Папа Лев осудил мировых лидеров за "подпитку" войн вместо борьбы с голодом

Лидеры мира "подпитывают" войны вместо того, чтобы кормить голодных, заявил в понедельник Папа Лев, обращаясь к продовольственному агентству ООН и подчеркивая, что глобальные приоритеты существенно искажены. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

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Папа Лев, который в последние месяцы стал более активным в политических заявлениях, призвал правительства увеличить расходы на борьбу с голодом и не ограничивать продовольственную помощь из-за геополитических соображений.

"Конфликты "подпитываются" легче, чем люди получают питание", — заявил он во время визита в штаб-квартиру Всемирной продовольственной программы ООН в Риме.

Он подчеркнул, что это отражает не только операционные недостатки, но и фундаментальный дисбаланс политических и моральных приоритетов.

Всемирная продовольственная программа является крупнейшим в мире поставщиком продовольственной помощи. Ее крупнейшим донором являются США, которые на прошлой неделе объявили о новом взносе в размере 800 млн долларов.

Папа Лев подчеркнул, что доступ к еде является фундаментальным правом человека, основанным на достоинстве каждой личности, а преодоление голода не только помогает нуждающимся, но и уменьшает причины геополитической нестабильности.

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