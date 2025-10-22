ТОП-5 запіканок, які швидко готуються і прийдуться до смаку всій родині
Київ • УНН
Представлено добірку з п'яти рецептів запіканок, що готуються швидко та мають яскравий смак. Серед них: капустяна з ковбасками, овочева з броколі, куряча з грибами, макаронна та баклажанова запіканки.
Забудьте про складні рецепти, на які шкода витрачати пів вихідного дня. УНН підготував добірку із 5 запіканок, які готуються швидко, виходять неймовірно смачними й точно стануть улюбленою вечерею всієї родини.
Капустяна запіканка з ковбасками
Домашня страва з мінімумом інгредієнтів, але з яскравим смаком.
Інгредієнти
капуста білокачанна - 700–800 гр;
ковбаски копчені або напівкопчені - 250–300 гр;
яйця - 3 шт;
сметана або вершки - 200 мл;
манка або борошно - 2–3 ст. ложки;
цибуля - 1 велика;
морква - 1 шт;
сир твердий — 100 г (за бажанням);
олія - 2 ст. ложки;
сіль, чорний перець, улюблені спеції (паприка, орегано, часниковий порошок).
Приготування
Нашаткуйте капусту, посоліть й злегка помніть руками, щоб вона стала м’якшою. Цибулю та моркву наріжте і обсмажте на олії до легкого золотистого кольору, додайте ковбаски, нарізані кружечками чи смужками, обсмажте ще 3–4 хвилини. Можна взяти різні види ковбас для більш насиченого аромату.
У великій мисці з’єднайте капусту, обсмажені овочі з ковбасками, яйця, сметану та манку. Посоліть, поперчіть, додайте спеції, тертий сир. Викладіть масу у змащену форму, розрівняйте. Запікайте у духовці при 180 °C приблизно 40–45 хвилин, доки зверху не з’явиться апетитна скоринка. Перед подачею трохи охолодити. Ідеально смакує зі сметаною або гірчичним соусом.
Овочева запіканка з броколі, морквою та сиром
Здорова вечеря, яку залюбки з'їдять навіть діти попри наявність у рецепті броколі.
Інгредієнти
броколі - 300 гр;
морква - 1 шт;
цвітна капуста - 300 гр;
яйця - 3 шт;
вершки (або молоко) - 150 мл;
сир твердий - 150 гр;
сіль, перець, мускатний горіх.
Приготування
Відварити броколі та цвітну капусту 5 хв у підсоленій воді, злити. Моркву натерти. Збити яйця з вершками та приправами. У форму викласти овочі, залити сумішшю, посипати сиром. Запікати при 180°C близько 30 хв до рум’яної скоринки. Подавайте у порційних формочках.
Куряча запіканка з грибами та вершковим соусом
Курка стала одним із найпопулярніших видів м'яса завдяки її корисним властивостям та доступності. Спробуйте приготувати на вечерю класичну курячу запіканку із грибними нотками.
Інгредієнти
куряче філе - 500 гр;
печериці - 300 гр;
цибуля - 1 шт;
вершки - 200 мл;
сир - 150 гр;
часник - 2 зубчики;
олія, сіль, перець за смаком.
Приготування
Курку нарізати кубиками, обсмажити до напівготовності. Окремо обсмажити гриби з цибулею та часником. У форму викласти курку, зверху гриби, полити вершками. Посипати тертим сиром. Запікати при 180°C 25 хв до золотистого верху.
Макаронна запіканка
Макаронна запіканка "Смак дитинства" нагадає вам найліпші моменти життя, коли сонце світило яскравіше і трава була зеленіша. ЇЇ приготування не займе багато часу, але така вечеря подарує хвилини ностальгії.
Інгредієнти
макарони (ріжки або спіральки) - 300 гр;
яйця - 3 шт;
молоко - 250 мл;
цукор - 2–3 ст. ложки;
вершкове масло - 30 гр;
ванільний цукор - 1 ч. ложка.
Приготування
Відварити макарони до напівготовності, змішати з маслом. Збити яйця з молоком, цукром і ваніліном. Залити макарони сумішшю, перемішати. Викласти у форму, запікати 30 хв при 180°C. Подавати з варенням або медом.
Баклажанова запіканка
Це своєрідна легка "лазанья" без пасти, яку можна приготувати швидко та недорого, враховуючи сезонність цього овоча.
Інгредієнти
баклажани - 2–3 шт;
помідори - 3 шт або томатний соус - 250 мл;
сир моцарела або твердий - 200 гр;
часник - 2 зубчики;
базилік, сіль, олія за смаком.
Приготування
Баклажани нарізати кружечками, посолити, дати постояти 10 хв, обсмажити. Викласти шарами, які потрібно повторити декілька разів: баклажани, соус, сир. Верхній шар - сир і трохи базиліку. Запікати при 180°C 30–35 хв до золотистої скоринки.
