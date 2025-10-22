ТОП-5 запіканок, які швидко готуються і прийдуться до смаку всій родині

Забудьте про складні рецепти, на які шкода витрачати пів вихідного дня. УНН підготував добірку із 5 запіканок, які готуються швидко, виходять неймовірно смачними й точно стануть улюбленою вечерею всієї родини.

Капустяна запіканка з ковбасками

Домашня страва з мінімумом інгредієнтів, але з яскравим смаком.

Інгредієнти

капуста білокачанна - 700–800 гр;

ковбаски копчені або напівкопчені - 250–300 гр;

яйця - 3 шт;

сметана або вершки - 200 мл;

манка або борошно - 2–3 ст. ложки;

цибуля - 1 велика;

морква - 1 шт;

сир твердий — 100 г (за бажанням);

олія - 2 ст. ложки;

сіль, чорний перець, улюблені спеції (паприка, орегано, часниковий порошок).

Приготування

Нашаткуйте капусту, посоліть й злегка помніть руками, щоб вона стала м’якшою. Цибулю та моркву наріжте і обсмажте на олії до легкого золотистого кольору, додайте ковбаски, нарізані кружечками чи смужками, обсмажте ще 3–4 хвилини. Можна взяти різні види ковбас для більш насиченого аромату.

У великій мисці з’єднайте капусту, обсмажені овочі з ковбасками, яйця, сметану та манку. Посоліть, поперчіть, додайте спеції, тертий сир. Викладіть масу у змащену форму, розрівняйте. Запікайте у духовці при 180 °C приблизно 40–45 хвилин, доки зверху не з’явиться апетитна скоринка. Перед подачею трохи охолодити. Ідеально смакує зі сметаною або гірчичним соусом.

Овочева запіканка з броколі, морквою та сиром

Здорова вечеря, яку залюбки з'їдять навіть діти попри наявність у рецепті броколі.

Інгредієнти

броколі - 300 гр;

морква - 1 шт;

цвітна капуста - 300 гр;

яйця - 3 шт;

вершки (або молоко) - 150 мл;

сир твердий - 150 гр;

сіль, перець, мускатний горіх.

Приготування

Відварити броколі та цвітну капусту 5 хв у підсоленій воді, злити. Моркву натерти. Збити яйця з вершками та приправами. У форму викласти овочі, залити сумішшю, посипати сиром. Запікати при 180°C близько 30 хв до рум’яної скоринки. Подавайте у порційних формочках.

Куряча запіканка з грибами та вершковим соусом

Курка стала одним із найпопулярніших видів м'яса завдяки її корисним властивостям та доступності. Спробуйте приготувати на вечерю класичну курячу запіканку із грибними нотками.

Інгредієнти

куряче філе - 500 гр;

печериці - 300 гр;

цибуля - 1 шт;

вершки - 200 мл;

сир - 150 гр;

часник - 2 зубчики;

олія, сіль, перець за смаком.

Приготування

Курку нарізати кубиками, обсмажити до напівготовності. Окремо обсмажити гриби з цибулею та часником. У форму викласти курку, зверху гриби, полити вершками. Посипати тертим сиром. Запікати при 180°C 25 хв до золотистого верху.

Макаронна запіканка

Макаронна запіканка "Смак дитинства" нагадає вам найліпші моменти життя, коли сонце світило яскравіше і трава була зеленіша. ЇЇ приготування не займе багато часу, але така вечеря подарує хвилини ностальгії.

Інгредієнти

макарони (ріжки або спіральки) - 300 гр;

яйця - 3 шт;

молоко - 250 мл;

цукор - 2–3 ст. ложки;

вершкове масло - 30 гр;

ванільний цукор - 1 ч. ложка.

Приготування

Відварити макарони до напівготовності, змішати з маслом. Збити яйця з молоком, цукром і ваніліном. Залити макарони сумішшю, перемішати. Викласти у форму, запікати 30 хв при 180°C. Подавати з варенням або медом.

Баклажанова запіканка

Це своєрідна легка "лазанья" без пасти, яку можна приготувати швидко та недорого, враховуючи сезонність цього овоча.

Інгредієнти

баклажани - 2–3 шт;

помідори - 3 шт або томатний соус - 250 мл;

сир моцарела або твердий - 200 гр;

часник - 2 зубчики;

базилік, сіль, олія за смаком.

Приготування

Баклажани нарізати кружечками, посолити, дати постояти 10 хв, обсмажити. Викласти шарами, які потрібно повторити декілька разів: баклажани, соус, сир. Верхній шар - сир і трохи базиліку. Запікати при 180°C 30–35 хв до золотистої скоринки.

