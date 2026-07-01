В перечень нематериального культурного наследия внесли сокальскую керамику

$44.790.0651.030.13
ukenru
09:55 • 8256 просмотра
Рада одобрила создание Национального пантеона
Эксклюзив
09:48 • 19064 просмотра
Покушение на бизнесмена Ермолаева в Монако: в Офисе Генпрокурора подтвердили открытие уголовного производства
07:57 • 26568 просмотра
Как приобрести финансовую грамотность - простые шаги для начинающихPhoto
07:42 • 21201 просмотра
В Украине стартует вступительная кампания в вузы - как будет проходить и какой графикPhoto
1 июля, 06:35 • 21334 просмотра
Зеленский подтвердил "дальнобойные санкции" по НПЗ в Уфе и объекту российского ВПК в Пензенской областиVideo
1 июля, 01:38 • 17771 просмотра
Биткойн упал ниже $60 тыс. и потерял более половины стоимости от исторического максимума
30 июня, 20:06 • 19538 просмотра
Дания объявила о новом пакете военной помощи Украине на почти $690 млн
30 июня, 18:22 • 12990 просмотра
Украина и Швеция заключили соглашение о закупке 16 истребителей Gripen
Эксклюзив
30 июня, 14:32 • 20931 просмотра
Рожденные в укрытии: как функционирует бомбоубежище родильного домаPhoto
Эксклюзив
30 июня, 13:31 • 53395 просмотра
Уровень безработицы в Украине: условия выплат и как получить помощь
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+32°
3.7м/с
37%
747мм
Популярные новости
Что празднуют 1 июля в Украине и мире1 июля, 04:10 • 12821 просмотра
В Крыму после ночных взрывов могла быть поражена ключевая электроподстанцияPhoto1 июля, 04:17 • 21047 просмотра
В Феодосии горит большая электроподстанция, часть города осталась без света - мониторыPhoto1 июля, 04:37 • 17426 просмотра
Силы ПВО сбили ракету Х-59 и 130 российских дронов во время ночной атакиPhoto1 июля, 04:47 • 19905 просмотра
Праздники в июле: календарь государственных, церковных и профессиональных дат1 июля, 07:07 • 24320 просмотра
публикации
Более 1,5 млрд евро инвестиций, новые жилищные программы и ИИ для восстановления – итоги конференции URC-2026 в Гданьске12:25 • 4834 просмотра
Врач Odrex, которого судят за медицинскую халатность, недоволен решением суда об отстранении от работы11:37 • 7092 просмотра
Как приобрести финансовую грамотность - простые шаги для начинающихPhoto07:57 • 26568 просмотра
Праздники в июле: календарь государственных, церковных и профессиональных дат1 июля, 07:07 • 24354 просмотра
За семь месяцев суд не исследовал ни одного доказательства по делу о медицинской халатности врачей Odrex – как и кто затягивает рассмотрениеPhoto30 июня, 12:33 • 17095 просмотра
Актуальные люди
Андрей Пышный
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Актуальные места
Украина
Львовская область
Гданьск
Рава-Русская
Львов
Реклама
УНН Lite
Осака поразила публику Уимблдона кимоно, вдохновленным фильмом "Убить Билла"Video30 июня, 07:59 • 38254 просмотра
Джастин Бибер неожиданно появился на драфте НХЛ и объявил первый выбор "Торонто"28 июня, 12:34 • 74217 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси могут пожениться уже в начале июля - что известно о возможной свадьбе27 июня, 12:51 • 89098 просмотра
Лось забрел в подъезд многоэтажки в Киеве - его вернули в лесVideo26 июня, 10:46 • 100682 просмотра
Слухи о свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси усилились после новых сообщений СМИ24 июня, 21:25 • 135497 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

В перечень нематериального культурного наследия внесли сокальскую керамику

Киев • УНН

 • 906 просмотра

Минкульт включил традицию создания сокальской керамики в Национальный перечень. Этот вид гончарства известен с XV века и отличается характерным колоритом и орнаментами.

В перечень нематериального культурного наследия внесли сокальскую керамику

Сокальскую керамику, традицию гончарства из Львовщины, известную с XV века и отличающуюся характерным колоритом и орнаментами, внесли в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины. Об этом сообщает Министерство культуры, пишет УНН.

Министерство культуры Украины включило "Традицию бытования и искусство создания сокальской керамики" в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины

- говорится в сообщении.

Сокальская керамика — это разновидность керамики, сформировавшаяся на территории Сокаля (ныне — город в Шептицком районе Львовской области, административный центр Сокальской городской общины) — одного из ведущих гончарных центров Украины, известного с XV века.

Она отличается среди других прежде всего колоритом, мотивами декора и стилистикой, присущими только этому центру: широкими, лапидарными мазками зеленого, желтого и коричневого цветов на белом фоне, подчеркнуто крупными главными композиционными элементами с изображениями птиц, ветвей, пышных цветов, подсолнухов, больших розеток и часов.

Технология изготовления керамических изделий базируется на традиционных приемах ручного гончарства и многоступенчатой декоративной отделке.

Во Львове открыли памятную таблицу к 25-летию визита Папы Иоанна Павла II29.06.26, 05:01 • 4674 просмотра

Ольга Розгон

ОбществоКультура
Львовская область
Украина