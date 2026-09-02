Як спекти хліб в аерогрилі без зайвих клопотів і отримати хрустку скоринку

Домашній хліб можна приготувати в аерогрилі, якщо правильно замісити тісто, та врахувати декілька важливих нюансів під час приготування. Детальніше про те, як зробити таку випічку рум’яною зовні та добре пропеченою всередині - розповідає УНН.

Деталі

Найбільше часу займає не саме випікання, а підготовка тіста. Після замішування його потрібно залишити в теплому місці приблизно на три години, щоб воно підійшло, також тісто можна залишити й на ніч. Для більш пухкого хліба, борошно перед використанням варто просіюти і додавати поступово, поки тісто не стане достатньо щільним і перестане липнути до рук.

Як перевірити, чи готовий хліб

Орієнтуватися лише на зовнішній вигляд випічки не варто. Готовність хліба перевіряють зубочисткою або дерев’яною паличкою. Потрібно проколоти хліб і подивитися на паличку, якщо вона виходить сухою, випічка готова.

Як зробити скоринку рум’яною

Для тих, хто любить добре підсмажену скоринку, наприкінці приготування температуру можна підвищити на декілька градусів на кілька хвилин.

Перед випіканням верх хліба можна змастити молоком, збитим яйцем або просто холодною водою. Після завершення випікання хліб потрібно дістати з аерогриля та залишити охолоджуватися до кімнатної температури, а гарячим його їсти не варто.

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Рецепт хліба в аерогрилі

Інгредієнти:

- 300 г борошна;

- 230 мл води;

- 1,5 ст. л. оливкової олії;

- 8 г цукру;

- 5 г солі;

- 4 г швидкорозчинних сухих дріжджів;

- вода для збризкування.

Приготування:

1. У мисці змішайте борошно, цукор і сухі дріжджі. Влийте воду, додайте сіль і перемішайте все до однорідності. Тісто має вийти м’яким і трохи липким.

2. Додайте оливкову олію та обережно вмішайте її в тісто. Накрийте миску й залиште на 30-40 хвилин.

3. Після цього змочіть руку водою і кілька разів складіть тісто, підтягаючи його від країв до центру. Потім знову накрийте миску та залиште тісто ще на 1–1,5 години. За цей час воно має збільшитися в об’ємі та стати більш повітряним.

4. Робочу поверхню присипте борошном, обережно викладіть тісто та сформуйте кулю.

5. Робити це потрібно акуратно, щоб зберегти повітря всередині тіста. Перекладіть заготовку у форму для аерогриля, злегка збризніть водою та залиште ще на 15 хвилин.

6. Випікайте хліб при 180°C приблизно 20 хвилин. Потім обережно переверніть його та готуйте ще 10 хвилин при 180°C. Це дозволяє рівномірніше пропекти нижню частину, оскільки в аерогрилі сильніше нагрівається верх.

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