Осінній стіл: що приготувати з гарбуза, яблук та груш

Київ • УНН

 • 220 перегляди

УНН зібрав п'ять рецептів для осіннього столу, що включають крем-суп із гарбуза, тушковану капусту з яблуками, осінній пиріг із грушею, печеню з індичкою та безалкогольний глінтвейн. Ці страви допоможуть урізноманітнити меню та відчути смак осені.

Осінній стіл: що приготувати з гарбуза, яблук та груш

Осінній стіл важко уявити без звичних для нас овочів та фруктів: яблук, груш та гарбуза. УНН зібрав топ-5 страв для осіннього столу, які допоможуть урізноманітнити меню й відчути смак осені у кожній ложці.

Крем-суп із гарбуза та моркви

Інгредієнти (на 4 порції)

  • гарбуз - 500 г;
    • морква - 2 шт.;
      • цибуля - 1 шт.;
        • часник - 2 зубчики;
          • овочевий бульйон або вода - 1 л;
            • вершки (10-20%) - 100 мл;
              • оливкова олія - 2 ст. л.;
                • сіль, перець, мускатний горіх - за смаком.

                  Спосіб приготування

                  Гарбуз очистіть від шкірки та насіння, наріжте кубиками приблизно 2×2 см. Моркву наріжте кружечками або брусками приблизно такого ж розміру, щоб овочі проварилися рівномірно. У великій каструлі розігрійте олію, обсмажте нарізану цибулю до золотистості (близько 5 хв). Додайте подрібнений часник і прогрійте ще 30 секунд - щоб вивільнився аромат. Покладіть у каструлю моркву та гарбуз, перемішайте, щоб овочі вкрилися олією. Тушкуйте 3-4 хв, тоді залийте бульйоном або водою. Доведіть до кипіння, зменшіть вогонь і варіть 20-25 хв, допоки овочі стануть м’якими (легко протикаються виделкою).

                  Зніміть з вогню, подрібніть блендером у пюре до гладкої текстури. Якщо суп занадто густий - додайте ще трохи бульйону. Влийте вершки, приправте сіллю, перцем і щіпкою мускатного горіха. Перемішайте. Подайте з підсмаженими сухариками, гарбузовим насінням або ложкою сметани.

                  Готуємо вино в домашніх умовах: вишуканий та п’янкий рецепт15.09.25, 11:30 • 78788 переглядiв

                  Тушкована капуста з яблуками та журавлиною

                  Інгредієнти

                  • білокачанна капуста - 700 г;
                    • яблука кисло-солодкі - 2 шт.;
                      • журавлина (свіжа чи заморожена) - 100 г;
                        • цибуля - 1 шт.;
                          • олія - 3 ст. л.;
                            • сіль, цукор, чорний перець - за смаком.

                              Спосіб приготування

                              Нашинкуйте капусту тонкою соломкою. Якщо вона груба - злегка перетріть руками із сіллю, щоб стала м’якшою. Яблука очистіть від серцевини й наріжте кубиками (шкірку можна залишити). У глибокій сковороді чи казані розігрійте олію, обсмажте нарізану цибулю до м’якості (5 хв). Додайте капусту, перемішайте й накрийте кришкою. Тушкуйте на середньому вогні 10 хв, періодично помішуючи.

                              Додайте яблука та журавлину. Якщо журавлина заморожена - не розморожуйте заздалегідь. Посоліть, додайте щіпку цукру та перцю. Якщо любите кисло-солодкий смак - цукру можна трохи більше. Тушкуйте ще 15-20 хв на слабкому вогні, доки яблука розм’якшаться, а капуста стане ніжною. Подавайте гарячою як гарнір або як пісну основну страву.

                              Осінній пиріг із грушею та корицею

                              Інгредієнти

                              •  тісто пісочне - 300 г (готове або домашнє);
                                • груші - 3-4 шт.;
                                  • цукор - 100 г;
                                    • кориця - 1 ч. л.;
                                      • борошно - 1 ст. л.;
                                        • вершкове масло - 30 г.

                                          Осіння насолода: топ рецептів неймовірних сезонних супів25.09.25, 14:57 • 40090 переглядiв

                                          Спосіб приготування

                                          Якщо готуєте тісто самостійно: змішайте 200 г борошна, 100 г масла, 1 яйце та 2 ст. л. цукру, замісіть, охолодіть 30 хв у холодильнику. Розкачайте тісто на круг 3-4 мм завтовшки, викладіть у форму для випікання (з бортиками).

                                          Груші очистіть і наріжте тонкими скибочками. Змішайте їх із цукром, борошном і корицею. Викладіть начинку на тісто, злегка утрамбуйте. Зверху розкладіть шматочки вершкового масла. Випікайте при 180°C 30-35 хв, поки бортики не стануть золотистими, а груші не пустять сік. Перед подачею дайте пирогу охолонути 10 хв, щоб начинка стабілізувалася. Подавайте теплим, чудово смакує з кулькою морозива або збитими вершками.

                                          Печеня з індичкою та грибами

                                          Інгредієнти

                                          • філе індички - 500 г;
                                            • картопля - 5 шт.;
                                              • морква - 1 шт.;
                                                • печериці - 300 г;
                                                  • цибуля - 1 шт.;
                                                    • олія - 3 ст. л.;
                                                      • сіль, перець, лавровий лист, зелень - за смаком.

                                                        Спосіб приготування

                                                        Наріжте індичку кубиками по 3-4 см. Обсмажте в олії до золотистої скоринки (8-10 хв). Додайте нарізану цибулю й моркву кружечками. Обсмажуйте ще 5 хв. Додайте нарізані пластинками печериці. Смажте до випаровування рідини.

                                                        Перекладіть усе в казан або глибоку каструлю. Додайте нарізану картоплю. Залийте водою або бульйоном так, щоб рідина покривала продукти. Посоліть, поперчіть, додайте лавровий лист. Доведіть до кипіння. Зменшіть вогонь і варіть під кришкою 30-40 хв, доки картопля стане м’якою. Перед подачею посипте свіжою зеленню.

                                                        Безалкогольний глінтвейн (з яблучним соком)

                                                        Інгредієнти

                                                        • яблучний сік - 1 л;
                                                          • апельсин - 1 шт.;
                                                            • яблуко - 1 шт.;
                                                              • палички кориці - 2 шт.;
                                                                • гвоздика - 5 бутонів;
                                                                  • мед - 2 ст. л.

                                                                    Спосіб приготування

                                                                    У каструлю влийте яблучний сік. Додайте нарізаний кружечками апельсин та яблуко. Покладіть палички кориці й гвоздику. Підігрівайте на слабкому вогні 15-20 хв, не доводячи до кипіння (щоб спеції віддали аромат).

                                                                    Зніміть з вогню, додайте мед і перемішайте. Дайте настоятися під кришкою 5 хв, тоді розлийте по чашках. Подайте гарячим, прикрасивши часточкою апельсина чи паличкою кориці.

                                                                    День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейків26.09.25, 15:18 • 83231 перегляд

                                                                    Альона Уткіна

                                                                    Кулінар