Топ невероятно вкусных рецептов для уютного осеннего обеда

Погода на улице стала более прохладной, и это означает, что от легких летних перекусов стоит перейти на сытные осенние обеды, которые помогут организму сохранить энергию и насытят его всеми необходимыми витаминами. УНН предлагает вниманию читателей пять рецептов невероятно вкусных и полезных осенних блюд.

Суп из тыквы и карри

Ингредиенты:

· 1 столовая ложка оливкового масла;

· 1 средняя желтая луковица, измельченная (примерно 1 1/2 стакана);

· 2 чайные ложки кошерной соли, разделенные;

· 3 столовые ложки красной пасты карри;

· 2 столовые ложки тертого свежего имбиря (из куска 3 дюйма);

· 3 средних зубчика чеснока, измельченные (примерно 1 столовая ложка);

· 4 стакана овощного бульона с низким содержанием натрия;

· 1 1/2 кг мускатной тыквы, нарезанной кубиками по 1 1/2 дюйма (из 2 упаковок [20 унций]);

· 1 банка несладкого кокосового молока (15,5 унций), хорошо перемешанного;

· 1 упаковка шелкового тофу (12 унций), процеженного;

· 2 столовые ложки свежего сока лайма (из 1 или 2 лаймов);

· 6 столовых ложек измельченного соленого арахиса;

· Измельченная свежая кинза и измельченный красный перец (по желанию) для подачи.

Приготовление:

1. Разогрейте масло в большой кастрюле на среднем огне. Добавьте лук и 1/2 чайной ложки соли. Готовьте, часто помешивая, пока лук не начнет подрумяниваться, 6-7 минут.

2. Добавьте пасту карри, имбирь и чеснок; готовьте, помешивая, до появления аромата, примерно 1 минуту. Добавьте бульон и 1 чайную ложку соли, соскребая подрумяненные кусочки со дна кастрюли. Добавьте кабачок. Доведите до кипения на средне-сильном огне. Накройте крышкой и уменьшите огонь до минимума. Тушите, пока кабачок не станет мягким, 12-15 минут.

3. Снимите с огня. Добавьте кокосовое молоко, тофу, сок лайма и оставшиеся 1/2 чайной ложки соли. Используйте погружной блендер, чтобы измельчить до однородной массы.

4. Подавайте, посыпав арахисом, кинзой и, если используете, молотым красным перцем.

Сковорода с курицей и ньокки "Выходи за меня замуж"

Ингредиенты:

· 4 отбивные из куриной грудки по 113 г;

· 1 1/2 ч. л. сушеной итальянской приправы;

· 1 ч. л. крупной, крупнозернистой соли;

· 1/3 стакана процеженных и нарезанных вяленых помидоров в масле плюс 2 ст. л. масла из банки (из банки объемом 218 г), разделенные;

· 3 зубчика чеснока, мелко нарезанные (около 1 ст. л.);

· 1 стакан куриного бульона;

· 3/4 стакана жирных сливок;

· 1 упаковка картофельных ньокки (450 г);

· 1 упаковка молодого шпината (150 г);

· 1 унция тертого сыра пармезан (1/4 стакана).

Приготовление:

1. Приправьте курицу. Промокните курицу насухо. Посыпьте обе стороны итальянской приправой и солью. Приготовьте курицу.

2. Разогрейте томатное масло в большой сковороде на средне-сильном огне. Добавьте курицу; готовьте, переворачивая один раз, до полной готовности, примерно 4 минуты. Переложите на разделочную доску. Приготовьте ньокки.

3. Добавьте помидоры и чеснок в сковороду. Готовьте на среднем огне, помешивая, до появления аромата, примерно 30 секунд. Добавьте бульон и сливки. Доведите до кипения на средне-сильном огне. Добавьте ньокки, тушите, периодически помешивая, до легкого загустения, примерно 1 минуту. Добавьте шпинат горстью, постоянно помешивая, пока шпинат не завянет, а ньокки не станут мягкими, примерно 2 минуты. Добавьте сыр.

4. Снимите с огня; добавьте сыр. При необходимости добавьте немного воды или больше бульона, чтобы разбавить соус. Выложите сверху куриные котлеты. Нарежьте куриные котлеты и выложите их поверх смеси ньокки.

Нут с колбасой и макаронами

Ингредиенты:

· 225 г пасты орекьетте;

· 1 ст. л. оливкового масла первого отжима, плюс еще немного для поливания;

· 125 г молотой сладкой или острой итальянской свиной колбасы;

· 1 маленькая желтая луковица, нарезанная (около 1 стакана);

· 2 банки нута по 425 г, процеженных и промытых;

· 1 банка томатной пасты (170 г);

· 1 ч. л. кошерной соли, плюс еще немного для варки пасты;

· 30 г сыра пармезан, тертого (около 1/4 стакана);

· Крупно нарезанная свежая плосколистная петрушка для украшения (по желанию).

