Осінній стіл: що приготувати з гарбуза, яблук та груш
Київ • УНН
УНН зібрав п'ять рецептів для осіннього столу, що включають крем-суп із гарбуза, тушковану капусту з яблуками, осінній пиріг із грушею, печеню з індичкою та безалкогольний глінтвейн. Ці страви допоможуть урізноманітнити меню та відчути смак осені.
Осінній стіл важко уявити без звичних для нас овочів та фруктів: яблук, груш та гарбуза. УНН зібрав топ-5 страв для осіннього столу, які допоможуть урізноманітнити меню й відчути смак осені у кожній ложці.
Крем-суп із гарбуза та моркви
Інгредієнти (на 4 порції)
- гарбуз - 500 г;
- морква - 2 шт.;
- цибуля - 1 шт.;
- часник - 2 зубчики;
- овочевий бульйон або вода - 1 л;
- вершки (10-20%) - 100 мл;
- оливкова олія - 2 ст. л.;
- сіль, перець, мускатний горіх - за смаком.
Спосіб приготування
Гарбуз очистіть від шкірки та насіння, наріжте кубиками приблизно 2×2 см. Моркву наріжте кружечками або брусками приблизно такого ж розміру, щоб овочі проварилися рівномірно. У великій каструлі розігрійте олію, обсмажте нарізану цибулю до золотистості (близько 5 хв). Додайте подрібнений часник і прогрійте ще 30 секунд - щоб вивільнився аромат. Покладіть у каструлю моркву та гарбуз, перемішайте, щоб овочі вкрилися олією. Тушкуйте 3-4 хв, тоді залийте бульйоном або водою. Доведіть до кипіння, зменшіть вогонь і варіть 20-25 хв, допоки овочі стануть м’якими (легко протикаються виделкою).
Зніміть з вогню, подрібніть блендером у пюре до гладкої текстури. Якщо суп занадто густий - додайте ще трохи бульйону. Влийте вершки, приправте сіллю, перцем і щіпкою мускатного горіха. Перемішайте. Подайте з підсмаженими сухариками, гарбузовим насінням або ложкою сметани.
Тушкована капуста з яблуками та журавлиною
Інгредієнти
- білокачанна капуста - 700 г;
- яблука кисло-солодкі - 2 шт.;
- журавлина (свіжа чи заморожена) - 100 г;
- цибуля - 1 шт.;
- олія - 3 ст. л.;
- сіль, цукор, чорний перець - за смаком.
Спосіб приготування
Нашинкуйте капусту тонкою соломкою. Якщо вона груба - злегка перетріть руками із сіллю, щоб стала м’якшою. Яблука очистіть від серцевини й наріжте кубиками (шкірку можна залишити). У глибокій сковороді чи казані розігрійте олію, обсмажте нарізану цибулю до м’якості (5 хв). Додайте капусту, перемішайте й накрийте кришкою. Тушкуйте на середньому вогні 10 хв, періодично помішуючи.
Додайте яблука та журавлину. Якщо журавлина заморожена - не розморожуйте заздалегідь. Посоліть, додайте щіпку цукру та перцю. Якщо любите кисло-солодкий смак - цукру можна трохи більше. Тушкуйте ще 15-20 хв на слабкому вогні, доки яблука розм’якшаться, а капуста стане ніжною. Подавайте гарячою як гарнір або як пісну основну страву.
Осінній пиріг із грушею та корицею
Інгредієнти
- тісто пісочне - 300 г (готове або домашнє);
- груші - 3-4 шт.;
- цукор - 100 г;
- кориця - 1 ч. л.;
- борошно - 1 ст. л.;
- вершкове масло - 30 г.
Спосіб приготування
Якщо готуєте тісто самостійно: змішайте 200 г борошна, 100 г масла, 1 яйце та 2 ст. л. цукру, замісіть, охолодіть 30 хв у холодильнику. Розкачайте тісто на круг 3-4 мм завтовшки, викладіть у форму для випікання (з бортиками).
Груші очистіть і наріжте тонкими скибочками. Змішайте їх із цукром, борошном і корицею. Викладіть начинку на тісто, злегка утрамбуйте. Зверху розкладіть шматочки вершкового масла. Випікайте при 180°C 30-35 хв, поки бортики не стануть золотистими, а груші не пустять сік. Перед подачею дайте пирогу охолонути 10 хв, щоб начинка стабілізувалася. Подавайте теплим, чудово смакує з кулькою морозива або збитими вершками.
Печеня з індичкою та грибами
Інгредієнти
- філе індички - 500 г;
- картопля - 5 шт.;
- морква - 1 шт.;
- печериці - 300 г;
- цибуля - 1 шт.;
- олія - 3 ст. л.;
- сіль, перець, лавровий лист, зелень - за смаком.
Спосіб приготування
Наріжте індичку кубиками по 3-4 см. Обсмажте в олії до золотистої скоринки (8-10 хв). Додайте нарізану цибулю й моркву кружечками. Обсмажуйте ще 5 хв. Додайте нарізані пластинками печериці. Смажте до випаровування рідини.
Перекладіть усе в казан або глибоку каструлю. Додайте нарізану картоплю. Залийте водою або бульйоном так, щоб рідина покривала продукти. Посоліть, поперчіть, додайте лавровий лист. Доведіть до кипіння. Зменшіть вогонь і варіть під кришкою 30-40 хв, доки картопля стане м’якою. Перед подачею посипте свіжою зеленню.
Безалкогольний глінтвейн (з яблучним соком)
Інгредієнти
- яблучний сік - 1 л;
- апельсин - 1 шт.;
- яблуко - 1 шт.;
- палички кориці - 2 шт.;
- гвоздика - 5 бутонів;
- мед - 2 ст. л.
Спосіб приготування
У каструлю влийте яблучний сік. Додайте нарізаний кружечками апельсин та яблуко. Покладіть палички кориці й гвоздику. Підігрівайте на слабкому вогні 15-20 хв, не доводячи до кипіння (щоб спеції віддали аромат).
Зніміть з вогню, додайте мед і перемішайте. Дайте настоятися під кришкою 5 хв, тоді розлийте по чашках. Подайте гарячим, прикрасивши часточкою апельсина чи паличкою кориці.
