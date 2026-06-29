Во Львове открыли памятную таблицу к 25-летию визита Папы Иоанна Павла II
Киев • УНН
В Святоюрском комплексе торжественно открыли памятную таблицу в честь 25-летия визита Папы Иоанна Павла II в Украину. Понтифик посетил Львов в июне 2001 года.
В Святоюрском комплексе во Львове торжественно открыли памятную таблицу в честь 25-летия апостольского визита святого Папы Иоанна Павла II в Украину. Об этом сообщает Львовский городской совет, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что именно в Архикафедральном соборе Святого Юра Понтифик молился, а в Митрополичьих палатах проживал во время своего пребывания во Львове в июне 2001 года. Об этих исторических событиях напоминает надпись, высеченная на памятной таблице.
Мемориальная таблица, прикрепленная к каменной стене. На ней выгравирован портрет Папы Иоанна Павла II и памятный текст на украинском и английском языках. Рядом на размытом фоне видны две женщины и ворота собора
Указывается, что главным событием в рамках празднования 25-летия исторического визита святого Иоанна Павла II в Украину стала Великая торжественная Архиерейская Божественная Литургия в храме Рождества Пресвятой Богородицы, которую возглавил Блаженнейший Святослав, Отец и Глава Украинской Греко-Католической Церкви.
К Богослужению присоединились 120 священников и 43 владыки, в частности из Канады, Соединенных Штатов и Великобритании, а также Апостольский Нунций в Украине - Высокопреосвященнейший архиепископ Висвальдас Кульбокас
Справочно
Папа Римский Иоанн Павел II посетил Украину с официальным визитом в июне 2001 года. Это был первый официальный визит Главы Католической церкви в Украину. Понтифик посетил Киев и Львов.
Во Львове Папа побывал 25-27 июня, где встретился с молодежью возле храма Рождества Пресвятой Богородицы на Сыхове и отслужил Литургии в латинском и византийском обрядах на Львовском ипподроме, во время которых провозгласил блаженными 28 новомучеников УГКЦ и двух духовных деятелей РКЦ.
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