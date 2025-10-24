Топ неймовірно смачних рецептів для затишного осіннього обіду

Погода на вулиці стала більш прохолодною і це означає, що з легеньких літніх перекусів варто перейти на ситні осінні обіди, які допоможуть організму зберегти енергію та насичать його усіма необхідними вітамінами. УНН пропонує увазі читачів п’ять рецептів неймовірно смачних і корисних осінніх страв.

Суп з гарбуза та каррі

Інгредієнти:

· 1 столова ложка оливкової олії;

· 1 середня жовта цибулина, подрібнена (приблизно 1 1/2 склянки);

· 2 чайні ложки кошерної солі, розділені;

· 3 столові ложки червоної пасти каррі;

· 2 столові ложки тертого свіжого імбиру (з шматка 3 дюйми);

· 3 середні зубчики часнику, подрібнені (приблизно 1 столова ложка);

· 4 склянки овочевого бульйону з низьким вмістом натрію;

· 1 1/2 кг мускатного гарбуза, нарізаного кубиками по 1 1/2 дюйма (з 2 упаковок [20 унцій]);

· 1 банка несолодкого кокосового молока (15,5 унцій), добре перемішаного;

· 1 упаковка шовкового тофу (12 унцій), зцідженого;

· 2 столові ложки свіжого соку лайма (з 1 або 2 лаймів);

· 6 столових ложок подрібненого солоного арахісу;

· Подрібнена свіжа кінза та подрібнений червоний перець (за бажанням) для подачі.

Приготування:

1. Розігрійте олію у великій каструлі на середньому вогні. Додайте цибулю та 1/2 чайної ложки солі. Готуйте, часто помішуючи, поки цибуля не почне підрум'янюватися, 6-7 хвилин.

2. Додайте пасту каррі, імбир і часник; готуйте, помішуючи, до появи аромату, приблизно 1 хвилину. Додайте бульйон і 1 чайну ложку солі, зішкрібаючи підрум'янені шматочки з дна каструлі. Додайте кабачок. Доведіть до кипіння на середньо-сильному вогні. Накрийте кришкою та зменште вогонь до мінімуму. Тушкуйте, поки кабачок не стане м'яким, 12-15 хвилин.

3. Зніміть з вогню. Додайте кокосове молоко, тофу, сік лайма та решту 1/2 чайної ложки солі. Використовуйте занурювальний блендер, щоб подрібнити до однорідної маси.

4. Подавайте, посипавши арахісом, кінзою та, якщо використовуєте, меленим червоним перцем.

Сковорода з куркою та ньоккі "Виходь за мене заміж"

Інгредієнти:

· 4 відбивні з курячої грудки по 113 г;

· 1 1/2 ч. л. сушеної італійської приправи;

· 1 ч. л. грубої, крупнозернистої солі;

· 1/3 склянки зціджених та нарізаних в'ялених помідорів в олії плюс 2 ст. л. олії з банки (з банки об'ємом 218 г), розділені;

· 3 зубчики часнику, дрібно нарізані (близько 1 ст. л.);

· 1 склянка курячого бульйону;

· 3/4 склянки жирних вершків;

· 1 упаковка картопляних ньоккі (450 г);

· 1 упаковка молодого шпинату (150 г);

· 1 унція тертого сиру пармезан (1/4 склянки).

Приготування:

1. Приправте курку. Промокніть курку насухо. Посипте обидва боки італійською приправою та сіллю. Приготуйте курку.

2. Розігрійте томатну олію у великій сковороді на середньо-сильному вогні. Додайте курку; готуйте, перевертаючи один раз, до повної готовності, приблизно 4 хвилини. Перекладіть на обробну дошку. Приготуйте ньоккі.

3. Додайте помідори та часник у сковороду. Готуйте на середньому вогні, помішуючи, до появи аромату, приблизно 30 секунд. Додайте бульйон і вершки. Доведіть до кипіння на середньо-сильному вогні. Додайте ньоккі, тушкуйте, періодично помішуючи, до легкого загустіння, приблизно 1 хвилину. Додайте шпинат жменею, постійно помішуючи, поки шпинат не зів'яне, а ньоккі не стануть м'якими, приблизно 2 хвилини. Додайте сир.

4. Зніміть з вогню; додайте сир. За потреби додайте трохи води або більше бульйону, щоб розрідити соус. Викладіть зверху курячі котлети. Наріжте курячі котлети та викладіть їх поверх суміші ньоккі.

Нут з ковбасою та макаронами

Інгредієнти:

· 225 г пасти орек'єтте;

· 1 ст. л. оливкової олії першого віджиму, плюс ще трохи для поливання;

· 125 г меленої солодкої або гострої італійської свинячої ковбаси;

· 1 маленька жовта цибулина, нарізана (близько 1 склянки);

· 2 банки нуту по 425 г, зціджених та промитих;

· 1 банка томатної пасти (170 г);

· 1 ч. л. кошерної солі, плюс ще трохи для варіння пасти;

· 30 г сиру пармезан, тертого (близько 1/4 склянки);

· Крупно нарізана свіжа плосколистяна петрушка для прикраси (за бажанням).

