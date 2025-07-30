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The New York Times

Житній ринок отримав охоронний статус у столиці

Київ • УНН

 • 954 перегляди

Житній ринок на Подолі внесено до Переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини Києва. Це дозволяє проводити на об'єкті лише реставраційні роботи, захищаючи його від знесення.

Житній ринок отримав охоронний статус у столиці

Від 30-го липня на Житній ринок поширюються положення Закону України "Про охорону культурної спадщини" та охоронні заходи, визначені законодавством. Передає УНН із посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Деталі

За результатом проведеної Департаментом охорони культурної спадщини роботи, і за участі експертів Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини, активних представників громадськості, Житній ринок на Подолі внесено до Переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини міста Києва.

Наказ 30-го липня підписала директорка Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Марина Соловйова.    

У КМДА зауважили, що наступний крок – це підготовка та подання повного пакета документів до Міністерства культури та стратегічних комунікацій України. Мета - присвоєння Житньому ринку статусу пам’ятки та внесення його до Державного реєстру нерухомих пам’яток.

Нагадаємо

Житній ринок у Києві визнано пам'яткою архітектури місцевого значення. Тепер на об'єкті дозволені лише реставраційні роботи, що має захистити будівлю від знесення та перебудови.

Ігор Тележніков

КультураКиїв
Київська міська державна адміністрація
Україна
Київ