День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейків
Київ • УНН
26 вересня відзначається День американських млинців. УНН пропонує п'ять рецептів приготування панкейків: класичні, на кефірі, морквяні, бананові та гарбузові.
Сьогодні, 26 вересня, відзначається День американських млинців або панкейків, які набули популярності в різних куточках світу. І в зв’язку з цим УНН пропонує увазі читачів п’ять неймовірно смачних рецептів приготування цих ласощів.
Панкейки класичні
Інгредієнти:
· 2 порції;
· 5 ст. л. з гіркою борошна;
· 1 яйце;
· 1 ст. л. цукру коричневого;
· 1 ст. л. олії;
· 0,5 ч. л. соди (погасити осьтом чи лимонним соком);
· 200 мл молока;
· 1/4 ч. л. солі;
· 1 ч. л. ванілі.
Приготування:
1. Збити виделкою яйце з сіллю та цукром. Додати ванілін, олію, продовжуючи збивати. Налити молоко, перемішати.
2. Додати борошно, добре перемішуючи тісто. Додати в тісто соду. Перемішати.
3. Випікати на сухій сковороді або плиті з антипригарним покриттям. При подачі скласти тортиком, поливаючи всі шари медом або кленовим сиропом.
Осіння насолода: топ рецептів неймовірних сезонних супів25.09.25, 14:57 • 38618 переглядiв
Панкейки на кефірі
Інгредієнти:
· 220 мл кефір;
· 1 шт яйце куряче;
· 3 ст.л цукор;
· 1 склянка (200 мл) борошна пшеничного;
· 0,5 ч.л соди;
· 1 ч.л розпушувача;
· 1 щіпка солі;
· 4 ст.л Рафінована олія (або будь-яке інше).
Приготування:
1. Кефір варто трохи підігріти, але не кип'ятити. Додати яйце, цукор, сіль, олію. Добре перемішати.
2. Додати борошно, змішати з розпушувачем та содою. Варто звернути увагу, що борошна може знадобитися трохи більше чи, навпаки, менше. Добре перемішати (як на оладки).
3. На розпечену сковороду викласти тісто - півтори-дві столові ложки на кожен панкейк. Після цього чекати появи бульбашок на поверхні тіста. Коли з’явилися – перевернути. Смажити на малому вогні до повної готовності.
Моркв’яні панкейки
Інгредієнти:
· 300 г борошна пшеничного;
· 300 г молока;
· 2 шт. яйце куряче;
· 2 ст. л. цукрова пудра;
· 2 ч. л. розпушувач тіста;
· 2 ст. л. олія (в тісто);
· 12 ст. л. олія (для смаження);
· 1 ст. морква – (терта);
· 1 щіпка сіль.
Приготування:
1. Морквину (або морквяну макуху) натерти на тертці і додати в тісто. Розмішати. Сковорідку розігріти та налити в неї 1 ст.л. олії. Вилити 1 невеликий ополоник тіста.
2. Смажити панкейк з одного боку до утворення золотистої скоринки та великих бульбашок на поверхні. 7-8 хвилин з одного боку на вогні, що відповідає 5 за шкалою від 1 до 9.
3. Перевернути панкейк. Для цього сковороду слід підняти і трохи покрутити, щоб ще не пропечене тісто розподілилося рівномірніше. Акуратно підчепити лопаткою млинець і перевернути його.
4. Обсмажені панкейки укласти башточкою та полити медом або карамеллю. За бажанням можна прикрасити бананом та ягодами.
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організмі19.09.25, 17:24 • 123619 переглядiв
Бананові панкейки
Інгредієнти:
· 1 порція;
· 1/2 банану;
· 1 яйце;
· 1 ст. л. без гірки пшеничного борошна (можна ц/з);
· 1 ст. л. без гірки рисового борошна (у мене ц/з рисова);
· за смаком підсолоджувач.
Приготування:
1. Банан розім'яти вилочкою або збити за допомогою блендера з яйцем та підсолоджувачем. Додати борошно і добре перемішати. Тісто має вийти як негуста сметана.
2. Розігріти сковороду і змастити маслом для аромату. Викласти тісто по 2 ст. л. на один панкейк. Смажити з двох сторін на невеликому вогні.
3. Готові панкейки можна подавати з варенням, медом, йогуртом.
Гарбузові панкейки
Інгредієнти:
· 200 г гарбузового пюре;
· 2 яйця;
· 50-100 г цукру;
· 1 ч. л. ванільного цукру або ванілін – на кінчику ножа;
· 30 г вершкового масла|мастила| або 2 ст. л. оливкового;
· 200 мл молока;
· 1 ч. л. розпушувача;
· 200-220 г борошна;
· 1 щіпка солі.
Приготування:
1. Гарбузове пюре приготувати заздалегідь. Для цього гарбуз запекти або відварити, потім пюрувати будь-яким зручним для вас способом. Розтопити вершкове масло і дати йому охолонути. Відокремити яєчні білки від жовтків. Білки збити до стійкої піни.
2. У мисці змішати, жовтки, сіль, цукор, ванілін, розтоплену олію, що остигнула, і збити блендером до однорідної консистенції. У жовткову масу додати гарбузове пюре, влити молоко і перемішати.
3. У борошно всипати розпушувач і добре перемішати. Сухі інгредієнти просіяти у гарбузову суміш і швидко перемішати (протягом 20-30 сек).
4. У тісто додати збиті білки і акуратно перемішати до однорідної маси. Тісто по консистенції має бути густішим, ніж на млинці і трохи рідше, ніж на оладки.
5. Викладати по 1 ст. л. тіста на суху сковороду, намагаючись викладати його частинами в центр сковорідки. Смажити панкейки 1-1,5 хв., потім перевернути і смажити ще близько 30 секунд до утворення золотистої скоринки.
Смачно і корисно: топ вишуканих страв з авокадо16.09.25, 16:27 • 4973 перегляди