Приготування:

1. Відваріть пасту. Доведіть до кипіння велику каструлю з підсоленою водою. Додайте пасту та варіть згідно з інструкціями на упаковці до стану аль денте. Злийте воду, залишивши 2 склянки води, в якій вона варилася. Додайте ковбасу та цибулю.

2. У тій самій каструлі розігрійте олію на середньому вогні. Додайте ковбасу; готуйте, розминаючи її ложкою, до легкого підрум'янення, 3-4 хвилини. Додайте цибулю; Готуйте, періодично помішуючи, доки ковбаса добре не підрум'яниться, а цибуля не розм'якне, 3-5 хвилин. Додайте нут і томатну пасту.

3. Додайте нут і томатну пасту в каструлю; готуйте, часто помішуючи, доки томатна паста не почне карамелізуватися, 2-3 хвилини. Додайте відведену воду для варіння та сіль; доведіть до кипіння на середньо-сильному вогні. Готуйте, часто помішуючи та зішкрібаючи підрум'янені шматочки з дна каструлі, до легкого загустіння, приблизно 3 хвилини. Додайте пасту та подавайте.

Суп з червоної сочевиці з лимоном та кропом

Інгредієнти:

· 4 ст. л. несолоного масла, розділити;

· 1 середня жовта цибулина, нарізана;

· 2 моркви, очищені та нарізані;

· 6 склянок овочевого бульйону з низьким вмістом натрію;

· 1 банка (14,5 унцій), запечених на вогні, нарізаних кубиками помідорів;

· 1 1/2 склянки сушеної червоної сочевиці, промитої;

· 1 1/2 ч. л. кошерної солі;

· 1 1/4 ч. л. меленого сумаху, плюс ще для прикраси (за бажанням);

· 1 ч. л. лимонної цедри;

· 2 ст. л. свіжого лимонного соку (з 1 лимона);

· 6 ст. л. звичайного грецького йогурту з цільного молока;

· 1/4 склянки подрібненого свіжого кропу.

Приготування

1. Нагрійте 2 столові ложки масла у великій каструлі на середньому вогні. Додайте цибулю та моркву. Готуйте, періодично помішуючи, доки вони не почнуть розм’якшуватися, приблизно 5 хвилин.

2. Додайте бульйон, помідори, сочевицю, сіль та сумах, якщо використовуєте. Доведіть до кипіння на сильному вогні. Зменште вогонь до середньо-слабкого; накрийте кришкою та тушкуйте, доки сочевиця не розм’якне, приблизно 15 хвилин.

3. Зніміть з вогню та додайте лимонний сік і решту 2 столових ложок вершкового масла. Розлийте суп по 4 тарілках і зверху полийте йогуртом. Посипте цедрою лимона, кропом і, за бажанням, ще сумахом.

Запечені макарони з ковбасками та сиром з брюссельською капустою

Інгредієнти:

· груба, крупнозерниста сіль для води;

· 340 г пасти рігатоні;

· 225 г солодкої італійської свинячої ковбаси, без оболонки;

· 1 чайна ложка оливкової олії;

· 280 г тонко нарізаної брюссельської капусти;

· 1 ½ столові ложки борошна універсального призначення;

· 3 зубчики часнику, дрібно нарізані;

· 2 склянки незбираного молока;

· 1 столова ложка вустерширського соусу;

· 280 г тертого сиру Грюєр (близько 2½ склянки), розділеного на порції;

· 45 г тертого сиру Пармезан (близько ¾ склянки).

Приготування:

1. Доведіть до кипіння велику каструлю з підсоленою водою. Зваріть пасту згідно з інструкціями на упаковці до стану аль денте. Злийте воду, залишивши 1¼ склянки води, в якій вона варилася. Поверніть пасту в каструлю. Розігрійте гриль, поставивши решітку в середнє положення.

2. Розігрійте велику сковороду, придатну для гриля, на середньо-сильному вогні. Додайте ковбасу; готуйте, розминаючи її дерев'яною ложкою, до золотистого кольору, 6-8 хвилин. Перекладіть у каструлю з пастою.

3. Розігрійте олію в сковороді. Додайте брюссельську капусту та готуйте, доки вона не зів'яне та не обвуглиться, 3-4 хвилини. Додайте борошно та часник; готуйте, постійно помішуючи, 1 хвилину. Додайте ¼ склянки води, в якій варилися капусти, та збивайте вінчиком до однорідності, приблизно 30 секунд.

4. Зменште вогонь до середнього. Додайте молоко, вустерширський соус та решту 1 склянки води, в якій варилися капусти; доведіть до кипіння. Варіть, доки рідина не зменшиться на чверть, 6-7 хвилин. Додайте 1¾ склянки грюєру. Додайте макарони та ковбасу.

5. Зверху посипте макарони пармезаном та рештою ¾ склянки грюєру. Запікайте до золотистого кольору, 3-5 хвилин.