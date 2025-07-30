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Нью-Йорк Таймс

Житний рынок получил охранный статус в столице

Киев • УНН

 • 748 просмотра

Житний рынок на Подоле внесен в Перечень только что выявленных объектов культурного наследия Киева. Это позволяет проводить на объекте только реставрационные работы, защищая его от сноса.

Житний рынок получил охранный статус в столице

С 30 июля на Житний рынок распространяются положения Закона Украины "Об охране культурного наследия" и охранные меры, определенные законодательством. Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Детали

По результатам проведенной Департаментом охраны культурного наследия работы, и при участии экспертов Консультативного совета по вопросам охраны культурного наследия, активных представителей общественности, Житний рынок на Подоле внесен в Перечень только что выявленных объектов культурного наследия города Киева.

Приказ 30 июля подписала директор Департамента охраны культурного наследия КГГА Марина Соловьева.

В КГГА отметили, что следующий шаг – это подготовка и подача полного пакета документов в Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины. Цель - присвоение Житнему рынку статуса памятника и внесение его в Государственный реестр недвижимых памятников.

Напомним

Житний рынок в Киеве признан памятником архитектуры местного значения. Теперь на объекте разрешены только реставрационные работы, что должно защитить здание от сноса и перестройки.

Игорь Тележников

КультураКиев
Киевская городская государственная администрация
Украина
Киев