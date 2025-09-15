Житний рынок в Киеве получил статус объекта культурного наследия
Киев • УНН
Житний рынок в Киеве внесен в перечень объектов культурного наследия, что защищает здание от сноса. Это решение гарантирует сохранение архитектурного облика рынка, а вопрос продажи будут решать депутаты Киевсовета.
Житний рынок в Киеве официально внесен в перечень объектов культурного наследия. Отныне здание находится под охраной государства и защищено от сноса. Об этом сообщает Департамент охраны культурного наследия Киевской горгосадминистрации, пишет УНН.
Кто бы ни стал владельцем, он не сможет уничтожить это историческое здание
Отмечается, что процесс присвоения статуса был длительным и сложным. Специалисты комиссии проводили детальное обследование, в частности подземных помещений, технических зданий и конструкций рынка.
Что это значит:
- Житний рынок останется на своем месте;
- его архитектурный облик будет сохранен;
- вопрос продажи решается исключительно депутатами Киевского городского совета.
Напомним
30 июля Житний рынок на Подоле был внесен в Перечень только что выявленных объектов культурного наследия Киева. Это позволяет проводить на объекте только реставрационные работы, защищая его от сноса.