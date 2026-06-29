Во Львове открыли памятную таблицу к 25-летию визита Папы Иоанна Павла II

В Святоюрском комплексе во Львове торжественно открыли памятную таблицу в честь 25-летия апостольского визита святого Папы Иоанна Павла II в Украину. Об этом сообщает Львовский городской совет, информирует УНН.

Отмечается, что именно в Архикафедральном соборе Святого Юра Понтифик молился, а в Митрополичьих палатах проживал во время своего пребывания во Львове в июне 2001 года. Об этих исторических событиях напоминает надпись, высеченная на памятной таблице.

Мемориальная таблица, прикрепленная к каменной стене. На ней выгравирован портрет Папы Иоанна Павла II и памятный текст на украинском и английском языках. Рядом на размытом фоне видны две женщины и ворота собора

Указывается, что главным событием в рамках празднования 25-летия исторического визита святого Иоанна Павла II в Украину стала Великая торжественная Архиерейская Божественная Литургия в храме Рождества Пресвятой Богородицы, которую возглавил Блаженнейший Святослав, Отец и Глава Украинской Греко-Католической Церкви.

К Богослужению присоединились 120 священников и 43 владыки, в частности из Канады, Соединенных Штатов и Великобритании, а также Апостольский Нунций в Украине - Высокопреосвященнейший архиепископ Висвальдас Кульбокас