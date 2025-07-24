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Житній ринок у Києві отримав охоронний статус

Київ • УНН

 • 1090 перегляди

Житній ринок у Києві визнано пам'яткою архітектури місцевого значення. Тепер на об'єкті дозволені лише реставраційні роботи, що має захистити будівлю від знесення та перебудови.

Житній ринок у Києві отримав охоронний статус

Столичний Житній ринок отримав охоронний статус і робити на обʼєкті можна буде лише реставраційні роботи. Про це повідомила депутат Київської міської ради Євгенія Кулеба, передає УНН.

Щойно Житній отримав охоронний статус. Тепер на це буде памʼятка архітектури місцевого значення "Житній критий ринок з допоміжними технічними спорудами" і робити на обʼєкті можна буде лише реставраційні роботи. Це має вберегти будівлю від знесення і тотальної перебудови 

- повідомила Кулеба.

За її словами, "інвестору буде складніше: реставрація завжди дорожча і складніша, за інші роботи. незалежно від того, інвестуватиме місто, чи хтось інший, але ми точно вбережемо ринок для киянок та киян".

КМДА зупинила аукціон з надання в оренду Житнього ринку12.04.24, 17:16 • 31447 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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