Эксклюзив
12:27 • 1916 просмотра
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
Эксклюзив
09:58 • 9828 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 32070 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31 • 25901 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 26854 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 32998 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 55043 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 72103 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 105155 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
12 сентября, 19:25 • 87419 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
Житний рынок в Киеве получил статус объекта культурного наследия

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Житний рынок в Киеве внесен в перечень объектов культурного наследия, что защищает здание от сноса. Это решение гарантирует сохранение архитектурного облика рынка, а вопрос продажи будут решать депутаты Киевсовета.

Житний рынок в Киеве получил статус объекта культурного наследия

Житний рынок в Киеве официально внесен в перечень объектов культурного наследия. Отныне здание находится под охраной государства и защищено от сноса. Об этом сообщает Департамент охраны культурного наследия Киевской горгосадминистрации, пишет УНН.

Кто бы ни стал владельцем, он не сможет уничтожить это историческое здание

- подчеркнула директор департамента Марина Соловьева.

Отмечается, что процесс присвоения статуса был длительным и сложным. Специалисты комиссии проводили детальное обследование, в частности подземных помещений, технических зданий и конструкций рынка.

Что это значит:

  • Житний рынок останется на своем месте;
    • его архитектурный облик будет сохранен;
      • вопрос продажи решается исключительно депутатами Киевского городского совета.

        Напомним

        30 июля Житний рынок на Подоле был внесен в Перечень только что выявленных объектов культурного наследия Киева. Это позволяет проводить на объекте только реставрационные работы, защищая его от сноса.

        Ольга Розгон

        ОбществоКиев
        Киевская городская государственная администрация
        Киев