Традицию изготовления и дарения печенья "лошадки и барышни" внесли в перечень культурного наследия

Министерство культуры Украины включило традицию изготовления и дарения обрядового печенья "лошадки и барышни" в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины, передает УНН.

Детали

Как сообщили в ведомстве, эта традиция является составляющей рождественской обрядности и связана с обычаем дарить фигурное печенье крестникам и детям, которые приносят "ужин" в Святой вечер. Обрядовое печенье выпекают вручную накануне Рождества в форме коней и девушек ("барышень"). Каждая фигурка имеет символическое значение: коней дарят мальчикам как пожелание силы, а барышень — девочкам как пожелание красоты и счастливой судьбы. Сам акт дарения имеет обрядовое значение и является своеобразной формой благословения.

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Для изготовления печенья используют металлические формы, которые традиционно создают в семьях и передают из поколения в поколение. В зависимости от местных и семейных традиций готовые изделия могут окрашивать в красный цвет и украшать росписью или бумажными лентами. В то же время единого рецепта "лошадок и барышень" не существует — его состав меняется со временем и зависит от возможностей семьи и предпочтений хозяек, которые его выпекают - говорится в сообщении.

Добавим

В Минкульте отметили, что традиция бытует в Александрийском районе Кировоградской области, в частности в селе Головковка, где ее из поколения в поколение передают в семьях. Основными носителями элемента являются женщины старшего возраста — бабушки, матери и крестные, которые хранят рецепты, изготавливают формы, знают символику обрядового печенья и обучают этому детей и внуков.

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После включения элемента в Национальный перечень местным общинам рекомендовано учесть предложения по его сохранению и развитию, подготовленные Экспертным советом по вопросам нематериального культурного наследия при Министерстве культуры Украины.