Топ неймовірно смачних рецептів для затишного осіннього обіду

$41.900.14
48.550.18
ukenru
07:57 • 14418 перегляди
Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах
07:50 • 28652 перегляди
"Коаліція охочих" збирається в Лондоні для посилення тиску на рф та підтримки України: про що говоритимуть
07:11 • 22900 перегляди
Україна готується до погодних контрастів: дощі у суботу та потепління у неділю
Ексклюзив
06:00 • 42724 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
05:49 • 21420 перегляди
Трамп тисне на путіна і Зеленського для припинення війни - посол США при НАТО
24 жовтня, 00:17 • 17437 перегляди
ЄС переніс ухвалення рішення щодо фінансування України на грудень - Кошта
23 жовтня, 20:21 • 20706 перегляди
Лідери ЄС відклали рішення щодо заморожених російських активів для України
Ексклюзив
23 жовтня, 17:55 • 31331 перегляди
Екснардепку Кормишкіну затримали правоохоронці Молдови
23 жовтня, 17:35 • 29760 перегляди
У п'ятницю в низці регіонів України діятимуть відключення: скільки черг будуть без "світла"
Ексклюзив
23 жовтня, 14:19 • 29891 перегляди
Введення санкцій проти "роснефть" та "лукойл": експерт пояснив, як це вплине на світовий ринок нафти
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
5м/с
80%
741мм
Популярнi новини
"Він прокинувся з ножем біля горла": на репера P. Diddy скоїли замах у вʼязниці 24 жовтня, 02:49 • 27502 перегляди
У Кім Кардаш'ян діагностували аневризму головного мозкуPhoto07:30 • 22821 перегляди
Вчинив сексуальне насильство над учнями та знімав дитячу порнографію: на Київщині судитимуть педагога07:48 • 24536 перегляди
Білий дім додав скандал з Клінтоном та виявлення кокаїну до хронології на сайтіPhoto09:50 • 10048 перегляди
Колумбійські найманці в армії рф отримали наказ розстрілювати жінок та дітей: перехоплення ГУРVideo09:56 • 14897 перегляди
Публікації
Як любов до "руського міра" обʼєднала нардепа-хабарника Одарченка і кандидата на посаду ректора Державного біотехнологічного університетуPhoto11:40 • 1696 перегляди
Топ неймовірно смачних рецептів для затишного осіннього обідуPhoto11:32 • 4466 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
Ексклюзив
06:00 • 42724 перегляди
Як здивувати гостей на Гелловін: п’ять рецептів для моторошно смачного вечораPhoto23 жовтня, 14:10 • 49120 перегляди
Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України23 жовтня, 10:56 • 69474 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Блогери
Кір Стармер
Джо Байден
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Польща
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Білий дім додав скандал з Клінтоном та виявлення кокаїну до хронології на сайтіPhoto09:50 • 10759 перегляди
У Кім Кардаш'ян діагностували аневризму головного мозкуPhoto07:30 • 23552 перегляди
"Не розганяйте зраду, де її нема": Анна Трінчер потрапила у скандал через російськомовну книгуPhotoVideo23 жовтня, 15:24 • 26059 перегляди
Кейт Бланшетт отримає премію "Icon Award" на фестивалі Camerimage: деталі23 жовтня, 13:31 • 30275 перегляди
Кім Кардаш’ян відсвяткувала 45-річчя у Лондоні у двох сміливих образах: фотоPhoto23 жовтня, 12:24 • 40335 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
TikTok
Facebook
Instagram

Топ неймовірно смачних рецептів для затишного осіннього обіду

Київ • УНН

 • 4460 перегляди

З похолоданням варто перейти на поживні осінні обіди, які забезпечать організм енергією та вітамінами. УНН пропонує п'ять рецептів смачних і корисних осінніх страв, серед яких суп з гарбуза та каррі, а також запечені макарони з ковбасками.

Топ неймовірно смачних рецептів для затишного осіннього обіду

Погода на вулиці стала більш прохолодною і це означає, що з легеньких літніх перекусів варто перейти на ситні осінні обіди, які допоможуть організму зберегти енергію та насичать його усіма необхідними вітамінами. УНН пропонує увазі читачів п’ять рецептів неймовірно смачних і корисних осінніх страв.

Суп з гарбуза та каррі

Інгредієнти:

·         1 столова ложка оливкової олії;

·         1 середня жовта цибулина, подрібнена (приблизно 1 1/2 склянки);

·         2 чайні ложки кошерної солі, розділені;

·         3 столові ложки червоної пасти каррі;

·         2 столові ложки тертого свіжого імбиру (з шматка 3 дюйми);

·         3 середні зубчики часнику, подрібнені (приблизно 1 столова ложка);

·         4 склянки овочевого бульйону з низьким вмістом натрію;

·         1 1/2 кг мускатного гарбуза, нарізаного кубиками по 1 1/2 дюйма (з 2 упаковок [20 унцій]);

·         1 банка несолодкого кокосового молока (15,5 унцій), добре перемішаного;

·         1 упаковка шовкового тофу (12 унцій), зцідженого;

·         2 столові ложки свіжого соку лайма (з 1 або 2 лаймів);

·         6 столових ложок подрібненого солоного арахісу;

·         Подрібнена свіжа кінза та подрібнений червоний перець (за бажанням) для подачі.

Приготування:

1.       Розігрійте олію у великій каструлі на середньому вогні. Додайте цибулю та 1/2 чайної ложки солі. Готуйте, часто помішуючи, поки цибуля не почне підрум'янюватися, 6-7 хвилин.

2.       Додайте пасту каррі, імбир і часник; готуйте, помішуючи, до появи аромату, приблизно 1 хвилину. Додайте бульйон і 1 чайну ложку солі, зішкрібаючи підрум'янені шматочки з дна каструлі. Додайте кабачок. Доведіть до кипіння на середньо-сильному вогні. Накрийте кришкою та зменште вогонь до мінімуму. Тушкуйте, поки кабачок не стане м'яким, 12-15 хвилин.

3.       Зніміть з вогню. Додайте кокосове молоко, тофу, сік лайма та решту 1/2 чайної ложки солі. Використовуйте занурювальний блендер, щоб подрібнити до однорідної маси.

4.       Подавайте, посипавши арахісом, кінзою та, якщо використовуєте, меленим червоним перцем.

Сковорода з куркою та ньоккі "Виходь за мене заміж"

Інгредієнти:

·         4 відбивні з курячої грудки по 113 г;

·         1 1/2 ч. л. сушеної італійської приправи;

·         1 ч. л. грубої, крупнозернистої солі;

·         1/3 склянки зціджених та нарізаних в'ялених помідорів в олії плюс 2 ст. л. олії з банки (з банки об'ємом 218 г), розділені;

·         3 зубчики часнику, дрібно нарізані (близько 1 ст. л.);

·         1 склянка курячого бульйону;

·         3/4 склянки жирних вершків;

·         1 упаковка картопляних ньоккі (450 г);

·         1 упаковка молодого шпинату (150 г);

·         1 унція тертого сиру пармезан (1/4 склянки).

Приготування:

1.       Приправте курку. Промокніть курку насухо. Посипте обидва боки італійською приправою та сіллю. Приготуйте курку.

2.       Розігрійте томатну олію у великій сковороді на середньо-сильному вогні. Додайте курку; готуйте, перевертаючи один раз, до повної готовності, приблизно 4 хвилини. Перекладіть на обробну дошку. Приготуйте ньоккі.

3.       Додайте помідори та часник у сковороду. Готуйте на середньому вогні, помішуючи, до появи аромату, приблизно 30 секунд. Додайте бульйон і вершки. Доведіть до кипіння на середньо-сильному вогні. Додайте ньоккі, тушкуйте, періодично помішуючи, до легкого загустіння, приблизно 1 хвилину. Додайте шпинат жменею, постійно помішуючи, поки шпинат не зів'яне, а ньоккі не стануть м'якими, приблизно 2 хвилини. Додайте сир.

4.       Зніміть з вогню; додайте сир. За потреби додайте трохи води або більше бульйону, щоб розрідити соус. Викладіть зверху курячі котлети. Наріжте курячі котлети та викладіть їх поверх суміші ньоккі.

Нут з ковбасою та макаронами

Інгредієнти:

·         225 г пасти орек'єтте;

·         1 ст. л. оливкової олії першого віджиму, плюс ще трохи для поливання;

·         125 г меленої солодкої або гострої італійської свинячої ковбаси;

·         1 маленька жовта цибулина, нарізана (близько 1 склянки);

·         2 банки нуту по 425 г, зціджених та промитих;

·         1 банка томатної пасти (170 г);

·         1 ч. л. кошерної солі, плюс ще трохи для варіння пасти;

·         30 г сиру пармезан, тертого (близько 1/4 склянки);

·         Крупно нарізана свіжа плосколистяна петрушка для прикраси (за бажанням).

Приготування:

1.       Відваріть пасту. Доведіть до кипіння велику каструлю з підсоленою водою. Додайте пасту та варіть згідно з інструкціями на упаковці до стану аль денте. Злийте воду, залишивши 2 склянки води, в якій вона варилася. Додайте ковбасу та цибулю.

2.       У тій самій каструлі розігрійте олію на середньому вогні. Додайте ковбасу; готуйте, розминаючи її ложкою, до легкого підрум'янення, 3-4 хвилини. Додайте цибулю; Готуйте, періодично помішуючи, доки ковбаса добре не підрум'яниться, а цибуля не розм'якне, 3-5 хвилин. Додайте нут і томатну пасту.

3.       Додайте нут і томатну пасту в каструлю; готуйте, часто помішуючи, доки томатна паста не почне карамелізуватися, 2-3 хвилини. Додайте відведену воду для варіння та сіль; доведіть до кипіння на середньо-сильному вогні. Готуйте, часто помішуючи та зішкрібаючи підрум'янені шматочки з дна каструлі, до легкого загустіння, приблизно 3 хвилини. Додайте пасту та подавайте.

Суп з червоної сочевиці з лимоном та кропом

Інгредієнти:

·         4 ст. л. несолоного масла, розділити;

·         1 середня жовта цибулина, нарізана;

·         2 моркви, очищені та нарізані;

·         6 склянок овочевого бульйону з низьким вмістом натрію;

·         1 банка (14,5 унцій), запечених на вогні, нарізаних кубиками помідорів;

·         1 1/2 склянки сушеної червоної сочевиці, промитої;

·         1 1/2 ч. л. кошерної солі;

·         1 1/4 ч. л. меленого сумаху, плюс ще для прикраси (за бажанням);

·         1 ч. л. лимонної цедри;

·         2 ст. л. свіжого лимонного соку (з 1 лимона);

·         6 ст. л. звичайного грецького йогурту з цільного молока;

·         1/4 склянки подрібненого свіжого кропу.

Приготування

1.       Нагрійте 2 столові ложки масла у великій каструлі на середньому вогні. Додайте цибулю та моркву. Готуйте, періодично помішуючи, доки вони не почнуть розм’якшуватися, приблизно 5 хвилин.

2.       Додайте бульйон, помідори, сочевицю, сіль та сумах, якщо використовуєте. Доведіть до кипіння на сильному вогні. Зменште вогонь до середньо-слабкого; накрийте кришкою та тушкуйте, доки сочевиця не розм’якне, приблизно 15 хвилин.

3.       Зніміть з вогню та додайте лимонний сік і решту 2 столових ложок вершкового масла. Розлийте суп по 4 тарілках і зверху полийте йогуртом. Посипте цедрою лимона, кропом і, за бажанням, ще сумахом.

Запечені макарони з ковбасками та сиром з брюссельською капустою

Інгредієнти:

·         груба, крупнозерниста сіль для води;

·         340 г пасти рігатоні;

·         225 г солодкої італійської свинячої ковбаси, без оболонки;

·         1 чайна ложка оливкової олії;

·         280 г тонко нарізаної брюссельської капусти;

·         1 ½ столові ложки борошна універсального призначення;

·         3 зубчики часнику, дрібно нарізані;

·         2 склянки незбираного молока;

·         1 столова ложка вустерширського соусу;

·         280 г тертого сиру Грюєр (близько 2½ склянки), розділеного на порції;

·         45 г тертого сиру Пармезан (близько ¾ склянки).

Приготування:

1.       Доведіть до кипіння велику каструлю з підсоленою водою. Зваріть пасту згідно з інструкціями на упаковці до стану аль денте. Злийте воду, залишивши 1¼ склянки води, в якій вона варилася. Поверніть пасту в каструлю. Розігрійте гриль, поставивши решітку в середнє положення.

2.       Розігрійте велику сковороду, придатну для гриля, на середньо-сильному вогні. Додайте ковбасу; готуйте, розминаючи її дерев'яною ложкою, до золотистого кольору, 6-8 хвилин. Перекладіть у каструлю з пастою.

3.       Розігрійте олію в сковороді. Додайте брюссельську капусту та готуйте, доки вона не зів'яне та не обвуглиться, 3-4 хвилини. Додайте борошно та часник; готуйте, постійно помішуючи, 1 хвилину. Додайте ¼ склянки води, в якій варилися капусти, та збивайте вінчиком до однорідності, приблизно 30 секунд.

4.       Зменште вогонь до середнього. Додайте молоко, вустерширський соус та решту 1 склянки води, в якій варилися капусти; доведіть до кипіння. Варіть, доки рідина не зменшиться на чверть, 6-7 хвилин. Додайте 1¾ склянки грюєру. Додайте макарони та ковбасу.

5.       Зверху посипте макарони пармезаном та рештою ¾ склянки грюєру. Запікайте до золотистого кольору, 3-5 хвилин.

Павло Зінченко

ЛайфхакиПублікаціїКулінар
Шлюб