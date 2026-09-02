Как испечь хлеб в аэрогриле без лишних хлопот и получить хрустящую корочку

Домашний хлеб можно приготовить в аэрогриле, если правильно замесить тесто и учесть несколько важных нюансов во время приготовления. Подробнее о том, как сделать такую выпечку румяной снаружи и хорошо пропечённой внутри, рассказывает УНН.

Детали

Больше всего времени занимает не сама выпечка, а подготовка теста. После замешивания его нужно оставить в тёплом месте примерно на три часа, чтобы оно подошло; также тесто можно оставить и на ночь. Для более пышного хлеба муку перед использованием стоит просеять и добавлять постепенно, пока тесто не станет достаточно плотным и не перестанет липнуть к рукам.

Как проверить, готов ли хлеб

Ориентироваться только на внешний вид выпечки не стоит. Готовность хлеба проверяют зубочисткой или деревянной палочкой. Нужно проткнуть хлеб и посмотреть на палочку: если она выходит сухой, выпечка готова.

Как сделать корочку румяной

Для тех, кто любит хорошо поджаренную корочку, в конце приготовления температуру можно повысить на несколько градусов на несколько минут.

Перед выпеканием верх хлеба можно смазать молоком, взбитым яйцом или просто холодной водой. После завершения выпекания хлеб нужно достать из аэрогриля и оставить остывать до комнатной температуры, а горячим его есть не стоит.

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Рецепт хлеба в аэрогриле

Ингредиенты:

- 300 г муки;

- 230 мл воды;

- 1,5 ст. л. оливкового масла;

- 8 г сахара;

- 5 г соли;

- 4 г быстродействующих сухих дрожжей;

- вода для сбрызгивания.

Приготовление:

1. В миске смешайте муку, сахар и сухие дрожжи. Влейте воду, добавьте соль и перемешайте всё до однородности. Тесто должно получиться мягким и немного липким.

2. Добавьте оливковое масло и осторожно вмешайте его в тесто. Накройте миску и оставьте на 30–40 минут.

3. После этого смочите руку водой и несколько раз сложите тесто, подтягивая его от краёв к центру. Затем снова накройте миску и оставьте тесто ещё на 1–1,5 часа. За это время оно должно увеличиться в объёме и стать более воздушным.

4. Рабочую поверхность присыпьте мукой, осторожно выложите тесто и сформируйте шар.

5. Делать это нужно аккуратно, чтобы сохранить воздух внутри теста. Переложите заготовку в форму для аэрогриля, слегка сбрызните водой и оставьте ещё на 15 минут.

6. Выпекайте хлеб при 180°C примерно 20 минут. Затем осторожно переверните его и готовьте ещё 10 минут при 180°C. Это позволяет равномернее пропечь нижнюю часть, поскольку в аэрогриле сильнее нагревается верх.

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