В перечень нематериального культурного наследия внесли сокальскую керамику

Сокальскую керамику, традицию гончарства из Львовщины, известную с XV века и отличающуюся характерным колоритом и орнаментами, внесли в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины. Об этом сообщает Министерство культуры, пишет УНН.

Министерство культуры Украины включило "Традицию бытования и искусство создания сокальской керамики" в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины - говорится в сообщении.

Сокальская керамика — это разновидность керамики, сформировавшаяся на территории Сокаля (ныне — город в Шептицком районе Львовской области, административный центр Сокальской городской общины) — одного из ведущих гончарных центров Украины, известного с XV века.

Она отличается среди других прежде всего колоритом, мотивами декора и стилистикой, присущими только этому центру: широкими, лапидарными мазками зеленого, желтого и коричневого цветов на белом фоне, подчеркнуто крупными главными композиционными элементами с изображениями птиц, ветвей, пышных цветов, подсолнухов, больших розеток и часов.

Технология изготовления керамических изделий базируется на традиционных приемах ручного гончарства и многоступенчатой декоративной отделке.

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