілін – на кінчику ножа;

· 30 г вершкового масла|мастила| або 2 ст. л. оливкового;

· 200 мл молока;

· 1 ч. л. розпушувача;

· 200-220 г борошна;

· 1 щіпка солі.

Приготування:

1. Гарбузове пюре приготувати заздалегідь. Для цього гарбуз запекти або відварити, потім пюрувати будь-яким зручним для вас способом. Розтопити вершкове масло і дати йому охолонути. Відокремити яєчні білки від жовтків. Білки збити до стійкої піни.

2. У мисці змішати, жовтки, сіль, цукор, ванілін, розтоплену олію, що остигнула, і збити блендером до однорідної консистенції. У жовткову масу додати гарбузове пюре, влити молоко і перемішати.

3. У борошно всипати розпушувач і добре перемішати. Сухі інгредієнти просіяти у гарбузову суміш і швидко перемішати (протягом 20-30 сек).

4. У тісто додати збиті білки і акуратно перемішати до однорідної маси. Тісто по консистенції має бути густішим, ніж на млинці і трохи рідше, ніж на оладки.

5. Викладати по 1 ст. л. тіста на суху сковороду, намагаючись викладати його частинами в центр сковорідки. Смажити панкейки 1-1,5 хв., потім перевернути і смажити ще близько 30 секунд до утворення золотистої скоринки.