Приготовление:

1. Отварите пасту. Доведите до кипения большую кастрюлю с подсоленной водой. Добавьте пасту и варите согласно инструкциям на упаковке до состояния аль денте. Слейте воду, оставив 2 стакана воды, в которой она варилась. Добавьте колбасу и лук.

2. В той же кастрюле разогрейте масло на среднем огне. Добавьте колбасу; готовьте, разминая ее ложкой, до легкого подрумянивания, 3-4 минуты. Добавьте лук; Готовьте, периодически помешивая, пока колбаса хорошо не подрумянится, а лук не размягчится, 3-5 минут. Добавьте нут и томатную пасту.

3. Добавьте нут и томатную пасту в кастрюлю; готовьте, часто помешивая, пока томатная паста не начнет карамелизироваться, 2-3 минуты. Добавьте отведенную воду для варки и соль; доведите до кипения на средне-сильном огне. Готовьте, часто помешивая и соскребая подрумяненные кусочки со дна кастрюли, до легкого загустения, примерно 3 минуты. Добавьте пасту и подавайте.

Суп из красной чечевицы с лимоном и укропом

Ингредиенты:

· 4 ст. л. несоленого масла, разделить;

· 1 средняя желтая луковица, нарезанная;

· 2 моркови, очищенные и нарезанные;

· 6 стаканов овощного бульона с низким содержанием натрия;

· 1 банка (14,5 унций), запеченных на огне, нарезанных кубиками помидоров;

· 1 1/2 стакана сушеной красной чечевицы, промытой;

· 1 1/2 ч. л. кошерной соли;

· 1 1/4 ч. л. молотого сумаха, плюс еще для украшения (по желанию);

· 1 ч. л. лимонной цедры;

· 2 ст. л. свежего лимонного сока (из 1 лимона);

· 6 ст. л. обычного греческого йогурта из цельного молока;

· 1/4 стакана измельченного свежего укропа.

Приготовление

1. Нагрейте 2 столовые ложки масла в большой кастрюле на среднем огне. Добавьте лук и морковь. Готовьте, периодически помешивая, пока они не начнут размягчаться, примерно 5 минут.

2. Добавьте бульон, помидоры, чечевицу, соль и сумах, если используете. Доведите до кипения на сильном огне. Уменьшите огонь до средне-слабого; накройте крышкой и тушите, пока чечевица не размягчится, примерно 15 минут.

3. Снимите с огня и добавьте лимонный сок и оставшиеся 2 столовые ложки сливочного масла. Разлейте суп по 4 тарелкам и сверху полейте йогуртом. Посыпьте цедрой лимона, укропом и, по желанию, еще сумахом.

Запеченные макароны с колбасками и сыром с брюссельской капустой

Ингредиенты:

· крупная, крупнозернистая соль для воды;

· 340 г пасты ригатони;

· 225 г сладкой итальянской свиной колбасы, без оболочки;

· 1 чайная ложка оливкового масла;

· 280 г тонко нарезанной брюссельской капусты;

· 1 ½ столовые ложки муки универсального назначения;

· 3 зубчика чеснока, мелко нарезанные;

· 2 стакана цельного молока;

· 1 столовая ложка вустерширского соуса;

· 280 г тертого сыра Грюйер (около 2½ стакана), разделенного на порции;

· 45 г тертого сыра Пармезан (около ¾ стакана).

Приготовление:

1. Доведите до кипения большую кастрюлю с подсоленной водой. Сварите пасту согласно инструкциям на упаковке до состояния аль денте. Слейте воду, оставив 1¼ стакана воды, в которой она варилась. Верните пасту в кастрюлю. Разогрейте гриль, поставив решетку в среднее положение.

2. Разогрейте большую сковороду, пригодную для гриля, на средне-сильном огне. Добавьте колбасу; готовьте, разминая ее деревянной ложкой, до золотистого цвета, 6-8 минут. Переложите в кастрюлю с пастой.

3. Разогрейте масло в сковороде. Добавьте брюссельскую капусту и готовьте, пока она не завянет и не обуглится, 3-4 минуты. Добавьте муку и чеснок; готовьте, постоянно помешивая, 1 минуту. Добавьте ¼ стакана воды, в которой варились капусты, и взбивайте венчиком до однородности, примерно 30 секунд.

4. Уменьшите огонь до среднего. Добавьте молоко, вустерширский соус и оставшийся 1 стакан воды, в которой варились капусты; доведите до кипения. Варите, пока жидкость не уменьшится на четверть, 6-7 минут. Добавьте 1¾ стакана грюйера. Добавьте макароны и колбасу.

5. Сверху посыпьте макароны пармезаном и оставшимися ¾ стакана грюйера. Запекайте до золотистого цвета, 3-5 минут.