Осінній стіл: що приготувати з гарбуза, яблук та груш

Осінній стіл важко уявити без звичних для нас овочів та фруктів: яблук, груш та гарбуза. УНН зібрав топ-5 страв для осіннього столу, які допоможуть урізноманітнити меню й відчути смак осені у кожній ложці.

Крем-суп із гарбуза та моркви

Інгредієнти (на 4 порції)

гарбуз - 500 г;

морква - 2 шт.;

цибуля - 1 шт.;

часник - 2 зубчики;

овочевий бульйон або вода - 1 л;

вершки (10-20%) - 100 мл;

оливкова олія - 2 ст. л.;

сіль, перець, мускатний горіх - за смаком.

Спосіб приготування

Гарбуз очистіть від шкірки та насіння, наріжте кубиками приблизно 2×2 см. Моркву наріжте кружечками або брусками приблизно такого ж розміру, щоб овочі проварилися рівномірно. У великій каструлі розігрійте олію, обсмажте нарізану цибулю до золотистості (близько 5 хв). Додайте подрібнений часник і прогрійте ще 30 секунд - щоб вивільнився аромат. Покладіть у каструлю моркву та гарбуз, перемішайте, щоб овочі вкрилися олією. Тушкуйте 3-4 хв, тоді залийте бульйоном або водою. Доведіть до кипіння, зменшіть вогонь і варіть 20-25 хв, допоки овочі стануть м’якими (легко протикаються виделкою).

Зніміть з вогню, подрібніть блендером у пюре до гладкої текстури. Якщо суп занадто густий - додайте ще трохи бульйону. Влийте вершки, приправте сіллю, перцем і щіпкою мускатного горіха. Перемішайте. Подайте з підсмаженими сухариками, гарбузовим насінням або ложкою сметани.

Готуємо вино в домашніх умовах: вишуканий та п’янкий рецепт

Тушкована капуста з яблуками та журавлиною

Інгредієнти

білокачанна капуста - 700 г;

яблука кисло-солодкі - 2 шт.;

журавлина (свіжа чи заморожена) - 100 г;

цибуля - 1 шт.;

олія - 3 ст. л.;

сіль, цукор, чорний перець - за смаком.

Спосіб приготування

Нашинкуйте капусту тонкою соломкою. Якщо вона груба - злегка перетріть руками із сіллю, щоб стала м’якшою. Яблука очистіть від серцевини й наріжте кубиками (шкірку можна залишити). У глибокій сковороді чи казані розігрійте олію, обсмажте нарізану цибулю до м’якості (5 хв). Додайте капусту, перемішайте й накрийте кришкою. Тушкуйте на середньому вогні 10 хв, періодично помішуючи.

Додайте яблука та журавлину. Якщо журавлина заморожена - не розморожуйте заздалегідь. Посоліть, додайте щіпку цукру та перцю. Якщо любите кисло-солодкий смак - цукру можна трохи більше. Тушкуйте ще 15-20 хв на слабкому вогні, доки яблука розм’якшаться, а капуста стане ніжною. Подавайте гарячою як гарнір або як пісну основну страву.

Осінній пиріг із грушею та корицею

Інгредієнти

тісто пісочне - 300 г (готове або домашнє);

груші - 3-4 шт.;

цукор - 100 г;

кориця - 1 ч. л.;

борошно - 1 ст. л.;

вершкове масло - 30 г.

Осіння насолода: топ рецептів неймовірних сезонних супів

Спосіб приготування

Якщо готуєте тісто самостійно: змішайте 200 г борошна, 100 г масла, 1 яйце та 2 ст. л. цукру, замісіть, охолодіть 30 хв у холодильнику. Розкачайте тісто на круг 3-4 мм завтовшки, викладіть у форму для випікання (з бортиками).

Груші очистіть і наріжте тонкими скибочками. Змішайте їх із цукром, борошном і корицею. Викладіть начинку на тісто, злегка утрамбуйте. Зверху розкладіть шматочки вершкового масла. Випікайте при 180°C 30-35 хв, поки бортики не стануть золотистими, а груші не пустять сік. Перед подачею дайте пирогу охолонути 10 хв, щоб начинка стабілізувалася. Подавайте теплим, чудово смакує з кулькою морозива або збитими вершками.

Печеня з індичкою та грибами

Інгредієнти

філе індички - 500 г;

картопля - 5 шт.;

морква - 1 шт.;

печериці - 300 г;

цибуля - 1 шт.;

олія - 3 ст. л.;

сіль, перець, лавровий лист, зелень - за смаком.

Спосіб приготування

Наріжте індичку кубиками по 3-4 см. Обсмажте в олії до золотистої скоринки (8-10 хв). Додайте нарізану цибулю й моркву кружечками. Обсмажуйте ще 5 хв. Додайте нарізані пластинками печериці. Смажте до випаровування рідини.

Перекладіть усе в казан або глибоку каструлю. Додайте нарізану картоплю. Залийте водою або бульйоном так, щоб рідина покривала продукти. Посоліть, поперчіть, додайте лавровий лист. Доведіть до кипіння. Зменшіть вогонь і варіть під кришкою 30-40 хв, доки картопля стане м’якою. Перед подачею посипте свіжою зеленню.

Безалкогольний глінтвейн (з яблучним соком)

Інгредієнти

яблучний сік - 1 л;

апельсин - 1 шт.;

яблуко - 1 шт.;

палички кориці - 2 шт.;

гвоздика - 5 бутонів;

мед - 2 ст. л.

Спосіб приготування

У каструлю влийте яблучний сік. Додайте нарізаний кружечками апельсин та яблуко. Покладіть палички кориці й гвоздику. Підігрівайте на слабкому вогні 15-20 хв, не доводячи до кипіння (щоб спеції віддали аромат).

Зніміть з вогню, додайте мед і перемішайте. Дайте настоятися під кришкою 5 хв, тоді розлийте по чашках. Подайте гарячим, прикрасивши часточкою апельсина чи паличкою кориці.

День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейків