Зефир — это не только вкусный, но и относительно легкий десерт, который можно приготовить дома без сложных ингредиентов. УНН подготовил вкусные и разнообразные рецепты, а также полезные советы, как избежать распространенных ошибок при приготовлении.

Польза зефира - почему этот десерт не стоит считать "вредным"

Зефир содержит пектин, который помогает пищеварению и может снижать уровень холестерина. В десерте из фруктового пюре сохраняются витамины и минералы, поддерживающие общее здоровье организма. Кроме того, по сравнению с другими сладостями, зефир имеет относительно низкую калорийность, поэтому может стать вариантом для тех, кто следит за весом.

Топ рецептов зефира

Яблочный зефир

Ингредиенты:

500 г яблочного пюре;

200 г сахара;

1 пакетик агар-агара (8 г);

100 мл воды;

2 яичных белка.

Приготовление:

Смешайте яблочное пюре с половиной сахара, подогрейте на среднем огне до загустения. Растворите агар-агар в воде, доведите до кипения. Растворите агар-агар в воде, доведите до кипения. Растворите агар-агар в воде, доведите до кипения. Добавьте к яблочному пюре, перемешайте. Взбейте яичные белки с оставшимся сахаром до образования густой пены. Постепенно введите белковую массу в яблочное пюре, перемешивая. Постепенно введите белковую массу в яблочное пюре, перемешивая.

Выложите массу в формочки и оставьте на 4-5 часов для застывания.

Зефир с клубникой

Ингредиенты:

300 г клубничного пюре;

200 г сахара;

1 пакетик агар-агара;

2 яичных белка.

Приготовление:

Приготовьте пюре из клубники, добавьте сахар и подогрейте. Растворите агар-агар в воде и доведите до кипения. Добавьте агар-агар в пюре, перемешайте. Добавьте взбитые белки, перемешайте и распределите в формочках.

Зефир с черникой

Ингредиенты:

300 г черничного пюре;

150 г сахара;

1 пакетик агар-агара;

2 яичных белка.

Приготовление:

Сделайте пюре из черники, добавьте сахар и подогрейте. Добавьте раствор агар-агара, перемешайте. Смешайте со взбитыми белками, выложите в формочки. Домашний зефир с апельсином

Домашний зефир с апельсином

Ингредиенты:

300 мл апельсинового сока;

200 г сахара;

1 пакетик агар-агара;

2 яичных белка.

Приготовление:

Смешайте апельсиновый сок с сахаром и подогрейте. Добавьте агар-агар, перемешайте. Добавьте взбитые белки, распределите в формочках. Зефир с вишней и шоколадом.

Зефир с вишней и шоколадом

Ингредиенты:

300 г вишневого пюре;

200 г сахара;

1 пакетик агар-агара;

2 яичных белка;

100 г черного шоколада для глазирования.

Приготовление:

Приготовьте вишневое пюре, добавьте сахар и варите до загустения. Добавьте раствор агар-агара и варите еще несколько минут. Взбейте белки до устойчивой пены и осторожно смешайте с вишневым пюре. Выложите зефир в формочки и оставьте застывать. Растопите черный шоколад на водяной бане, осторожно обмакните готовые кусочки зефира в шоколад и оставьте их застывать на пергаментной бумаге.

Как сделать зефир идеальным

Благодаря простым ингредиентам и правильной технике взбивания белков и работы с агар-агаром даже начинающий может получить нежный, воздушный и красиво оформленный зефир, который будет украшением любого стола.

Чтобы десерт удался, важно соблюдать температуру сиропа, правильно взбивать белки и использовать качественный агар-агар. Следует учитывать влажность помещения и давать массе достаточно времени для застывания.

Дополнительно можно регулировать вкус лимонной кислотой или фруктовым пюре. Мелочи имеют значение: даже незначительные отклонения от рецепта могут изменить текстуру зефира.

