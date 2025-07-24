Житній ринок у Києві отримав охоронний статус

Столичний Житній ринок отримав охоронний статус і робити на обʼєкті можна буде лише реставраційні роботи. Про це повідомила депутат Київської міської ради Євгенія Кулеба, передає УНН.

Щойно Житній отримав охоронний статус. Тепер на це буде памʼятка архітектури місцевого значення "Житній критий ринок з допоміжними технічними спорудами" і робити на обʼєкті можна буде лише реставраційні роботи. Це має вберегти будівлю від знесення і тотальної перебудови - повідомила Кулеба.

За її словами, "інвестору буде складніше: реставрація завжди дорожча і складніша, за інші роботи. незалежно від того, інвестуватиме місто, чи хтось інший, але ми точно вбережемо ринок для киянок та киян".

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